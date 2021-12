Οι εκδηλώσεις Δεκεμβρίου στο Public

Οι εκδηλώσεις στο Public, το Νο1 βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα συνεχίζονται και τον Δεκέμβριο. Συζητήσεις και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στις οθόνες μας αλλά και στο Public Café Συντάγματος, για να μας κρατήσουν συντροφιά! Όλες οι εκδηλώσεις μεταδίδονται μέσα από τις σελίδες του Public στο Facebook και στο YouTube. Για πληροφορίες σχετικά με την είσοδο στον χώρο, επισκεφτείτε το link: https://blog.public.gr/.

«ΜΑΥΡΟ ΦΩΣ»

Μίμης Ανδρουλάκης (Εκδόσεις Πατάκη)

Πέμπτη 2/12 και ώρα 20:30 | Public café Συντάγματος & @Public SocialΟ Μίμης Ανδρουλάκης θα είναι στο Public café Συντάγματος, την Πέμπτη 2/12 στις 20:30, για την παρουσίαση του νέου του βιβλίου, με τον τίτλο ΜΑΥΡΟ ΦΩΣ. Θα συνομιλήσει με τους Μάνο Στεφανίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο ΕΚΠΑ και Παύλο Τσίμα, Δημοσιογράφο.

«Μέθοδος 3Step» & «ΒΑΓΙΑ»

Χριστίνα Ρασιδάκη & Μαργαρίτα Γερούκη (Εκδόσεις Πατάκη)

Σάββατο 4/12 και ώρα 11:00 | Public Social

Η Χριστίνα Ρασιδάκη και η Μαργαρίτα Γερούκη, σε μια κοινή παρουσίαση των βιβλίων τους, το Σάββατο 4/12 στις 11:00, στα social του Public, με στόχο να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πώς μπορούμε να χτίσουμε σταθερές σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης με όλα τα παιδιά, και αυτά που έχουμε στο σπίτι και αυτά στις τάξεις μας. Το γιατί αυτό είναι ανάγκη το έχουμε ήδη καταλάβει καλά. Η σωστή επικοινωνία ως δεξιότητα αποτελεί κλειδί στην αντιμετώπιση και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού και της μη αποδεκτής συμπεριφοράς, αλλά και γενικότερα στην καλλιέργεια υγειών σχέσεων στο σπίτι και στο σχολείο. Το βιβλίο της Χριστίνας Ρασιδάκη Μέθοδος 3Step: Αποτελεσματική επικοινωνία στο σπίτι και το σχολείο διατυπώνει με τρόπο κατανοητό και επιστημονικά τεκμηριωμένο μια μέθοδο πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε αυτές τις σημαντικές δεξιότητες σωστής επικοινωνίας, ενώ το ΒΑΓΙΑ της Μαργαρίτας Γερούκη προσφέρει ευκαιρίες και ένα παιδαγωγικό πλαίσιο ώστε οι δεξιότητες αυτές να βρουν θέση και έκφραση στο σχολικό περιβάλλον με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο.

«Άνισοι αιώνες. Οικονομική ιστορία της Τουρκίας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα»

Σεβκέτ Παμούκ (Εκδόσεις Πατάκη)

Τρίτη 7/12 και ώρα 20:30 |Public café Συντάγματος & @Public Social

Ο Σεβκέτ Παμούκ θα βρίσκεται στο Public café για να μιλήσει για το νέο του βιβλίο «Άνισοι αιώνες. Οικονομική ιστορία της Τουρκίας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα» την Τρίτη 7/12 στις 20:30. Ομιλητές: Ανδρέας Κακριδής, επίκουρος καθηγητής οικονομικής ιστορίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Αλέξανδρος Μασσαβέτας, συγγραφέας.

Ο Σεβκέτ Παμούκ διδάσκει οικονομικά και ιστορία της οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη. Έχει εκδώσει πλήθος βιβλίων, ανάμεσά τους και το A Monetary History of the Ottoman Empire και το The Ottoman Empire and European Capitalism, 1820-1913. Από πολλές απόψεις το βιβλίο αυτό αντανακλά κάποιες από τις βασικές τάσεις στην οικονομική ιστοριογραφία κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

«Το μέλλον του ήταν στο παρελθόν του»

Μπένη Νατάν (Εκδόσεις Αλεξάνδρεια)

Τετάρτη 8/12 και ώρα 20:30 | Public café Συντάγματος & @Public SocialΟ Μπένη Νατάν θα βρίσκεται στο Public café για να μιλήσει για το νέο του βιβλίο «Το μέλλον του ήταν στο παρελθόν του» την Τετάρτη 8/12 στις 20:30. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Έλενα Χουζούρη, συγγραφέας-δημοσιογράφος. Μαριαλενα Σπυροπουλου, συγγραφέας και ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια και Χρήστος Λάζος, συγγραφέας.

