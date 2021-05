Στα άδυτα των «ναών» του οργασμού που στήριξε το Χόλιγουντ

Εδώ ο κόσμος καίγεται και η Καλιφόρνια χτενίζεται. Γιατί πού αλλού θα μπορούσαν να ανθίσουν κοινότητες του σεξ και η κουλτούρα του οργασμού αν όχι στην πατρίδα του New Age; Φυσικά όχι τσάμπα αφού, όπως αποδείχτηκε, τα μαθήματα χαϊδέματος της κλειτορίδας είναι μια επιχείρηση πολύ προσοδοφόρα. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά.

Το 2011, η Νικόλ Ντέιντον, μια συγγραφέας και επιχειρηματίας γεμάτη αυτοπεποίθηση, με ομιλία της στο TEDx , αναφέρθηκε στα σχέδιά της να οικοδομήσει μια αυτοκρατορία για τον γυναικείο οργασμό. Φυσικά η κομψή 40άρα Αμερικανίδα, η οποία μόλις είχε δημοσιεύσει και ένα βιβλίο με τίτλο «Slow Sex: The Art and Craft of the Female Orgasm» («Αργό σεξ: Η τέχνη και οι τεχνικές του γυναικείου οργασμού»), δεν το είπε ακριβώς έτσι.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της -η οποία έκτοτε έχει προβληθεί πάνω από δύο εκατ. φορές στο YouTube- η Ντέιντον περιέγραψε τη συνάντησή της σε ένα πάρτι το 1998 με έναν άντρα που ασκούσε «στοχαστική σεξουαλικότητα». Ο άντρας την κάλεσε να ξαπλώσει γυμνή, έστρεψε έναν φακό στον κόλπο της και περιέγραψε με λεπτομέρεια τα «χρώματά» της («Τα εξωτερικά χείλη σου είναι κοραλί…»). Στη συνέχεια χάιδεψε απαλά την κλειτορίδα της.

«Ποτέ πριν δεν με είχαν κοιτάξει με τέτοιον τρόπο ούτε είχα νιώσει τόση ζεστασιά σε αυτή την περιοχή», είπε η Ντέιντον στο κοινό της – καλοντυμένοι 30άρηδες και 40άρηδες, που κουνούσαν σκεπτικά το κεφάλι τους όπως συνήθως κάνει το ακροατήριο του TEDx. Και συμπλήρωσε: «Μόλις “άνοιξα” και το συναίσθημα ήταν αγνό και καθαρό».

Αυτή η ιστορία επρόκειτο να επαναληφθεί από τη Ντέιντον χιλιάδες φορές, αν και με παραλλαγές. Μερικές φορές ο άντρας ήταν «βουδιστής», άλλοτε «μοναχός», και άλλοτε – σύμφωνα πάντα με τα λόγια της-, «ένας χαριτωμένος άντρας». Το αποτέλεσμα, όμως, ήταν πάντα το ίδιο.

«Για πρώτη φορά στη ζωή μου», είπε, «ένιωσα ότι είχα πρόσβαση σε αυτή την πείνα, που ήταν κάτω από όλες τις άλλες μου πείνες, μια θεμελιώδης πείνα να συνδεθώ με μια άλλη ανθρώπινη ύπαρξη». Μετά η Ντέιντον σκέφτηκε ότι ήθελε να μάθει πώς είναι να ζει σε εκείνο το μέρος, και η φιλανθρωπική της διάθεση την οδήγησε να μάθει και σε άλλους πώς είναι να ζουν έτσι…

«Ο γυναικείος οργασμός», συνέχισε, «είναι ζωτικής σημασίας για κάθε γυναίκα στον πλανήτη». Μια «αλήθεια», προφανώς, «τόσο αναμφισβήτητη που έπρεπε να την αποκαλύψω στον κόσμο». Και το έκανε. Το 2004 η Ντέιντον ίδρυσε την ομάδα «OneTaste» με σκοπό τη διάδοση της πρακτικής του «οργασμικού διαλογισμού» ή OM (Orgasmic Meditation).

Όπως αναφέρει ο Μικ Μπράουν σε άρθρο του στην Telegraph, τα κέρδη της «OneTaste» ήταν εντυπωσιακά, στο απόγειό της, μάλιστα, λέγεται ότι της απέφερε 12 εκατ. δολάρια τον χρόνο. Είχε ανοίξει κέντρα σε εννέα πόλεις, μεταξύ άλλων στη Νέα Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο και το Λονδίνο, ενώ την ενέκρινε και η «πρωθιέρεια του αιδοίου», Γκουίνεθ Πάλτροου.

