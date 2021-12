Οι 10 καλύτερες σειρές του 2021 από την COSMOTE TV

Γέλιο, δράμα, μυστήριο, αγωνία, περιπέτεια, φόνοι, έρωτες… η φετινή χρονιά στην COSMOTE TV τα είχε όλα! Και το 2021 λοιπόν ήταν μια χρονιά γεμάτη ποιοτικό περιεχόμενο, με σημαντικούς τίτλους, λαμπερούς πρωταγωνιστές και ευχάριστες εκπλήξεις. Όμως όσο ευχάριστο είναι να έχεις στη διάθεσή σου, ανά πάσα στιγμή, ατελείωτες σειρές για να δεις, τόσο ευχάριστος είναι και ο «πονοκέφαλος» που σου δημιουργεί: τι να πρωτοεπιλέξεις;

Η απάντηση βρίσκεται εδώ. Ξεχωρίσαμε τις 10 καλύτερες σειρές της COSMOTE TV για το 2021 και σας τις παρουσιάζουμε για να περάσετε έναν Δεκέμβριο γιορτινό με ατελείωτο binge watching!

Des

Το 1983 ολόκληρη η Βρετανία συγκλονίστηκε από την υπόθεση του Σκωτσέζου κατά συρροή δολοφόνου Ντένις Νίλσεν. Όταν η αστυνομία του χτύπησε την πόρτα για να διερευνήσει την ανακάλυψη ανθρώπινων λειψάνων στο σύστημα αποχέτευσης της πολυκατοικίας του, εκείνος τους υπέδειξε -με απόλυτη ψυχραιμία- την τοποθεσία κι άλλων κρυμμένων ανθρώπινων υπολειμμάτων που κρατούσε στο σπίτι του. Από την ανάκριση προέκυψε ότι ο Νίλσεν ήταν υπεύθυνος για τον θάνατο 15 συνολικά ανθρώπων. Εκτός από το ίδιο το story, που είναι ανατριχιαστικό, άλλος βασικός λόγος που το ξεχωρίζουμε είναι ο εξαιρετικός Ντέιβιν Τέναντ (Doctor Who, Good Omens, How to Train Your Dragon 3) που για ακόμη μια φορά δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας στον ρόλο του κατά συρροή δολοφόνου. Για τον ρόλο του στη σειρά ο Τέναντ έλαβε πρόσφατα το βραβείο καλύτερης ερμηνείας στα 49α International Emmy Awards.

Dexter: New Blood

Δέκα χρόνια μετά την ‘εξαφάνισή’ του, ο Ντέξτερ Μόργκαν απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή – υπό άλλη ταυτότητα και μακριά από φόνους. Κι ενώ όλα φαίνεται να κυλούν ομαλά… μια σειρά ύποπτων γεγονότων θα ξυπνήσει τη λαχτάρα του για αίμα. Η θρυλική σειρά που προβλήθηκε για 8 συνεχείς σεζόν από το 2006 έως και το 2013, και έλαβε συνολικά 53 βραβεία, επιστρέφει μετά από πολυετή απαίτηση των φαν με νέα συνταρακτικά επεισόδια. Ο δημοφιλής, βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα, ηθοποιός Mάικλ Χολ (Six Feet Under), αναλαμβάνει και πάλι τον ρόλο του διαταραγμένου δολοφόνου και υπόσχεται ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις. Η σειρά είναι διαθέσιμη στο COSMOTE TV PLUS.

