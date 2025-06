Τι κάνουν σήμερα τα παιδιά που υπήρξαν σταρ;

Για κάθε παιδί που ονειρεύεται την επιτυχία στην υποκριτική υπάρχουν χιλιάδες άλλα που δεν θα τα καταφέρουν και κάποια που μπορεί να εύχονται να μην τα είχαν καταφέρει εξαρχής. Εκτός βέβαια από τον Ντόμινικ ΜακΛάφλιν, τον Αλαστερ Στάουτ και την Αραμπέλα Στάντον, τους τρεις τυχερούς που θα υποδυθούν τον Χάρι, τον Ρον και την Ερμιόνη, αντίστοιχα, στη νέα τηλεοπτική εκδοχή του «Χάρι Πότερ», του έπους της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, και οι οποίοι μπορεί να έχουν μια καλή ιδέα για το τι τους περιμένει.

Γιατί οι Ντάνιελ Ράντκλιφ (Χάρι), Ρούπερτ Γκριντ (Ρον) και Εμα Γουάτσον (Ερμιόνη) απολαμβάνουν μια επαγγελματική επιτυχία, από επαρκή έως μέτρια, από τότε που έβαλαν στην άκρη τα μαγικά ραβδιά τους. Ωστόσο αυτή η επιτυχία δεν είναι πάντα εγγυημένη, υπογραμμίζουν οι Times του Λονδίνου.

Οπως αποκαλύπτει το σχετικό αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας, οι ιστορίες όσων τα κατάφεραν νωρίς είναι πλούσιες και ποικίλες. Μερικοί από τους νεαρούς σταρ έγιναν ενήλικες σούπερ σταρ. Κάποιοι άλλοι, όμως, παγιδεύτηκαν σε έναν κόσμο με πιεστικούς γονείς, καταραμένες τηλεοπτικές εκπομπές και μια ζωή γεμάτη δυστυχία, πνιγμένη στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά.

Στο αφιέρωμά τους στους Times, οι τηλεοπτικοί και κινηματογραφικοί κριτικοί Τζέιμς Τζάκσον, Μπεν Ντάουελ και Τζέικ Χελμ παρουσιάζουν παιδιά σταρ που στην πορεία κατέρρευσαν, άκμασαν ή άλλαξαν εντελώς καριέρα. Ιδού:

Αυτοί που κατέρρευσαν

Ντρου Μπάριμορ

Οι συμπρωταγωνιστές της στο «E.T., ο Εξωγήινος» (1982) συνέχισαν με επιτυχημένες καριέρες στην υποκριτική, κάτι που πέτυχε τελικά και η Μπάριμορ. Αρχικά έκανε μια εντελώς διαφορετική ζωή. Ηταν το απόλυτο παράδειγμα της ξεπεσμένης παιδικής σταρ: έπινε αλκοόλ στα 9, έκανε χρήση κάνναβης στα 10 και κοκαΐνης στα 12. Αμέσως μετά, όμως, ακολούθησαν δύο νοσηλείες της σε κέντρο αποτοξίνωσης, και όλα αυτά πριν καλά-καλά ολοκληρωθεί η ανάπτυξή της. Η μικρή Ντρου ένιωθε θυμό –απόλυτα κατανοητό– για τους γονείς της. Η παραμονή της σε ψυχιατρικό ίδρυμα της έδωσε μια νέα διαύγεια, μετά από την οποία ανανεώθηκε η κινηματογραφική της επιτυχία. Αργότερα, μάλιστα, δήλωσε αστειευόμενη ότι ξεπέρασε την «κρίση μέσης ηλικίας» στα 14 της.

Τζούντι Γκάρλαντ

Αφού έγινε ερμηνεύτρια του θεατρικού είδους βοντβίλ στην ηλικία των δύο ετών και πρωταγωνίστρια στον «Μάγο του Οζ» (1939) στα 16 της, η Γκάρλαντ συνέχισε μια καριέρα γεμάτη βραβεία στον κινηματογράφο και στη δισκογραφία.

Η προσωπική της ζωή, όμως; Ηταν γεμάτη κρίσεις αρκετές για μια ολόκληρη ταινία («Judy» του 2019, με πρωταγωνίστρια τη Ρενέ Ζελβέγκερ): πέντε γάμοι, νευρικοί κλονισμοί, αλκοολισμός, ηπατικά προβλήματα, και τέλος, θάνατος από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών. Συχνά, δε, λέγεται ότι οι ταλαιπωρίες της τροφοδοτήθηκαν από ένα χολιγουντιανό σύστημα που της στέρησε την παιδική ηλικία και φέρεται ότι της χορηγούσε «χάπια ενδυνάμωσης».