Ο Μπένης Νατάν είναι καθηγητής αεροδιαστημικής στο Πανεπιστήμιο Technion (Israel Institute of Technology). Ανήκει στη δεύτερη γενιά του Ολοκαυτώματος. Ο πατέρας του έχασε την οικογένειά του, μεταξύ αυτών τις δυο του κόρες και τη σύζυγό του, στο Άουσβιτς. Ο Μπένης γεννήθηκε το 1954 στη Θεσσαλονίκη, το 1968 η οικογένειά του μετακόμισε στην Αθήνα όπου τελείωσε το λύκειο και από το 1971 ζει στο Ισραήλ. Επιστημονικά θεωρείται ο «πατέρας» των καυσίμων πυραύλων σε μορφή γέλης. Είναι διευθυντής του Κέντρου Πυραυλικής στη Σχολή Αεροδιαστημικής Μηχανικής. Έζησε στην Αμερική, κυρίως στην Καλιφόρνια, όπως και στην Ιταλία, για μεγάλα διαστήματα. Από το 2017 ως το 2020 τέλεσε χρέη Αναπληρωτή Πρύτανη επί φοιτητικών υποθέσεων στο Technion. Έχει βραβευθεί πολλές φορές από τους φοιτητές με το βραβείο εξαιρετικής διδασκαλίας. Το παρόν βιβλίο είναι το πρώτο του.

«Ζήτα το σωστά και θα σου δοθεί»

Βίκυ Χατζηβασιλείου & Χάρης Παπαδόπουλος (Εκδόσεις Κλειδάριθμος)

Πέμπτη 9/12 και ώρα 20:30 | Public café Συντάγματος & @Public Social

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου με τον Χάρη Παπαδόπουλο θα βρίσκονται στο Public café για να μιλήσει για την παρουσίαση του του βιβλίου «Ζήτα το σωστά και θα σου δοθεί» την Πέμπτη 9/12 στις 20:30.

Στο πάνελ θα είναι: Βίκυ Χατζηβασιλείου, δημοσιογράφος-συγγραφέας, Χάρης Παπαδόπουλος, Συγγραφέας- Life, health and wellness coach, Ειρήνη Νικολοπούλου, Δημοσιογράφος-Founder gr, madeingreece.news, Κώστας Τσουρός, Δημοσιογράφος-Παρουσιαστής, Αντώνης Λουδάρος, Ηθοποιός-Σκηνοθέτης

«Σασμός»

Σπύρος Πετρουλάκης (Εκδόσεις Μίνωας) Tour Signing

Ο Σπύρος Πετρουλάκης θα σας περιμένει στα παρακάτω καταστήματα για να υπογράψει το βιβλίο του «Σασμός», που ενέπνευσε την ομότιτλη τηλεοπτική σειρά του Alpha.

Public Συντάγματος, Παρασκευή 10/12 και ώρα 19:00 – 21:00, Public Μαρούσι Mall, Τετάρτη 15/12 και ώρα 19:00 – 21:00, Public Άγιος Δημήτριος, Παρασκευή 17/12 και ώρα 19:00 – 21:00, Public Golden Hall, Σάββατο 18/12 και ώρα 12:00 – 14:00, Public Συγγρού, Τετάρτη 22/12 και ώρα 19:00 – 21:00

«Εισαγωγή στις Ψηφιακές Σπουδές»

Συλλογικό έργο . Επιμελητής τόμου: Μανώλης Πατηνιώτης (Εκδόσεις Ροπή)

Παρασκευή 10/12 και ώρα 20:00 | Public café Συντάγματος & @Public Social

Παρουσίαση του βιβλίου «Εισαγωγή στις Ψηφιακές Σπουδές», την Παρασκευή 10/12 στις 20:00, σας προσκαλούμε σε μία συζήτηση γύρω από την έννοια της ψηφιακότητας και τους μετασχηματισμούς που αυτή επιφέρει στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και τον εαυτό μας.

Ο επιμελητής του τόμου Μανώλης Πατηνιώτης, καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ, θα βρεθεί στο Public Café Συντάγματος για να παρουσιάσει το βιβλίο Εισαγωγή στις Ψηφιακές Σπουδές που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ροπή.

Μαζί του συζητούν ο Γεράσιμος Κουζέλης, ομότιμος καθηγητής του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, η Λεώνη Βιδάλη, χαράκτρια και ομότιμη καθηγήτρια της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, η Δέσποινα Καταπότη, επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο Ηρακλής Βογιατζής, υπ. διδάκτορας του τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ, η Ευαγγελία Χορδάκη, υπ. διδάκτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ο Ηλίας Χατζηχριστοδούλου (Founder & Director του Athens Digital Art Festival). Τη συζήτηση θα συντονίσει η Αργυρώ Μποζώνη (Δημοσιογράφος, LIFO).