The North Water

O Κόλιν Φάρελ επιστρέφει στη μικρή οθόνη μετά τη 2η σεζόν True Detective με μια νέα σειρά εποχής εμπνευσμένη από το ομότιτλο βιβλίο του Iαν ΜακΓκουάιρ. Ένα φαλαινοθηρικό του 19ου αιώνα σαλπάρει για τον Αρκτικό Κύκλο. Ένας πρώην στρατιωτικός χειρουργός μπαρκάρει ως γιατρός πλοίου και εκεί συναντά έναν αδίστακτο κακοποιό με τον οποίο θα αναγκαστεί να ζήσει μια σειρά δύσκολων εμπειριών στον παγωμένο βόρειο πόλο της γης. To The North Water είναι μια αλληγορία για τη μάχη του ανθρώπου με τη φύση, αλλά και με τους προσωπικούς του δαίμονες. Πρωταγωνιστούν ο Τζακ Ο Ντόνελ (’71, Unbroken) και ο Κόλιν Φάρελ (The Lobster, In Bruges), σε δύο από τους καλύτερους ίσως ρόλους της καριέρας τους. Τον καπετάνιο του φαλαινοθηρικού υποδύεται ο Στίβεν Γκρέιχαμ (The Irishman, Line of Duty).

Line of duty

Πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς και πιο άρτιες βρετανικές αστυνομικές σειρές των τελευταίων ετών. «Πουλημένοι» αστυνομικοί και οι ντετέκτιβ που βρίσκονται στο κατόπι τους. Η μονάδα 12 της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων αναλαμβάνει να ξεσκεπάσει τα φαινόμενα διαφθοράς στους κόλπους της βρετανικής αστυνομίας, με κάθε τίμημα. Η σειρά μετρά 6 σεζόν και 4 υποψηφιότητες για βραβείο BAFTA, έχει τιμηθεί και με το βραβείο Royal Television Society για «Καλύτερη Δραματική Σειρά» και βρίσκεται στη λίστα με τις 80 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές του BBC όλων των εποχών. Ο 6ος κύκλος προβλήθηκε αποκλειστικά από την COSMOTE TV, ενώ και οι 6 είναι διαθέσιμοι στο COSMOTE TV PLUS.

It’s a sin

Η μίνι δραματική σειρά «It’s a Sin», σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης στη Βρετανία συγκεντρώνοντας περισσότερα από 3 εκατ. views από το πρώτο επεισόδιο. Από τον δημιουργό του «Queer as Folk» και του reboot του «Dr. Who» Ράσελ Τ. Ντέιβις, η σειρά παρουσιάζει τις περιπέτειες μιας παρέας φίλων στο Λονδίνο της δεκαετίας του ’80 με φόντο τις απαρχές της πανδημίας του AIDS. Το καστ απαρτίζουν ο τραγουδιστής του δημοφιλούς ποπ συγκροτήματος «Years & Years» Όλι Αλεξάντερ, ενώ συμπρωταγωνιστούν ο Σον Ντούλεϊ (The Witcher) και η Κίλι Χος. H σειρά, που έχει βραβευτεί με BAFTA, είναι διαθέσιμη στο COSMOTE TV PLUS.

Yellowjackets

Ένα αεροπορικό ταξίδι ρουτίνας καταλήγει σε τραγωδία όταν το αεροπλάνο καταπέφτει, και μια ποδοσφαιρική ομάδα ταλαντούχων μαθητριών λυκείου βρίσκονται αποκλεισμένες στην άγρια φύση μακριά από κάθε ένδειξη πολιτισμού, όπου καλούνται να παλέψουν για την ζωή τους. Μια επική ιστορία επιβίωσης που ακολουθεί τα κορίτσια στην μάχη τους με τα στοιχεία της φύσης, αλλά συνεχίζεται και 25 χρόνια μετά, στο σήμερα, με όσες έχουν επιβιώσει να βασανίζονται ακόμη από το παρελθόν και να συνειδητοποιούν ότι ο εφιάλτης δεν έχει τελειώσει. Πρωταγωνιστούν μεγάλα ονόματα όπως οι: Juliette Lewis, Christina Ricci, Tawny Cypress, Melanie Lynskey. Η σειρά είναι διαθέσιμη στο COSMOTE TV PLUS.