Ο Γκάρι Κόλμαν και το καστ του «Diff’rent Strokes»

Η αμερικανική κωμική σειρά «Diff’rent Strokes» (1978-1986) μπορεί να είχε μια γλυκιά, συγκινητική υπόθεση –ένας πλούσιος ηλικιωμένος άνδρας και η κόρη του φιλοξενούν δύο αγόρια από το Χάρλεμ–, όμως η μοίρα πολλών από τα μελη του καστ ήταν τόσο άτυχη που κάποιοι λένε πως η σειρά ήταν καταραμένη. Η ζωή του Γκάρι Κόλμαν (Αρνολντ) σημαδεύτηκε από κακή υγεία, κατάθλιψη και προβλήματα με ναρκωτικά, ενώ η Ντάνα Πλάτο (Κίμπερλι) πέθανε σε ηλικία 34 ετών από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Ο Τοντ Μπρίτζες (Γουίλις) πάλεψε με τον εθισμό σε κρακ, κοκαΐνη και μεθαμφεταμίνη, αλλά τελικά κατάφερε να αλλάξει τη ζωή του.

Μακόλεϊ Κάλκιν

Ο αγγελικός Κέβιν στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι» (1990) ήταν 10 ετών, στα 11 κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τον Μάικλ Τζάκσον (έχει απορρίψει επανειλημμένα τις κατηγορίες εναντίον του Τζάκσον) και συνταξιοδοτήθηκε στα 14. Αυτή, βέβαια δεν είναι μια συνηθισμένη παιδική ηλικία. Τέλος, το 2004, ο Κάλκιν, πολύ αδυνατισμένος, καταδικάστηκε για αδικήματα περί ναρκωτικών.

Σήμερα είναι ένας οικογενειάρχης που ζει «καθαρός», αν και για τον υπόλοιπο κόσμο είναι «για πάντα ο Κέβιν». Στην πραγματικότητα, τα παραπτώματά του επισκιάστηκαν από τον Εντουαρντ Φέρλονγκ του «Εξολοθρευτή 2: Μέρα Κρίσης» (1991), του οποίου ο τεράστιος εθισμός στα ναρκωτικά πήρε μια παράξενη τροπή όταν ​​προσπάθησε να απελευθερώσει αστακούς από μια βιτρίνα καταστήματος. Αλλά και ο Φέρλονγκ φέρεται να είναι πλέον νηφάλιος.

Τζακ Γουάιλντ

Ο νεαρός από το Χάνσλοου ήταν 16 ετών όταν έγινε διάσημος χάρη στη μαγνητική ερμηνεία του Αρτφουλ Ντότζερ στο επιτυχημένο μιούζικαλ «Oliver!». Ακολούθησαν πολλές υποψηφιότητες για βραβεία (συμπεριλαμβανομένης μίας για Οσκαρ Β’ ανδρικού ρόλου), αλλά σύντομα η καριέρα του κατέρρευσε. Ο πρόωρος γάμος του τερματίστηκε από τον αλκοολισμό, ο οποίος κατέστρεψε την εικόνα και την καριέρα του για μεγάλο μέρος της ζωής του, πριν από τον θάνατό του το 2006 σε ηλικία μόλις 53 ετών από καρκίνο του στόματος. Αντίθετα, ο συμπρωταγωνιστής του στο «Oliver!», Μαρκ Λέστερ, εγκατέλειψε την υποκριτική για να εκπαιδευτεί ως οστεοπαθητικός, ενώ επίσης ήταν φίλος του σταρ της ποπ Μάικλ Τζάκσον.

Αυτοί που άλλαξαν πορεία

Σίρλεϊ Τεμπλ

Το κοριτσάκι με τα λακκάκια, που έγινε σταρ στην ηλικία των τριών ετών, είχε παίξει σε 34 ταινίες μέχρι να κλείσει τα 22. Ο εθισμός στα χάπια, όμως, δεν ήταν για εκείνη.

Αντίθετα, άλλαξε καριέρα για να γίνει μια δυναμική Ρεπουμπλικανή πολιτικός, θέτοντας υποψηφιότητα για το Κογκρέσο το 1967, προτού αναδειχθεί σε μια υψηλού προφίλ διπλωμάτη που δραστηριοποιήθηκε με τις κυβερνήσεις του Νίξον και του Ρίγκαν. Ηταν, δε, η πρώτη γυναίκα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Τσεχοσλοβακία: τη διόρισε το 1989 ο πρόεδρος Μπους.

Λεχ και Γιάροσλαβ Κατσίνσκι

Αυτά τα πανομοιότυπα δίδυμα ήταν οι 13χρονοι πρωταγωνιστές της πολωνικής ταινίας «The Two Who Stole the Moon» (1962). Ισως, όμως, δεν την έχετε ακούσει καν, ε; Κανένα πρόβλημα, θα σας το συγχωρούσαν. Οσοι, πάντως, ενδιαφέρονται για τις παγκόσμιες υποθέσεις ίσως να αναγνωρίζουν τα ονόματά τους: ο Γιάροσλαβ έγινε πρωθυπουργός της Πολωνίας από το 2006 έως το 2007, ενώ ο Λεχ υπήρξε πρόεδρος της Πολωνίας από το 2005 μέχρι τον θάνατό του σε αεροπορικό δυστύχημα, το 2010.

Ντάνι Λόιντ

Ο Λόιντ έγινε διάσημος σε ηλικία έξι ετών, όταν περιφερόταν στους διαδρόμους του ξενοδοχείου «Overlook» στη «Λάμψη» (1980), το ψυχολογικό θρίλερ του Στάνλεϊ Κιούμπρικ από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ. Αλλά δύο χρόνια αργότερα εγκατέλειψε οριστικά την υποκριτική και σήμερα είναι καθηγητής βιολογίας με τέσσερα παιδιά.

