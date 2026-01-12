To άγνωστο θεριό του Κλέι Ρεγκατσόνι

Ο άνθρωπος με το μουστάκι, τα ‘χε κάνει όλα: μία σοβαρή καριέρα στην F1, πέντε νίκες Γκραν Πρι, έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στη Ferrari, ένα παρά λίγο πρωτάθλημα το 1974, τον μεσάζοντα για να προσλάβει ο Ένζο Φεράρι τον φέρελπι Νίκι Λάουντα, ένα σοβαρό ατύχημα στις ΗΠΑ, το 1979, το οποίο τον άφησε παράλυτο από τη μέση και κάτω, αμάσητη εμπλοκή στα αγωνιστικά δρώμενα από άλλα πόστα, τον ρόλο του σχολιαστή για την ιταλική τηλεόραση καθώς και ένα αιφνίδιο τροχαίο που του στέρησε τη ζωή, στις 15 Δεκεμβρίου 2006, στην Ιταλία, σε ηλικία 67 ετών, οδηγώντας το άθλιο Chrysler Voyager.

Τι άδοξο… Να είσαι ο Κλέι Ρεγκατσόνι και να αφήνεις την τελευταία σου πνοή σε ένα αδιάφορο πολυμορφικό. Ή ό,τι ήταν τέλος πάντων το Voyager. Αν δεν υπήρχε ο θάνατος του Ρεγκατσόνι μέσα σε ένα τέτοιο, κανείς δεν θα το ανέφερε ξανά. Τι, όχι;

Αυτό πάντως που δεν είναι και πολύ γνωστό αφορά ένα από τα πιο τερατώδη, ίσως και άσχημα, αγωνιστικά που οδήγησε. Σιγά τα ωά, θα πείτε εύλογα. Ποιος νοιάζεται για ομορφιές σε ένα κτήνος του Ντακάρ; Η Mercedes-Benz, πάντως, σε συνεργασία με την ΑΜG δεν είχαν τέτοιες έγνοιες. Το ζητούμενο ήταν άλλο, να κατασκευαστεί ένα off-road θεριό, βασισμένο στο G-Class της εποχής. Τότε, η AMG έπαιρνε μερικά από τα πιο συντηρητικά μοντέλα της Mercedes και τα μετέτρεπε σε πανίσχυρες μηχανές.

Αυτό το εξωφρενικό όχημα δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ως ένα ασυμβίβαστο αγωνιστικό, σχεδιασμένο για τον σκληρότερο αγώνα μεγάλων αποστάσεων στον κόσμο, το Ράλλυ Παρίσι–Ντακάρ. Βασίστηκε στο Mercedes G-Wagen, ένα αντικειμενικά μέτριο έως αδιάφορο SUV της εποχής, όμως ακόμα και στο μάτι του αδαούς ήταν εμφανές ότι είχε τροποποιηθεί εκτενώς σχεδόν σε όλους τους τομείς, έτοιμο να αντιμετωπίσει τον πιο σκληροτράχηλο αγώνα της χρονιάς.

Κατασκευάστηκαν μόλις δύο μονάδες. Επιβιώνει μέχρι σήμερα μόνο το ένα. Αυτό που βλέπετε. Συμμετείχε συνολικά τέσσερις φορές στο εξαντλητικό ράλι, ενώ ο Κλέι Ρεγκατσόνι το οδήγησε και σε άλλες διεθνείς διοργανώσεις, όπως το Ράλλυ Φαραώ, το 1991, και το Baja España, το 1993. Αυτές τις μέρες το Mercedes G-Class 600 TE AMG μόλις βγήκε προς πώληση. Μοντέλο του 1980, απόδοση 331 ίππων, βρίσκεται Γερμανία, «τιμούλα» upon request, που λένε και οι μορφωμένοι.

