Τα όρια της τουρκικής επιρροής στη Συρία αποκαλύπτονται

Η παρουσία της Τουρκίας στη Συρία αποτελεί ένα από τα πιο περίπλοκα ζητήματα στη Μέση Ανατολή. Eπειτα από χρόνια πολέμου και παρεμβάσεων, η Αγκυρα προσπαθεί να διατηρήσει την επιρροή της σε μια χώρα που ανασυντάσσεται, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει ισχυρές διεθνείς πιέσεις και εσωτερικές αντιφάσεις.

Οπως επισημαίνει ο Economist, η εντύπωση που θα μπορούσε να σχηματίσει κανείς, ακούγοντας τον Ντόναλντ Τραμπ να σχολιάζει τις σχέσεις Τουρκίας και Συρίας, είναι ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναβιώνει και απέκτησε ένα νέο υποτελές κράτος. Ο αμερικανός πρόεδρος έχει κατά καιρούς αναφερθεί στους αντάρτες της οργάνωσης Hayat Tahrir al-Sham (HTS), οι οποίοι ανέτρεψαν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Ασαντ, ως «πληρεξούσιους» της Τουρκίας. Στις 25 Σεπτεμβρίου, προχώρησε ακόμη περισσότερο, λέγοντας στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο: «Εσείς καταλάβατε τη Συρία».

Ωστόσο, δέκα μήνες μετά την κατάληψη της Δαμασκού από τις δυνάμεις του Αχμέντ αλ Σάρα, η εικόνα μιας «τουρκικής Συρίας» απέχει πολύ από την πραγματικότητα, συνεχίζει η ανάλυση του Economist. Οι τουρκικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα είναι λίγες, ενώ ακόμη και στις βόρειες περιοχές, που βρίσκονται υπό τουρκική κατοχή εδώ και χρόνια, το αποτύπωμα της Αγκυρας εξασθενεί. Οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις παραμένουν, αλλά σχολεία και νοσοκομεία που λειτουργούσαν με τουρκική διαχείριση έχουν παραδοθεί στις συριακές αρχές.

Οι ένοπλες ομάδες που αποκαλούνται Συριακός Εθνικός Στρατός (SNA), τις οποίες η Τουρκία χρησιμοποιούσε για τη διοίκηση της περιοχής, έχουν πλέον ενσωματωθεί, τουλάχιστον τυπικά, στις δομές του κράτους της Δαμασκού. Πολλοί από τους μαχητές τους, που προηγουμένως πληρώνονταν από την Τουρκία, λαμβάνουν τώρα μισθούς από τον κρατικό προϋπολογισμό της Συρίας, με χρηματοδότηση του Κατάρ.

Αναμφίβολα, η Τουρκία διαθέτει περισσότερη επιρροή στη «νέα Συρία» από κάθε άλλη περιφερειακή δύναμη. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες έχουν στενές διασυνδέσεις με τη συριακή ασφάλεια, ενώ ο τουρκικός στρατός εκπαιδεύει σύρους στρατιώτες και αστυνομικούς. Χάρη στην επισκευή ενός αγωγού, φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν ρέει πλέον στη Συρία μέσω Τουρκίας, ενώ οι εμπορικές συναλλαγές έχουν εκτιναχθεί: μόνο στους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, οι τουρκικές εξαγωγές προς τη Συρία ανήλθαν σε 2,1 δισ. δολάρια, σημειώνοντας νέο ρεκόρ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Economist.

Η δημοτικότητα του Ερντογάν παραμένει αξιοσημείωτη ανάμεσα σε πολλούς Σύρους, καθώς υποστήριξε επί χρόνια την αντιπολίτευση και φιλοξένησε σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια πρόσφυγες κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Ωστόσο, τα όρια των τουρκικών φιλοδοξιών για τη Συρία γίνονται όλο και πιο εμφανή, σημειώνει ο Economist, κυρίως εξαιτίας της ισραηλινής αντίδρασης.

Το Ισραήλ έχει εμποδίσει επανειλημμένα την τουρκική διείσδυση. Νωρίτερα φέτος, ισραηλινά πλήγματα κατέστρεψαν στρατιωτικές βάσεις που επρόκειτο να παραδοθούν στους Τούρκους. Εκτοτε, η Αγκυρα φαίνεται να ρυθμίζει προσεκτικά την υποστήριξή της προς τη Δαμασκό, καθώς και τη στρατιωτική παρουσία της στη Συρία, για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση με το Τελ Αβίβ.

Με την παρότρυνση των ΗΠΑ, Ισραήλ και Τουρκία έχουν βρει μια εύθραυστη ισορροπία: καμία πλευρά δεν θέλει να ξεπεράσει τις «κόκκινες γραμμές» της άλλης. Μια μόνιμη τουρκική βάση στη Δαμασκό θα θεωρείτο πρόκληση για το Ισραήλ, ενώ η ισραηλινή υποστήριξη προς τους κούρδους αντάρτες θα θεωρείτο απαράδεκτη από την Αγκυρα.

Ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα, διατηρεί στενούς δεσμούς με την τουρκική κυβέρνηση, αλλά δεν είναι μαριονέτα της, επισημαίνει ο Economist. Οταν ζούσε υπό πολιορκία στην Ιντλίμπ, εξαρτιόταν πλήρως από την τουρκική προστασία. Τώρα όμως ελέγχει τα λιμάνια και τους εμπορικούς διαδρόμους της χώρας και έχει προσελκύσει προσφορές επενδύσεων από διάφορους αραβικούς εταίρους. Παράλληλα, έχει εξασφαλίσει και την υποστήριξη των ΗΠΑ, που φαίνεται να γίνονται ο βασικός του προστάτης. «Η Αμερική και όχι η Τουρκία, είναι πλέον ο κύριος προστάτης του Σάρα», σημειώνει ευρωπαίος διπλωμάτης.

Παρά τη σχετική ανεξαρτησία του νέου συριακού καθεστώτος, η Τουρκία εξακολουθεί να διαθέτει πληθώρα συμμάχων και εκπροσώπων στη Συρία. Πολλοί πρώην αξιωματικοί του SNA που έχουν ενσωματωθεί στις νέες κρατικές δυνάμεις ασφαλείας, διατηρούν δεσμούς με την τουρκική ΜΙΤ. Ο Σάρα όμως επιδιώκει να τους κρατήσει σε απόσταση, τοποθετώντας δικούς του ανθρώπους στις θέσεις-κλειδιά των υπουργείων Αμυνας και Εσωτερικών και παραγκωνίζοντας στελέχη του SNA.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να βλέπει τον Σάρα με δυσπιστία, θεωρώντας ότι μπορεί να καταλήξει «πιόνι» της Τουρκίας. Ωστόσο, σημειώνει ο Economist, το ίδιο το Τελ Αβίβ φαίνεται να τον ωθεί πιο κοντά στην Αγκυρα. Το καλοκαίρι, η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε το υπουργείο Αμυνας της Συρίας, έπειτα από συγκρούσεις σε θρησκευτικά διχασμένες περιοχές. Λίγες ημέρες αργότερα, η Δαμασκός ζήτησε επίσημα στρατιωτική βοήθεια από την Τουρκία και τον Αύγουστο οι δύο χώρες υπέγραψαν σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας.

Το πιο δύσκολο πρόβλημα για την Τουρκία στη Συρία παραμένει η βορειοανατολική περιοχή, η οποία ελέγχεται από κούρδους αντάρτες της οργάνωσης SDF (Syrian Democratic Forces), που στηρίζεται από τις ΗΠΑ. Στις αρχές του έτους, θυμίζει ο Economist, οι SDF είχαν συμφωνήσει να παραδώσουν τα σύνορα, τα αεροδρόμια και τα πετρελαιοφόρα κοιτάσματα στη συριακή κυβέρνηση και να ενταχθούν στις νέες ένοπλες δυνάμεις. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν έχει υλοποιηθεί, καθώς οι Κούρδοι φαίνεται να κερδίζουν χρόνο, ενώ η διοίκηση του Σάρα αγωνίζεται να διαχειριστεί το χαοτικό έργο της ανοικοδόμησης της χώρας.

Η Αγκυρα και η Δαμασκός έχουν απειλήσει με στρατιωτική επίθεση εάν οι Κούρδοι δεν τηρήσουν τη συμφωνία ως το τέλος του έτους. Ομως, ο συριακός στρατός, αποδυναμωμένος και κουρασμένος, δύσκολα μπορεί να αναμετρηθεί μόνος του με τους αντάρτες. Οι συγκρούσεις στην επαρχία Σουγουέιντα απέδειξαν ότι ο στρατός χάνει εύκολα τον έλεγχο, ενώ κατηγορήθηκε για σφαγές αμάχων. «Δεν είμαστε έτοιμοι για νέο πόλεμο», παραδέχεται κυβερνητικός αξιωματούχος.

Η Τουρκία έχει τη στρατιωτική ικανότητα να συντρίψει τις SDF, αλλά φοβάται τις συνέπειες. Μια επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση της ειρηνευτικής διαδικασίας με το κουρδικό αντάρτικο στο εσωτερικό της, το PKK, το οποίο μόλις φέτος άρχισε να καταθέτει τα όπλα. Μια νέα σύγκρουση, εξηγεί ο Economist, θα επανέφερε τη χώρα σε κύκλο βίας. Επιπλέον, θα δηλητηρίαζε τις βελτιωμένες σχέσεις με την Ουάσινγκτον, η οποία στηρίζει τις SDF.

Η Συρία παραμένει ένα εκρηκτικό ναρκοπέδιο για την Τουρκία, καταλήγει ο Economist. Παρότι η Αγκυρα εξακολουθεί να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις, τα όρια της δύναμής της είναι πια ορατά. Αν θέλει να διατηρήσει την επιρροή της χωρίς να εμπλακεί ξανά σε πόλεμο, θα πρέπει να κινηθεί με εξαιρετική προσοχή ανάμεσα στις απαιτήσεις των συμμάχων, τις απειλές των αντιπάλων και τις ίδιες τις αντιφάσεις της εξωτερικής της πολιτικής.

