Πανελλαδική –δωρεάν– κάλυψη από τις Κινητές Ομάδες Υγείας – ραντεβού μέσω 1135

Την επέκταση των δράσεων με τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) σχεδόν στο σύνολο της χώρας, με στόχο την πανελλαδική κάλυψη των αναγκών υγείας του πληθυσμού, ανακοίνωσε σήμερα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, με τον υπουργό Αδωνι Γεωργιάδη να υπογραμμίζει πως το πρόγραμμα είναι απόλυτα εξασφαλισμένο όσον αφορά τη χρηματοδότησή του.

Οπως επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης, ήδη από την πιλοτική εφαρμογή τους, οι Κινητές Ομάδες Υγείας έδειξαν ότι είναι από τις πιο επιδραστικές και επιτυχημένες δράσεις του υπουργείου:

«Η δουλειά που κάνουν οι ΚΟΜΥ με τις επισκέψεις τους σε ανθρώπους που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας, σε μικρές κοινωνίες, η επαφή τους με τον κόσμο και η προσφορά τους είναι συγκλονιστική», τόνισε ο υπουργός, και μαζί με το «Προλαμβάνω», συνιστούν δύο δράσεις που αλλάζουν την πρόληψη στην Ελλάδα.

Οι ΚΟΜΥ είναι μια υπηρεσία που ήρθε για να μείνει, ανέφερε χαρακτηριστικά η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη (μαζί στη φωτογραφία επάνω, με τον υπουργό), ενημερώνοντας ότι από την αρχή του χρόνου οι δράσεις του προγράμματος επεκτείνονται σε όλη τη χώρα ταυτόχρονα. Σύμφωνα με την ίδια, με τις ΚΟΜΥ θα εξυπηρετούνται πλέον κάθε χρόνο τουλάχιστον 500.000 άνθρωποι.

Ραντεβού μέσω 1135 και ψηφιακά από του χρόνου Οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ για τις προσεχείς επισκέψεις των Κινητών Ομάδων Υγείας στην περιοχή τους, καθώς και να κλείνουν το ραντεβού τους καλώντας στο 1135. Από τις αρχές του 2026, εξάλλου, όπως ανακοίνωσε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, θα δημιουργηθεί στον ΕΟΔΥ ειδική ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας θα μπορούν επίσης οι πολίτες να κλείνουν ραντεβού για να τους επισκεφθούν οι ΚΟΜΥ στο σπίτι για διαγνωστικές εξετάσεις. Μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου θα έχουν αναπτυχθεί 900 σημεία επισκέψεων των ΚΟΜΥ σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «μια καθολικά δωρεάν υπηρεσία σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους». Σε κάθε περίπτωση, θέλησε να διευκρινίσει, «οι ΚΟΜΥ δεν ήρθαν για να αντικαταστήσουν το ΕΚΑΒ –και δεν πρέπει να το αντικαταστήσουν– το οποίο θα πρέπει να επιλέγεται για τα επείγοντα περιστατικά».

Σε ερώτηση του ΑΠΕ – ΜΠΕ για τις ανάγκες που φαίνεται να είναι πιο σημαντικές για άμεση παρέμβαση σε απομακρυσμένες περιοχές, η κυρία Αγαπηδάκη απάντησε ότι από την πιλοτική εφαρμογή φάνηκε πως αρκετοί ασθενείς μέσης ηλικίας είναι αδιάγνωστοι. Πρόκειται –είπε– «για ασθενείς που μετά τις επισκέψεις, έχουν διαγνωστεί με υπέρταση, υπερχοληστερολαιμία, διαβήτη κι άλλα σοβαρά νοσήματα», τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η αναγνώριση αυτών των προβλημάτων υγείας και η πρόληψη, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μη φτάνουν σε σοβαρές επιπλοκές.

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους σημείωσε με τη σειρά του ότι οι ΚΟΜΥ είναι άμεσα συνδεδεμένες με το εθνικό δίκτυο τηλεϊατρικής που λειτουργεί πλέον σε 35 νοσοκομεία. «Για παράδειγμα –είπε– ένας ενδοκρινολόγος που βρίσκεται σε ένα κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας μπορεί να δώσει τις συμβουλές και τις οδηγίες του από απόσταση».

Τέλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Χρήστος Χατζηχριστοδούλου στάθηκε στο αποτύπωμα των ΚΟΜΥ όσον αφορά τον εμβολιασμό, καθώς όπως ανέφερε, «καταφέραμε να εμβολιάσουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ρομά για την ιλαρά», όταν η κάλυψη προηγουμένως δεν ξεπερνούσε το 40%, ενώ και ο εμβολιασμός για γρίπη, Covid και έρπητα ζωστήρα, αυξήθηκε μετά τις παρεμβάσεις των ΚΟΜΥ.