«Χαρούκι: Μαρμελάδα από χιονισμένα ρόδα»

Γιώργος Tenorman Τζιουβάρας (Εκδόσεις Απόπειρα)

Δευτέρα 13/12 και ώρα 20:30 | Public café Συντάγματος & @Public Social

Ο Γιώργος «Tenorman» Τζιουβάρας, γνωστός από τους Opera Chaotique, θα είναι στο Public café Συντάγματος, την Παρασκευή 17/12 στις 20:30, για την παρουσίαση του νέου του βιβλίου, με τον τίτλο Χαρούκι: Μαρμελάδα από χιονισμένα ρόδα.

Συμμετέχουν οι Μιχάλης Μητρούσης – Ηθοποιός και Ζωή Φράγκου – Οργανωσιακή Ψυχολόγος. Συντονίζει ο εκδότης Βασίλης Χατζηιακώβου.

«Εξήντα χρόνια τρύγος»

Γιάννης Μπουτάρης σε συνεργασία με την Μαρία Μαυρικάκη (Εκδόσεις Πατάκη)

Τρίτη 14/12 και ώρα 20:30 | Public café Συντάγματος &@Public Social

Ο Γιάννης Μπουτάρης και η Μαρία Μαυρικάκη θα είναι στο Public café Συντάγματος την Τρίτη 14/12 στις 20:30 για την παρουσίαση του βιβλίου «Εξήντα χρόνια τρύγος».

Στο πάνελ θα είναι οι Αντώνης Καρπετόπουλος, δημοσιογράφος, Παναγιώτης Μένεγος, δημοσιογράφος, και οι συγγραφείς του βιβλίου: Γιάννης Μπουτάρης και Μαρία Μαυρικάκη.

«ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ για Μικρούς και Μεγάλους»

ONIRAMA MINOS EMI

Τρίτη 14/12 και ώρα 20:30 |

Οι ONIRAMA έρχονται στο Public Συντάγματος στις 15 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00-20:00, για ένα αποκλειστικό meet&sign, λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του πολύ-αναμενόμενου επετειακού δίσκου τους «ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ για Μικρούς και Μεγάλους».

Πρόκειται για έναν πολυσυλλεκτικό δίσκο με 30 ντουέτα-συμπράξεις με αγαπημένους καλλιτέχνες της εγχώριας μουσικής σκηνής, αλλά και από το εξωτερικό.

«κεχριBARι» & «Κβάντι»

Δώρος Αντωνιάδης (Εκδόσεις Καστανιώτη) & Μίνως Ευσταθιάδης (Εκδόσεις Ίκαρος)

Τετάρτη 15/12 και ώρα 20:30 | Public café Συντάγματος & @Public Social

Την Τετάρτη 15/12 στις 20:30, δυο αγαπημένοι συγγραφείς αστυνομικού μυθιστορήματος, Δώρος Αντωνιάδης και Μίνως Ευσταθιάδης, θα είναι στο Public café Συντάγματος για να παρουσιάσουν τα βιβλία τους «κεχριBARι» & «Κβάντι».

Με τους συγγραφείς θα συνομιλήσουν οι: Γρηγόρης Αζαριάδης, συγγραφέας, κριτικός αστυνομικής λογοτεχνίας, και Κέλλη Κρητικού, εκπαιδευτικός, αρθρογράφος, δημιουργός της εφαρμογής BookZone.

«Η Φωνή της Επιτυχίας»

Νίνα Καλούτσα (Εκδόσεις Key Books)

Πέμπτη 16/12 και ώρα 20:30 | Public café Συντάγματος & @Public Social

Η Νίνα Καλούτσα, θα είναι στο Public café Συντάγματος, την Πέμπτη 16/12 στις 20:30, για την παρουσίαση του νέου της βιβλίου, με τον τίτλο «Η Φωνή της Επιτυχίας». Η Νίνα Καλούτσα, ειδικός Φωνής & Δημόσιας Ομιλίας, μέσα από µία πρωτότυπη κοινωνική και ψυχολογική προσέγγιση της φωνής, αποκαλύπτει βήµα βήµα τη Μέθοδό της. Με αναφορές σε πραγματικές ιστορίες μαθητών της, που μεταμόρφωσαν τη φωνή και διεύρυναν τις δεξιότητές τους στην επικοινωνία, και µε πλήθος ασκήσεων, η συγγραφέας μάς οδηγεί να ανακαλύψουμε την αληθινή φωνή µας και να τη χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά στην καθημερινότητά µας.

Με τη συγγραφέα θα συζητήσουν οι: Γιάννης Παπαχρήστου – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος CHIPITA, Γιάννης Δημαράκης – Διευθύνων Σύμβουλος Scotwork, Στέφανος Ξενάκης – Συγγραφέας, Αντώνης Καλογήρου – Δάσκαλος αυτογνωσίας, Ιωάννα Δρέττα, Διευθύνουσα Σύμβουλος Marketing Greece

Τη συζήτηση συντονίζει ο Θάνος Μπελαλίδης, Director Sustainability Implementation and Communication Sympraxis Team

Δείτε εδώ τα μέτρα που ισχύουν για την είσοδό σας στο Public Café Συντάγματος.

