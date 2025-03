Πώς το Ford Focus RS500 έφτασε να πωλείται πιο ακριβά από supercars

Είχε προηγηθεί το «απλό» Focus RS (που μόνο απλό δεν ήταν) σε εκείνο το έντονο λαχανί που η επίσημη Ford Ελλάς είχε βγάλει ως δημοσιογραφικό. Τότε, στο πέρασμά του ξεσήκωνε την Αθήνα. Σειρά, λοιπόν, είχε το «πολεμικό» RS500, ως συλλεκτική έκδοση περιορισμένης παραγωγής. Μόλις 500 τεμάχια και τέλος. Οποιος πρόλαβε, πρόλαβε.

Κάτω από το καπό υπήρχε ο γνωστός πεντακύλινδρος των 2,5 lt, μόνο που οι «μάγοι» της Ford είχαν καταφέρει να «αποσπάσουν» το ακόμα μεγαλύτερο νούμερο των 350 ίππων. Τριακόσιοι πενήντα σε προσθιοκίνητο ήταν, είναι και θα είναι μεγάλη τιμή για FWD. Φυσικά, με ό,τι μαζί συνεπάγεται στο πώς μεταφέρεις όλη αυτή την ισχύ στην άσφαλτο χωρίς πολλά δράματα και υστερικό torque steer. Κατά το κοινώς λεγόμενον, «ψάρεμα» του τιμονιού. Αυτό δηλαδή που είσαι με το γκάζι στη μοκέτα και παλεύεις να διορθώνεις στην ευθεία.

Ομως ακόμα και σε τέτοια απότολμα μονοπάτια, το Focus RS500, με την υποστηρικτική χορηγία του ελεγχόμενου διαφορικού της Quaife και της δικής της σωτήριας εκδοχής για το σύστημα μπροστινής ανάρτησης «Γόνατο» Διπλού Αξονα (η Ford το έλεγε «RevoKnuckle»), κατάφερνε να δαμάσει σε ένα σημαντικό βαθμό την υπερχείλιση ροπής από τους μπροστινούς τροχούς. Τουλάχιστον από την τρίτη στο κιβώτιο και εντεύθεν.

Σχετικά πιο ωμό ως διαδικασία χειραγώγησής του, το RS500 απαιτούσε σαφώς περισσότερη προσπάθεια για να το πας γρήγορα μεν, με ροή δε. Τα σκασίματα και η ώθηση από τις 3.500 σ.α.λ. σού υπενθύμιζαν πως έμπαινες στο δικό του λυκόφως. Ναι, ήταν ιδιαίτερο, μαύρο (με μεμβράνη της 3Μ) και «κακό». Κάντε σούμα τη σημειολογία.

Αν είναι cult; Η ίδια η αγορά έχει ήδη ψηφίσει, δεν χρειάζεται δική μας απάντηση. Aυτή τη στιγμή η μεταπωλητική αξία του Focus RS500 βρίσκεται σε σταθερή, με ανοδικές τάσεις, τροχιά. Η μέση τιμή σε δολάρια ΗΠΑ (εκεί όπου δεν πωλήθηκε ποτέ, παρά μόνο στην ευρωπαϊκή αγορά) είναι 90.694. Ενδεικτικά, κάποιο έχει πουληθεί στην τιμή-ρεκόρ των 130.104 δολαρίων, ενώ η πιο πρόσφατη περίπτωση που άλλαξε χέρια ήταν έναντι 91.409 δολαρίων. Τρελό ποσό για προσθιοκίνητο hot hatch. Αλλά και τόσο ιδιαίτερο. Gone but not forgotten.