Ωστόσο, η οργάνωση έκλεισε μετά από κατηγορίες πρώην μελών της ομάδας, οπότε το FBI άρχισε να ερευνά καταγγελίες για διακίνηση και εμπορία γυναικών (και ανδρών), πορνεία και παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.

Στο σημείο αυτό οι ευαίσθητοι αναγνώστες μπορούν να αποχωρήσουν. Γιατί ακολουθεί μια δύσπεπτη ιστορία για τρίωρους οργασμούς σε κοινότητες του σεξ στην Καλιφόρνια, και την αναζήτηση της Εδέμ και των σκουληκιών στο μήλο της εξουσίας και του χρήματος.

Τρεις ώρες οργασμού (χωρίς τα διαλείμματα για τσιγάρο)

Η Ντέιντον μεγάλωσε στην πόλη Λος Γκάτος της βόρειας Καλιφόρνιας. Στα 16 της, έκανε σεξ για πρώτη φορά, έμεινε έγκυος και έκανε άμβλωση. Σπούδασε Σημασιολογία στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο και άνοιξε μια γκαλερί. Στα 27 της έμαθε ότι ο πατέρας της πέθανε από καρκίνο στη φυλακή, αφού καταδικάστηκε για κακοποίηση δύο μικρών κοριτσιών. Η Ντέιντον είπε ότι δεν την είχε βλάψει ποτέ ως παιδί, αλλά με τον θάνατό του, «όλα στην πραγματικότητά μου κατέρρευσαν». Στη συνέχεια στράφηκε σε πνευματικά θέματα, μελέτησε την Καμπάλα και τον Βουδισμό. Και σχεδίαζε να γίνει καλόγρια σε ένα βουδιστικό κέντρο Ζεν στο Σαν Φρανσίσκο, όταν συνάντησε τον άνδρα στο πάρτι.

Ηδη, από τη δεκαετία του 1950, το Σαν Φρανσίσκο ήταν ένας τόπος αντικουλτούρας, και εκκολαπτήριο εναλλακτικών και ελευθεριακών ιδεών, που εφαρμόζονταν σε κοινότητες ελεύθερου σεξ και θα συνέχιζαν να ανθίζουν στην Σίλικον Βάλεϊ. Το 1998, η Ντέιντον εντάχθηκε στην ομάδα The Welcomed Consensus, η οποία σύμφωνα με τη σελίδα της στο Facebook, αποτελείται από «Ερευνητές / εκπαιδευτές, που ειδικεύονται στον γυναικείο οργασμό (“Deliberate Orgasm”), τη φιλία, τον αισθησιασμό και τη ευχάριστη ζωή από το 1992».

Η ομάδα διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με το μοντέλο μιας άλλης κοινότητας, της Lafayette Morehouse, την οποία είχε ιδρύσει το 1968 κάποιος Βίκτορ Μπαράνκο. Σε έρευνα του περιοδικού Rolling Stone το 1971, αναφέρεται ότι ο Μπαράνκο ήταν πρώην πωλητής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και γυρολόγος ψεύτικων κοσμημάτων. Αργότερα ο Μπαράνκο πλασαριζόταν ως More University, προσφέροντας διδακτορικά (!) «αισθησιασμού και lifestyle», ενώ ο ίδιος επινόησε και την τεχνική κλειτοριδικού οργασμού «Deliberate Orgasm». Μάλιστα έχει αναφερθεί ότι το 1976 ένα μέλος της κοινότητάς του ονόματι Νταϊάνα ισχυρίστηκε πως μπορούσε να έχει οργασμό συνεχώς επί τρεις ώρες, «χωρίς τα διαλείμματα για τσιγάρο»…

Η Νικόλ Ντέιντον έζησε στην κοινότητα «The Welcomed Consensus» περίπου δύο χρόνια. Πέρασε επίσης έναν χρόνο στο «Morehouse» και λέγεται ότι είχε προτείνει στον Μπαράνκο να γίνει η διάδοχός του. Αλλά η πρόταση δεν κατέληξε πουθενά.

