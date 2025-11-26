«Πρασινίζουν» τα ποταμόπλοια του Τάμεση για πιο καθαρές μετακινήσεις

Για να ταξιδέψει κάποιος από το Γκρίνουιτς έως το Γουέστμινστερ με τουριστικό ποταμόπλοιο χρειάζεται περίπου μία ώρα, δηλαδή 15 λεπτά περισσότερο από όσο θα χρειαστεί αν επιλέξει τα πλοία της Uber Boat by Thames Clipper.

Παράλληλα, οι ταξιδιώτες μπορούν να θαυμάζουν τη θέα και ταυτόχρονα να μάθουν την ιστορία του Τάμεση από τις διηγήσεις ενός ναυτικού που ακούγονται από το μεγάφωνο, σημειώνει σε δημοσίευμά του ο Economist.

Ο πρώτος ναύλος στον Τάμεση, όπως σημειώνει ο ναυτικός, εισήχθη το 1514: δύο πένες για το ταξίδι από το Λονδίνο προς το Γκρέιβζεντ του Κεντ. Την εποχή των Τυδώρ η κίνηση στο ποτάμι είχε γίνει τόσο πυκνή ώστε το βρετανικό Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που παραχωρούσε στους βαρκάρηδες αποκλειστικές άδειες για τη μεταφορά επιβατών κατά μήκος του και καθιέρωνε ναύλους για συγκεκριμένες διαδρομές.

Η μεταφορά μέσω του Τάμεση παρέμεινε δημοφιλής για αρκετούς αιώνες. Το να διασχίσει κάποιος το Λονδίνο με βάρκα ήταν πιο γρήγορο από ό,τι με άλογο ή πεζός. Ετσι, στα μέσα του 19ου αιώνα τα ατμόπλοια μετέφεραν καθημερινά 15.000 επιβάτες.

Ο αριθμός των επιβατών στο ποτάμι μειώθηκε καθώς το δίκτυο των προαστιακών τρένων του Λονδίνου αναπτυσσόταν και το 1876 οι πέντε εταιρείες που λειτουργούσαν τα τροχήλατα ατμόπλοια στον Τάμεση συγχωνεύθηκαν, μας πληροφορεί ο Economist. Υστερα από χρόνια προσπαθειών να επιβιώσουν, το 1884 η εταιρεία κήρυξε πτώχευση.

Η κατάσταση, όμως, έχει αλλάξει και ο Τάμεσης σφύζει εκ νέου από ζωή, επιστρέφοντας στα επίπεδα της βικτωριανής εποχής αναφορικά με τις μετακινήσεις επιβατών.

Η Uber Boat λειτουργεί 21 σκάφη και μεταφέρει περίπου 15.000 επιβάτες την ημέρα μεταξύ Μπάρκινγκ στα ανατολικά και Πάτνεϊ στα δυτικά. Η κίνηση αυξήθηκε κατά 23% μεταξύ 2019 και 2024. Το 2024, 5,2 εκατομμύρια άνθρωποι πραγματοποίησαν ένα ταξίδι με ποταμόπλοιο. Απεργία στο βρετανικό Μετρό προκάλεσε νέο κύμα ζήτησης.

Σύμφωνα με τον Σον Κόλινς, διευθύνοντα σύμβουλο της Uber Boat by Thames Clippers, ο αριθμός των επιβατών εκτινάχθηκε μετά το άνοιγμα της αρένας O2, το 2007, καθώς το ποτάμι προσέφερε τρόπο μετακίνησης προς αυτήν χωρίς να επιβαρύνεται περαιτέρω το Μετρό. Επιπροσθέτως, αναφέρει ο Economist, συχνά τα ταξίδια στο ποτάμι είναι πιο ευχάριστα συγκριτικά με εκείνα με τρένο.

Ωστόσο, παρότι η θέα κατά μήκος του Τάμεση είναι πολύ πιο ευχάριστη από αυτήν μιας… μασχάλης συνεπιβάτη σε ένα κατάμεστο τρένο την ώρα αιχμής, το ποταμόπλοιο έχει και τα μειονεκτήματά του. Οι παλίρροιες συνιστούν ιδιαίτερη πρόκληση. Στα δυτικά του Λονδίνου, τα ρηχά νερά ενδέχεται να δυσκολέψουν τη λειτουργία των πλοίων κατά την ξηρασία και την άμπωτη.

Ο καιρός επίσης αποτελεί πρόβλημα. Τα ταραγμένα νερά λόγω κακοκαιρίας δεν ταιριάζουν σε όλα τα στομάχια, και σε αντίθεση με τους συρμούς του Μετρό, που περνούν κάθε λίγα λεπτά, τα ποταμόπλοια μπορεί να απαιτούν αναμονή μισής ώρας ή περισσότερο. Το 1846 ατμόπλοια αναχωρούσαν από τη Γέφυρα του Λονδίνου κάθε τέσσερα λεπτά.

Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί καθώς οι τράπεζες NatWest και Santander έχουν υποσχεθεί να επενδύσουν 59 εκατ. λίρες (περί τα 77 εκατ. δολάρια) προκειμένου να εκσυγχρονιστούν οι αποβάθρες και να επεκταθεί ο στόλος.

Μάλιστα, τα νέα σκάφη θα κινούνται με «καθαρή» ενέργεια, καθιστώντας τα ποταμόπλοια μία από τις πιο βιώσιμες επιλογές μεταφοράς στο Λονδίνο. Ενα ηλεκτρικό πορθμείο που θα συνδέει το Ρόδερχαϊθ με το Κάναρι Γουόρφ, στα ανατολικά, βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Ποτέ πριν δεν ήταν τόσο εύκολο να απολαύσει κανείς ένα ταξίδι στον Τάμεση, και σίγουρα αυτό είναι ένα καλό νέο τόσο για τους Λονδρέζους όσο και για τους τουρίστες, καταλήγει ο Economist.

