Πόσα έχει πληρώσει η ΕΕ στον Πούτιν από την αρχή του πολέμου;

Oταν η Gazprom ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη ότι διακόπτει την παροχή φυσικού αερίου προς την Πολωνία και τη Βουλγαρία όσο δεν ικανοποιείται η απαίτηση της Μόσχας για πληρωμές σε ρούβλια, προέκυψαν κάποια, βιαστικά ή όχι, συμπεράσματα: ένα από αυτά ήταν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν απέδειξε ότι δεν μπλοφάρει.

Σε πρώτη ανάγνωση, όντως ο ρώσος πρόεδρος δεν μπλοφάρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρει μια λύση σε αυτόν τον «εκβιασμό του φυσικού αερίου» μέχρι τις 20 Μαΐου, όταν και θα πρέπει να γίνουν οι επόμενες πληρωμές —και από τους έλληνες εισαγωγείς. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες υπάρχει ο φόβος ότι ένας ενεργειακός αποκλεισμός από τη Ρωσία θα έχει τρομακτικές επιπτώσεις στις ήδη ταλαιπωρημένες από δύο χρόνια πανδημίας οικονομίες της ΕΕ.

Όμως καθώς τα κράτη-μέλη προσπαθούν να δουν πώς (δεν) θα αντιμετωπίσουν μια πιθανή διακοπή της παροχής ρωσικού φυσικού αερίου —στη Γερμανία που ο βαθμός εξάρτησης από το καύσιμο είναι από τους μεγαλύτερους ο υπουργός Οικονομίας και αντικαγκελάριος Ρόμπερτ Χάμπεκ προειδοποίησε ότι σε αυτή την περίπτωση η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο σοβαρής ύφεσης και κατηγορεί το Κρεμλίνο ότι «χρησιμοποιεί την ενέργεια ως όπλο»— υπάρχουν σκέψεις ότι στην πραγματικότητα τελικά ο Πούτιν όντως μπλοφάρει!

Στο γερμανικό δίκτυο ARD διοργανώθηκε μια έρευνα και εκεί, όπως επεσήμανε η Deutsche Welle, ειπώθηκε το εξής κρίσιμο από τους αναλυτές: Το ερώτημα δεν είναι μόνο αν η Γερμανία μπορεί να επιβιώσει χωρίς το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά και αν η Ρωσία μπορεί να επιβιώσει χωρίς τις εξαγωγές της. Μπορεί να αντέξει η Μόσχα χωρίς τα δισεκατομμύρια ευρώ (σε ρούβλια ή όχι είναι αδιάφορο) που ρέουν ακόμα και τώρα στα ταμεία της από την Ευρώπη.

«Σήμερα το 18% των ρωσικών εξαγωγών φυσικού αερίου διοχετεύεται στη Γερμανία, που είναι η μεγαλύτερη αγορά για τη Ρωσία», σημείωσαν αναλυτές, ενώ ο Ματίας Κόιπ, οικονομολόγος στην στρατιωτική ακαδημία του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης (ETH), υποστήριξε ότι το κλείσιμο της κάνουλας σε Πολωνία και Βουλγαρία, χώρες που ούτως ή άλλως «δεν είναι σημαντικές αγορές για το φυσικό αέριο» αποτελεί κατά κύριο λόγο «μία κίνηση εκφοβισμού για χώρες όπως η Γερμανία».

Η Ρωσία «είναι σαν να πυροβολεί το γόνατό της» με την τακτική αυτή, καθώς αποδεικνύει ότι είναι αναξιόπιστος πάροχος ενέργειας και συνομιλητής. «Στο μέλλον, οποιοσδήποτε έχει μία εναλλακτική λύση, θα αποφεύγει τη Ρωσία», προειδοποίησε ο γερμανός αναλυτής.

Το πρόβλημα για τη Ρωσία δεν είναι μόνο μελλοντικό ή αξιοπιστίας —εδώ που τα λέμε το να συζητάμε για ρωσική αξιοπιστία είναι πλέον ανέκδοτο. Είναι πολύ πιο άμεσο, είναι ζήτημα ταμειακής ρευστότητας. Η ρωσική οικονομία αναπνέει από τις εξαγωγές φυσικού αερίου, πετρελαίου και άνθρακα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο από την ημέρα που έγινε η εισβολή στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου —και παρά τα έξι πακέτα κυρώσεων που της επέβαλε η ΕΕ και άλλα τόσα από ΗΠΑ, Καναδά και Βρετανία— στα ρωσικά ταμεία εισέρρευσαν τουλάχιστον 63 δισ. ευρώ (!) από πωλήσεις ορυκτών καυσίμων!

Από αυτά, σύμφωνα με την ανάλυση του Κέντρου Ερευνας για Ενέργεια και Ατμόσφαιρα (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA) το 71%, δηλαδή περί τα 44,7 δισ. ευρώ, προήλθαν από χώρες της ΕΕ.

Οπως αποκάλυψαν οι Financial Times, μόνο η Γερμανία κατέβαλε σε αυτό το διάστημα στη Ρωσία πάνω από εννέα δισ. ευρώ για να προμηθευτεί κατά κύριο λόγο φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Σχεδόν επτά δισ. ευρώ κατέβαλε στους πρώτους δύο μήνες του πολέμου στα ρωσικά ταμεία η Ιταλία —περισσότερα απ’ όσα πλήρωσε στο ίδιο διάστημα η Κίνα—, ενώ τα έξι δισ. ευρώ προσέγγισαν οι χρηματοδοτικές ροές της Ολλανδίας προς τη Μόσχα.

Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, σύμφωνα με την ανάλυση των FT, από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία η Ελλάδα έχει βάλει στα ταμεία του Πούτιν περί το 1,2 δισ. ευρώ για φυσικό αέριο, πετρέλαιο και ορυκτέλαια, περισσότερα απ’ όσα η Βουλγαρία, η οποία υπέστη το εμπάργκο στο αέριο.

Το έγκυρο βρετανικό Μέσο υποδεικνύει το παράδοξο, η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ο βασικός χρηματοδότης της Ρωσίας ενώ την ίδια ώρα προσπαθεί να την στραγγαλίσει οικονομικά. Αλλά μέσω αυτού του παραδόξου φαίνεται και το πρόβλημα της Ρωσίας, αν τελικά μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες βρεθεί ξαφνικά χωρίς τα ευρωπαϊκά χρήματα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News