Τα μέλη του «Morehouse» και του «Welcomed Consensus» θεωρούσαν ότι ήταν «ελίτ γνώστες του εξαιρετικού, “γκουρμέ” σεξ, χωρίς καμιά επιθυμία να γίνουν mainstream». Αλλά η Ντέιντον είχε μεγάλες φιλοδοξίες: «Ηθελε το μήνυμά της να φτάσει σε εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους», αναφέρει ο Κεν Μπλάκμαν, που γνώρισε την επιχειρηματία στο «Welcomed Consensus» (όπου εκείνος έζησε επί εννιά χρόνια), την ακολούθησε στη δική της κοινότητα «OneTaste» και στη συνέχεια έγινε επικεφαλής των εκπαιδευτών της.

Για να πετύχει τον στόχο της, η Ντέιντον ανέπτυξε τη δική της τεχνική του «οργασμικού διαλογισμού». Πώς γίνεται; Απλά… Η γυναίκα ξαπλώνει σε μια «φωλιά» μαξιλαριών στη στάση «πεταλούδα», λυγίζοντας το ένα πόδι της πάνω από το γόνατο ενός άνδρα, ο οποίος κάθεται δίπλα της. Ντυμένος. Βάζει χρονόμετρο. Και φορώντας γάντια λατέξ, τα οποία έχει αλείψει με λιπαντικό, χαϊδεύει (με απαλά χτυπηματάκια) «το πάνω αριστερό τεταρτημόριο» της κλειτορίδας της. Ενώ η Νταϊάνα είχε κλιμακώσει την κορύφωση του οργασμού στο τρίωρο, η Ντέιντον έβαλε το δικό της ρολόι να χτυπάει πιο σεμνά, στο τέταρτο.

Το 2004, μαζί με έναν συνεταίρο-επενδυτή, ίδρυσε το «OneTaste Urban Retreat», στο ρετιρέ ενός κτιρίου σε μια υποβαθμισμένη περιοχή του Σαν Φρανσίσκο -όπου είχαν εγκατασταθεί διαδικτυακές start-ups- προωθώντας το OM ως «έναν τρόπο που μπορεί να καταστήσει βιώσιμο τον οργασμό, τη σύνδεση και τον αισθησιασμό». Σύντομα η κοινότητα έφτασε να έχει περίπου 50 μέλη, άνδρες και γυναίκες, οι περισσότεροι 20άρηδες και 30άρηδες, που έκαναν OM δύο ή τρεις φορές την ημέρα με διαφορετικούς συντρόφους «ερευνητές»…

Ακολούθησε η δημιουργία και άλλων κέντρων, προσφέροντας τη γνώση του «ΟΜ» σε ομάδες μέχρι 50 ατόμων, όπου άνδρες χάιδευαν απαλά γυναίκες ξαπλωμένες ανάσκελα σε «φωλιές», και όλοι μαζί χορωδιακά βογκούσαν και αναστέναζαν.

Το μενού των υπηρεσιών περιλάμβανε ένα εισαγωγικό εργαστήριο που κόστιζε 195 δολάρια και ένα πρόγραμμα «αστικού μοναχού» μιας εβδομάδας, έναντι 2.000 δολαρίων, ενώ με 16.000 δολάρια μπορούσες να γίνεις πιστοποιημένος σύμβουλος. Προς πώληση υπήρχαν επίσης DVD με οδηγίες, λιπαντικό «One Stroke», και σετ μαξιλαριών OM για την κατασκευή «φωλιάς».

Στα μαθήματα ΟΜ, άνδρες χαϊδεύουν γυναίκες, μερικές φορές γυναίκες χαϊδεύουν γυναίκες, κανείς δεν χαϊδεύει τους άντρες, αλλά όλοι πληρώνουν. Η ΟΜ ήταν η πανάκεια για τους τολμηρούς και τους καταπιεσμένους, τους σεξουαλικά απελευθερωμένους και τους σεξουαλικά ανασφαλείς, τους άπορους σεξουαλικά, τους μοναχικούς και τους κατεστραμμένους.

