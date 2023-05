Ρόμπερτ ντε Νίρο: Πατέρας για έβδομη φορά στα 79 του

Ο Ρόμπερτ ντε Νίρο αποκάλυψε ότι πρόσφατα έγινε πατέρας για έβδομη φορά, αιφνιδιάζοντας τη δημοσιογράφο Μπρίτνεϊ Μπλερ κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχώρησε στο ET Canada με αφορμή την προώθηση της νέας ταινίας του, «About my Father».

Ο βραβευμένος με Οσκαρ ηθοποιός μιλούσε για την πατρότητα και τη σχέση του με τα παιδιά του όταν η δημοσιογράφος παρατήρησε: «Ξέρω ότι έχετε έξι παιδιά». Τότε εκείνος τη διόρθωσε λέγοντας ότι έχει «επτά στην πραγματικότητα, μόλις απέκτησα ένα μωρό».

Εκπρόσωπος του Ντε Νίρο επιβεβαίωσε την είδηση όταν το ET Canada επικοινώνησε μαζί του, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει ένα χάσμα έως και πέντε δεκαετιών μεταξύ των μεγαλύτερων και των μικρότερων παιδιών του σταρ – αν και η ταυτότητα της μητέρας και το φύλο του παιδιού δεν διευκρινίστηκαν.

Να σημειωθεί, όμως, ότι ο 79χρονος Ντε Νίρο έχει συνδεθεί ερωτικά με τη δασκάλα πολεμικών τεχνών Τίφανι Τσεν, η οποία ήταν εμφανώς έγκυος τον Μάρτιο, όταν εθεάθησαν μαζί φεύγοντας από ένα εστιατόριο. Είχαν συνεργαστεί στην ταινία του «Ο Αρχάριος» (2015), γράφει στη βρετανική εφημερίδα The Times ο Κίραν Σάουθερν στην ανταπόκρισή του από το Λος Αντζελες.

Ενας τους πιο καταξιωμένους ηθοποιούς της γενιάς του, ο Ρόμπερτ ντε Νίρο έχει αποκτήσει δύο παιδιά με την 78χρονη πρώην σύζυγό του Ντάιαν Αμποτ –την Ντρένα, 51 ετών, και τον Ραφαέλ, 46–, καθώς και δίδυμους γιους 27 ετών με την πρώην σύντροφό του Τούκι Σμιθ, μια 70χρονη ηθοποιό και μοντέλο. Ακόμη, από τον γάμο του με την κοσμική Γκρέις Χάιταουερ (68 ετών) έχει έναν γιο, τον 25χρονο Ελιοτ και μια 11χρονη κόρη, την Ελεν. Ο Ντε Νίρο και η Χάιταουερ υπέβαλαν αίτηση διαζυγίου το 2018, ύστερα από περισσότερα από 20 χρόνια που έζησαν μαζί.

Μιλώντας στο ET Canada, ο θρυλικός σταρ αποκάλυψε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του «cool μπαμπά», παρά το γεγονός ότι ο Σεμπάστιαν Μανισκάλκο, ο οποίος υποδύεται τον γιο του Ντε Νίρο στην ταινία, αποκαλεί τον χαρακτήρα του, Σάλβο, «cool μπαμπά».

«Τα παιδιά μου διαφωνούν μαζί μου μερικές φορές και με σέβονται. Η κόρη μου, 11 ετών, μερικές φορές με στενοχωρεί και μαλώνω μαζί της. Τη λατρεύω, αλλά ξέρεις… Και με τον μικρότερό μου, τώρα, το ίδιο θα γίνει. Αλλά έτσι είναι» είπε στην Μπρίτνεϊ Μπλερ. Παραδέχτηκε ότι μερικές φορές έπρεπε να είναι «αυστηρός» με τα παιδιά του. «Εννοώ… δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε τα προβλήματα με τα παιδιά. Δεν μου αρέσει ότι πρέπει να τους λέω τι επιτρέπεται να κάνουν και τι όχι. Αλλά [μερικές φορές] απλώς δεν έχεις άλλη επιλογή» είπε. «Και οποιοσδήποτε γονιός, νομίζω, το ίδιο πράγμα θα έλεγε. Θέλεις πάντα να κάνεις το σωστό με τα παιδιά και να τα εμπιστεύεσαι, αλλά μερικές φορές δεν γίνεται» προσέθεσε.

Η είδηση ότι έγινε για έβδομη φορά πατέρας μονοπώλησε, τέλος, το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων την Τρίτη 9 Μαΐου, στην πρεμιέρα του «About my Father» στoν κινηματογράφο SVA, στο Τσέλσι της Νέας Υόρκης, όπου ο Ρόμπερτ ντε Νίρο εμφανίστηκε ακτινοβολώντας. Οταν ρωτήθηκε πώς είναι να είναι και πάλι μπαμπάς, δήλωσε: «Υπέροχο!» Οι συμπρωταγωνιστές του στην ταινία αιφνιδιάστηκαν επίσης μαθαίνοντας τα νέα – μάλιστα, η Κιμ Κατράλ φαίνεται να επιβεβαιώνει την ταυτότητα της μητέρας του μωρού:

«Ο Θεός να τους ευλογεί αυτόν και τη σύντροφό του» δήλωσε στο Extra η Σαμάνθα Τζόουνς του «Sex and the City» και τώρα «συμπεθέρα» του Ντε Νίρο στην κωμωδία «About my Father». «Η Τίφανι είναι τόσο όμορφη γυναίκα. Ηρθε μια φορά στο πλατό με την οικογένειά της και παρακολούθησε τα γυρίσματα και ήταν υπέροχη και γλυκιά. Είμαι χαρούμενη και για τους δύο» πρoσέθεσε.

Αλλες διασημότητες που έκαναν παιδιά σε μεγάλη ηλικία είναι ο Μικ Τζάγκερ, ο οποίος απέκτησε το όγδοο παιδί του το 2016, όταν ήταν 73 ετών, και ο Τζορτζ Λούκας, που έγινε πατέρας το 2013, στα 69 του.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News