Τι θα δούμε φέτος στο World Mobile Congress

Ανοίγει τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου τις πύλες του το σημαντικότερο συνέδριο τηλεπικοινωνιών του κόσμου, το World Mobile Congress. To ετήσιο συνέδριο ξεκίνησε το 1990 στη Ρώμη, η οποία το φιλοξένησε για μερικά χρόνια και στη συνέχεια, για περίπου μια δεκαετία, διοργανωνόταν σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας. Τελικά, το 2006, αποφασίστηκε να έχει ως μόνιμη έδρα τη Βαρκελώνη.

Στο συνέδριο παρουσιάζονται όλες οι τελευταίες τάσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, καθώς και οι επερχόμενες νέες τεχνολογίες στον κλάδο. Φυσικά, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, κυρίαρχο ρόλο στο WMC παίζει η κινητή τηλεφωνία, με τις εταιρείες να παρουσιάζουν εκεί τα καινούργια τους μοντέλα, αλλά και διάφορες εφαρμογές ή υπηρεσίες που έχουν αναπτύξει για τις συσκευές τους.

Οι περισσότεροι, μεγάλοι αλλά και μικρότεροι, κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων (πλην της Apple) αναμένεται να παρουσιάσουν νέα μοντέλα ή να κάνουν κάποιες ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις στο φετινό συνέδριο, που αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 80.000 επισκέπτες – αριθμός αυξημένος σε σύγκριση με πέρυσι, αλλά όχι και με την προ πανδημίας εποχή, τότε που οι επισκέπτες ξεπερνούσαν τις 100.000.

Στο φετινό WMC πρωταγωνιστές αναμένεται να είναι οι αναδιπλούμενες συσκευές, τα foldables smartphones, και τα αποκαλούμενα «superphones», κινητά τηλέφωνα που προσφέρουν υψηλές αποδόσεις σε όλες τις λειτουργίες τους, αλλά και πολύ υψηλής ποιότητας κα τεχνολογίας εξοπλισμό, όπως κάμερες.

Τα δίκτυα

Τα δίκτυα 5G θα είναι ένα από τα κύρια θέματα του συνεδρίου, με την πέμπτη γενιά δικτύων κινητής τηλεφωνίας να φέρνει ήδη περισσότερα –και ταχύτερα– δεδομένα σε εκατομμύρια συσκευές σε όλη την Ευρώπη. Το 5G έχει ήδη ωθήσει μια σειρά από βελτιώσεις στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας και σε όλες τις εκφάνσεις της, όπως το metaverse. Επίσης, η αυξημένη ευρυζωνικότητα του 5G αποδεικνύεται σημαντική για μια τεράστια γκάμα τομέων, από την τεχνολογία έως την ιατρική.

Παρότι το 5G εξακολουθεί να αναπτύσσεται και να χτίζονται νέες τεχνολογίες επάνω του, τα μάτια στο φετινό MWC θα είναι επίσης στραμμένα στον διάδοχό του, τα δίκτυα 6G.

Η ολοκλήρωσή του απέχει μερικά χρόνια ακόμα, ωστόσο το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας έκτης γενιάς θα καταστεί απαραίτητο στον ολοένα και πιο συνδεδεμένο κόσμο μας, σε εφαρμογές όπως τα κάθε είδους αυτόνομα οχήματα (ιπτάμενα, θαλάσσια, δρόμου), oι έξυπνες πόλεις, η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα κ.ά.

Πολλές εταιρείες θα παρουσιάσουν την πρώτη τους προσέγγιση (τεχνολογίες, εφαρμογές, υπηρεσίες) στο metaverse, το οποίο φιλοδοξεί όχι μόνο να αντικαταστήσει τον κυβερνοχώρο όπως τον γνωρίζουμε, αλλά να φέρει μια νέα επανάσταση στον τρόπο που επικοινωνούμε, εργαζόμαστε και ψυχαγωγούμαστε.

Ανάμεσα στα ζητήματα που θα απασχολήσουν το φετινό MWC σε σχέση με το metaverse είναι ο ρόλος που θα παίξει στον τομέα της εκπαίδευσης και γενικότερα το αν πρόκειται απλώς για μια «τεχνολογική μόδα» που θα έχει μικρή διάρκεια ζωής ή ακόμη και για ένα μη υλοποιήσιμο, εν τέλει, εγχείρημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει και η εκδήλωση Four Years From Now (4YFN), που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του συνεδρίου: θα παρουσιαστούν νεοφυείς επιχειρήσεις που αναμένεται να έχουν μεγάλη απήχηση στον κόσμο της τεχνολογίας, ενώ θα απονεμηθούν βραβεία στις εταιρείες που θα ξεχωρίσουν.

Η Ελλάδα στο WMC

Εκτός, όμως, από τον ιδιωτικό τομέα, στο WMC θα υπάρξει και εθνική εκπροσώπηση, με την Ελλάδα να συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια παρουσίας εκεί. Την εθνική συμμετοχή οργανώνει στη MWC η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και με την υποστήριξη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Φέτος, η Ελλάδα θα δώσει το «παρών» στην έκθεση με το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα περίπτερο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τις αυξημένης συμμετοχής, με 44 ελληνικές καινοτόμες τεχνολογικές εταιρείες.

Η εθνική αποστολή στο MWC 2023 έχει την υποστήριξη και την ενεργό συμμετοχή μεγάλου αριθμού φορέων, επιμελητηρίων, τραπεζών κλπ. Οι περισσότερες από 300 ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν στη MWC τα προηγούμενα χρόνια είχαν την ευκαιρία να συνάψουν σημαντικές συμφωνίες και συνεργασίες, ενώ εξαιρετικά ήταν τα αποτελέσματα και στον τομέα της δικτύωσης.

Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται πολλές από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες καινοτομίας, τις οποίες το MWC βοήθησε σημαντικά να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις όπου τέθηκαν οι βάσεις προκειμένου οι ελληνικές εταιρείες να κάνουν το επόμενο βήμα στο πλαίσιο της επιχειρηματικής εξέλιξής τους.