Μαθήματα, που έκαναν θραύση στο Χόλιγουντ

Νέες, και άλλες όχι τόσο νέες, γυναίκες, που οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί στενάζουν κάτω από το βάρος μαθημάτων Yoga και Pilates, περιποιήσεων προσώπου και χυμών από φρούτα του Αμαζονίου, που έτυχε να είναι της μόδας εκείνη την εβδομάδα, γοητεύονται από την ομιλία της Ντέιντον στο TEDx και σπεύδουν να κορέσουν την κρυφή τους πείνα στις τάξεις της. Ο Μπλάκμαν, ο οποίος σε μια προηγούμενη ζωή ήταν μηχανικός λογισμικού, λέει στην Telegraph, ότι το OM-ing «άγγιξε πολύ βαθιά ιδιαίτερα τους πληροφορικάριους. Η Σίλικον Βάλεϊ ήταν ένα πραγματικά υπέροχο μέρος για διείσδυση, γιατί μπορούσαμε να μιλήσουμε για την ύπαρξη ενός νέου λειτουργικού συστήματος για ανθρώπινη σύνδεση». Μαζί με το OM-ing, όμως, ήρθαν επίσης ασκήσεις σε στυλ θεραπείας και ομαδικές συναντήσεις, επενδυμένες με υποσχέσεις για προσωπική ανάπτυξη.

Λέγεται ότι η Κλόε Καρντάσιαν «ορκίζεται» στην OM, αλλά η πιο διάσημη «πρωταθλήτρια» της τεχνικής της Ντέιντον είναι αναμφίβολα η Γκουίνεθ Πάλτροου η οποία στην ιστοσελίδα της πουλάει ακόμα και αβγά από νεφρίτη για το αιδοίο…

Ωστόσο, ένα ζευγάρι που αποχώρησε από την κοινότητα, το 2009 μίλησε στους New York Times για την ισχυρή επιρροή, που ασκούσε η Ντέιντον στα μέλη της. Δήλωσαν ακόμη ότι έφυγαν επειδή διαπίστωσαν ότι «το περιβάλλον ήταν χειριστικό, ανθυγιεινό και αποδυναμωτικό». Και πρόσθεσαν: «Δεν υποστηρίζουμε με κανέναν τρόπο τα προγράμματα που προσφέρει η OneTaste ούτε ενθαρρύνουμε κανέναν να συμμετέχει».

Μια καταδικαστική έρευνα

Δεν ήταν οι μόνοι. Εργαζόμενοι στην καρδιά της επιχείρησης είδαν τον υποτιθέμενο ιεραποστολικό ζήλο της Ντέιντον να μετατρέπεται σε κάτι πιο ακραίο. Ένα από τα πρώτα μέλη που μίλησε στην Telegraph διατηρώντας την ανωνυμία του την περιέγραψε ως «μεθυσμένη από δύναμη» και «Νάρκισσο», που ήθελε κατ’ αρχάς να «λατρεύεται και να έχει δια βίου μαθητές». Η ίδια έπεφτε όλο και περισσότερο σε παγίδες λατρείας. Μάλιστα το 2015, διοργάνωσε μια σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «Magic School» («Μαγικό Σχολείο»), ονομάζοντας κάποιους λίγους του εσωτερικού κύκλου της «ιερείς και ιέρειες οργασμού».

Το 2017, η OneTaste ήταν πλέον μια ακμάζουσα επιχείρηση. Είχε περίπου 150 εργαζόμενους, μεταξύ άλλων πωλητές, που προωθούσαν μια ποικιλία διαφορετικών μαθημάτων, υποτροφίες και προγράμματα συμβουλευτικής με κόστος έως και 60.000 δολάρια ετησίως. Και το «Nicole Daedone Intensive», με μαθήματα που έκανε η ίδια η Ντέιντον κόστιζε 36.000 δολάρια. Αλλά την ίδια χρονιά, η Ντέιντον παραιτήθηκε από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου, για να γράψει -υποτίθεται- ένα βιβλίο, και πούλησε το μερίδιό της στην εταιρεία σε τρία μέλη της OneTaste.

Εναν χρόνο αργότερα, το Bloomberg Businessweek δημοσίευσε μια έρευνα, στην οποία πρώην μέλη της κοινότητας περιέγραψαν πώς οι πωλητές της εταιρείας (πληρωνόντουσαν με ποσοστά επί των πωλήσεων εργαζόμενοι μερικές φορές επτά ημέρες την εβδομάδα) έστελναν συνεχώς γραπτά μηνύματα σε άτομα, που είχαν παρακολουθήσει μια εκδήλωση OneTaste. Τους πίεζαν να εγγραφούν στο επόμενο, πιο ακριβό μάθημα ωθώντας τους να βγάλουν πολλές πιστωτικές κάρτες για να πληρώνουν τα μαθήματα. Μερικοί, μάλιστα, μίλησαν για χρέη έως και 150.000 δολάρια.