L’Opera

Με φόντο την Παρισινή όπερα και την ειδυλλιακή αρχιτεκτονική της πόλης, παρακολουθούμε το προσωπικό ταξίδι τριών διαφορετικών προσωπικοτήτων προς την καταξίωση. Μια 35χρονη πρίμα μπαλαρίνα, αποκαμωμένη από τα ξέφρενα πάρτι και την άστατη προσωπική ζωή, προσπαθεί να κάνει δυναμικό comeback στην παρατημένη καριέρα της, με όλες τις πιθανότητες να είναι εναντίον της. Παράλληλα μια Αφροευρωπαία 19χρονη κοπέλα κάνει τα πρώτα βήματα στην τέχνη του χορού έχοντας λίγους μήνες να αποδείξει την αξία της, αντιμετωπίζοντας bullying και ρατσιστικές συμπεριφορές, ενώ ο 38χρονος υπερφιλόδοξος νέος διευθυντής της σχολής πασχίζει να ανεβάσει τις μετοχές του και να μετατρέψει την σχολή σε ίδρυμα διεθνούς φήμης. Η σειρά ξεχωρίζει για την προσεγμένη αισθητική και τις έντονες ανατροπές στην πλοκή. Θα την βρεις στο COSMOTE TV PLUS.

The Great

H συγγραφική πένα του Τόνι ΜακΝαμάρα (υποψήφιος για OSCAR® σεναρίου για την «Ευνοούμενη») αφηγείται με έναν σουρεαλιστικό τρόπο την πορεία της Μεγάλης Αικατερίνης έως την κατάκτηση του ρωσικού θρόνου και την πολυετή παραμονή της σε αυτόν, εστιάζοντας στα ερωτικά σκάνδαλα και τις δολοπλοκίες της αυτοκρατορικής αυλής. Στη 2η σεζόν του The Great, η Αικατερίνη κατακτά τελικά τον θρόνο μετά την επεισοδιακή ανατροπή του συζύγου της, αλλά πριν προλάβει να καρπωθεί τα οφέλη του στέμματος, νέα εμπόδια κάνουν την εμφάνισή τους. Στην προσπάθειά της να φέρει τον Διαφωτισμό στη Ρωσία, θα έρθει αντιμέτωπη με δικαστήρια, αυλικούς, πολιτικούς αντιπάλους και την ίδια της την μητέρα (Γκίλιαν Άντερσον), ενώ παράλληλα θα ξαναδεί με συμπάθεια τον φυλακισμένο πλέον, σύζυγό της. Και οι 2 κύκλοι είναι διαθέσιμοι στο COSMOTE TV PLUS.

Pen15

Με 90’s άρωμα, το «ΡΕΝ15» παρουσιάζει τις νέες κωμικές περιπέτειες δυο μαθητριών που καλούνται να διαχειριστούν τις αλλαγές στο σώμα τους, τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα, άγαρμπα φλερτ, αυστηρούς σχολικούς κανόνες και όλα όσα χαρακτηρίζουν τα χρόνια της εφηβείας και τον δρόμο μέχρι την ενηλικίωση. Η σειρά επέστρεψε με 8 νέα επεισόδια back-2-back (2η σεζόν – β΄ μέρος) για να ολοκληρώσει τον δεύτερο κύκλο της. Όλοι οι κύκλοι της σειράς είναι διαθέσιμοι στο COSMOTE TV PLUS.

The Outlaws

Εφτά άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι συλλαμβάνονται για μικροαδικήματα, και καλούνται να συνεργαστούν για την ανακαίνιση ενός κτηρίου, στα πλαίσια της κοινωνικής εργασίας που τους επιβάλλεται από το δικαστήριο. Ξαφνικά, βλέπουν την τύχη τους να αλλάζει όταν ανακαλύπτουν θαμμένη στο έδαφος μια τσάντα γεμάτη χρήματα, χωρίς να γνωρίζουν ότι κάποιοι επικίνδυνοι άνθρωποι την αναζητούν απεγνωσμένα. Πρωταγωνιστούν ο βραβευμένος με Όσκαρ κρίστοφερ Γουόλκεν (The Deer Hunter) και o βραβευμένος με Emmy Στίβεν Μέρτσαντ (The Office). Έρχεται την Τετάρτη 22/12 και με την προβολή του πρώτου επεισοδίου, όλος ο κύκλος θα είναι διαθέσιμος στο COSMOTE TV PLUS.

