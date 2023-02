Ταξίδεψε στη Disneyland® Paris με την Εθνική Τράπεζα

Ένα ταξίδι στη Disneyland® Paris δεν είναι ποτέ κακή ιδέα. Από τις πύλες του κάστρου της Ωραίας Κοιμωμένης ως την κορυφή του Star Wars Hyperspace Mountain υπάρχει κάτι για να κάνει ακόμα και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη να υποκύψει στο παιδί μέσα του και να γίνει μέρος ενός φανταστικού σύμπαντος, που θα του μείνει αξέχαστο για μια ζωή.

Η Disneyland® Paris φέτος γίνεται 30 και είναι πιο μαγική από ποτέ: φαντασμαγορικά σόου, εκπλήξεις και μια ανεπανάληπτα γιορτινή ατμόσφαιρα με τους αγαπημένους ήρωες της παιδικής ηλικίας. Αν αυτό το σκηνικό ακούγεται ονειρικό, σήμερα έχεις την ευκαιρία να κάνεις αυτό το όνειρο πραγματικότητα για εσένα και την οικογένειά σου, την παρέα σου ή όποιον άλλον θέλεις, με μια καθημερινή κίνηση.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείς την πιστωτική κάρτα Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές από τις 06/02/2023 έως και τις 26/03/2023, κερδίζεις αυτόματα μια συμμετοχή στην κλήρωση η οποία θα αναδείξει τους 6 τυχερούς που θα ζήσουν από κοντά τη μοναδική εμπειρία της επετειακής Disneyland® Paris μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Οι νικητές θα ταξιδέψουν δωρεάν μέχρι τη Γαλλία, θα λάβουν τριήμερα εισιτήρια εισόδου στα θεματικά πάρκα της Disneyland® Paris και εισιτήρια για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 30ης επετείου, ενώ θα μείνουν στο ολοκαίνουργιο ξενοδοχείο Disney’s Hotel New York -The Art of Marvel. Ακόμα, τους τυχερούς θα περιμένουν κουπόνια για αγορές στα καταστήματα της Disneyland® Paris εκπλήξεις, shows, δώρα, γνωριμίες με τους αγαπημένους ήρωες της Disney και φυσικά ο Μίκυ Μάους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