Το Bloomberg αποκάλυψε επίσης ότι το 2015 η OneTaste είχε καταβάλει 325.000 δολάρια για εξωδικαστική διευθέτηση μετά την καταγγελία πρώην υπαλλήλου ότι είχε διαταχτεί να κοιμηθεί με υποψήφιους πελάτες (άνδρες) και είχε υποστεί σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση, καθώς και άλλες παραβιάσεις, σε ώρα εργασίας.

Η OneTaste απάντησε ότι ο διακανονισμός ήταν εμπιστευτικός, αλλά ποτέ δεν απαιτούσε από κανέναν υπάλληλο να συμμετέχει σε σεξουαλική πράξη. Η εταιρεία είπε ακόμη ότι δεν οργάνωνε πια ομαδικά ΟΜ ούτε μίσθωνε κοινόχρηστα σπίτια στο όνομά της. Ηταν πλέον «μια νόμιμη επιχείρηση».

Νέοι ισχυρισμοί για κακοποιητικές πρακτικές

Ενα podcast του BBC Radio 4, με τίτλο «The Orgasm Cult/Inside the OM Houses», τον περασμένο Νοέμβριο, παρουσίασε και άλλους ισχυρισμούς πωλητών της εταιρείας, που εξαναγκάστηκαν να κάνουν σεξ με πλούσιους άντρες για να τους πείσουν να παρακολουθήσουν μαθήματα, ενώ μια νεαρή γυναίκα ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να κάνει σεξ με πολλούς διαφορετικούς άνδρες, γιατί το OM-ing και το σεξ με αγνώστους θα μπορούσε να «θεραπεύσει» ακόμη και το παιδικό τραύμα.

Απαντώντας στο BBC, ένας δικηγόρος της εταιρείας αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ως ψευδείς. Τον Οκτώβριο του 2018, όμως, λίγους μήνες μετά την έκθεση του Bloomberg, η OneTaste ανακοίνωσε ότι έκλεισε όλα τα γραφεία της στις ΗΠΑ και σταμάτησε να προσφέρει μαθήματα και υποτροφίες, λέγοντας ότι θα επικεντρωνόταν στην διαδικτυακή εκπαίδευση για να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό.

Ωστόσο, η ιστοσελίδα της OneTaste δεν υπάρχει πλέον. Στη θέση της εμφανίστηκε ένας νέος οργανισμός, The Institute of OM. Ιδρύθηκε από πρώην μέλη της OneTaste, και περιγράφεται ως «μια εταιρεία εκπαίδευσης αφιερωμένη στο να βοηθά τους ανθρώπους να αυξήσουν την υγεία, την ευτυχία και τη σύνδεση μέσω του Οργασμικού Διαλογισμού (OM)». Στην ιστοσελίδα υπάρχουν link για τη ομιλία της Ντέιντον στο TEDx και το βιβλίο της «Slow Sex», δηλώσεις από ικανοποιημένους πελάτες («Η OM με βοήθησε να ξεπεράσω την αυτοκτονική κατάθλιψη») και ένα αλφαβητάρι με τις βασικές αρχές της θεωρίας και της πράξης της τεχνικής OM.

Η Telegraph, γράφει ο Μικ Μπράουν, προσπάθησε να επικοινωνήσει με τα στελέχη του Ινστιτούτου ΟΜ (παλιά μέλη της OneTaste) στέλνοντάς τους πάρα πολλά e-mails αλλά δεν απάντησαν σε κανένα από αυτά.

Αναρωτιέστε, τώρα, τι απέγινε η Νικόλ Ντέιντον; Λίγο μετά τις αποκαλύψεις του Bloomberg, η γυναίκα που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο με το πασπάτεμα της κλειτορίδας, εξαφανίστηκε, ενώ ο παλιός συνεργάτης της Κεν Μπλάκμαν είχε αποσυρθεί προ πολλού για να ανοίξει το δικό του γραφείο συμβουλευτικής. Οι φήμες λένε ότι η Ντέιντον κατέφυγε στο Μπαλί και μετά στην Ταϊλάνδη ενώ τελευταία ακούστηκε ότι ζει στην Ιταλία με έναν πρώην εκπαιδευτή του OneTaste.

Σε κάθε περίπτωση η δικής της έμπνευσης λατρεία του οργασμού συνεχίζεται με δωρεάν μαθήματα στην ιστοσελίδα του IOM: «Ξεκινήστε στο σπίτι σας με τον επίσημο οδηγό μας για τον οργασμικό διαλογισμό», προτείνει στους επισκέπτες της.