Για τα παιδιά σταρ των ταινιών τρόμου της δεκαετίας του 1970 είναι μια πιο γαλήνια πορεία από εκείνη που ακολούθησε ο Χάρβεϊ Σπένσερ Στίβενς, ο Ντέμιεν της «Προφητείας» («The Omen», 1976) του Ρίσαρντ Ντόνερ. Ο πιτσιρικάς-γέννημα του Σατανά με το παγωμένο βλέμμα ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα, αλλά το 2017 (Παρασκευή και 13 ήταν) του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης με αναστολή μετά από ένα βίαιο περιστατικό σε τροχαίο.

Καριέρες στην υποκριτική που άνθισαν

Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Το κορίτσι από ένα προάστιο του Λονδίνου, το Χάμστεντ Γκάρντεν Σάμπερμπ, ήταν 12 ετών όταν έλαμψε πρωταγωνιστώντας στην ταινία «Ο Αλήτης και η Αμαζόνα» («National Velvet», 1944). Η λαμπερή πρώιμη παρουσία της στην οθόνη και το χάρισμά της ήταν προφανή σε όλους, αλλά τότε ακόμη λίγοι μπορούσαν να προβλέψουν ότι θα γινόταν μια από τις μεγαλύτερες και πιο αγαπημένες σταρ στην ιστορία του κινηματογράφου.

Τζόντι Φόστερ

Ο ρόλος μιας κακοποιημένης 13χρονης πόρνης στον «Ταξιτζή» (1976) του Μάρτιν Σκορσέζε (η μεγαλύτερη αδελφή της την αντικαθιστούσε στις σεξουαλικά προκλητικές σκηνές) ήταν μια «εμπειρία που άλλαξε τη ζωή» της Τζόντι Φόστερ. Με την καλή έννοια. Κέρδισε βραβεία και πήγε στο Γέιλ, προτού κάνει μια λαμπρή καριέρα στον κινηματογράφο.

Κρίστιαν Μπέιλ

Το πολεμικό έπος του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Η Αυτοκρατορία του Ηλιου» (1987) ξεκινούσε με μια εκθαμβωτική ερμηνεία του ουαλικού νανουρίσματος «Suo Gân» από τον 13χρονο Μπέιλ – ο οποίος, βέβαια, μπορεί να τραγουδούσε το ουράνιο τραγούδι… κουνώντας απλώς τα χείλη του.

Η φανταστική ερμηνεία του έκανε ουσιαστικά διάσημη την ταινία και άνοιξε στον ίδιο τον δρόμο για μια καριέρα γεμάτη θριαμβευτικές ερμηνείες και μια εκλεκτή σειρά ρόλων σε ταινίες όπως «Ο Σκοτεινός Ιππότης» (2008), «American Psycho» (2000) και «Το Μεγάλο Σορτάρισμα» (2015).

Νίκολας Χουλτ

Θυμάστε τον απροσάρμοστο 11χρονο στη ρομαντική κομεντί «Για ένα Αγόρι» (2002) με τον Χιου Γκραντ; Τώρα είναι υπερήρωας. Ο Χουλτ, 36 ετών σήμερα, υποδύθηκε τον μεταλλαγμένο δόκτορα Χανκ ΜακΚόι/Κτήνος στα franchise «X-Men», αλλά έδειξε επίσης το υποκριτικό του εύρος ως Τόνι Στόνεμ στη βραβευμένη με BAFTA βρετανική σειρά «Skins» (2007), στο «Mad Max: Ο Δρόμος της Οργής» (2015) και στη δραματική σειρά εποχής-μαύρη κωμωδία «The Great» (2020-2023), όπου υποδύθηκε τον αυτοκράτορα Πέτρο Γ’ της Ρωσίας. Σύντροφός του είναι το μοντέλο Μπριάνα Χόλι και έχουν δύο παιδιά.

Τόμας Μπρόντι-Σάνγκστερ

Στα 13 του ο Μπρόντι-Σάνγκστερ έπαιζε ντραμς για να εντυπωσιάσει τον έρωτά του στην ρομαντική κομεντί του Ρίτσαρντ Κέρτις «Αγάπη Είναι…» («Love Actually», 2003), δίπλα στον Λίαμ Νίσον. Σήμερα, στα 32 του και με ακόμα αγορίστικη εμφάνιση, έχει διαγράψει μια επιτυχημένη καριέρα με ρόλους σε blockbuster όπως ο «Λαβύρινθος» («Maze Runner», 2014) και το «Star Wars: Η Δύναμη ξΞυπνάει» (2015), καθώς και στη σειρά φαντασίας «Game of Thrones». Ελαβε υποψηφιότητα για βραβείο Emmy για την ερμηνεία του στη σειρά του Netlix «Το Γκαμπί της Βασίλισσας» και παντρεύτηκε την Ταλούλα Ρίλεϊ, πρώην σύζυγο του Ελον Μασκ.

