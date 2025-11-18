Ο επικεφαλής της Google προειδοποιεί: Μην εμπιστεύεστε στα τυφλά την Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι άνθρωποι δεν πρέπει να «εμπιστεύονται στα τυφλά» όλα όσα τους λένε τα εργαλεία Tεχνητής Nοημοσύνης, προειδοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο BBC, ο Σουντάρ Πιτσάι τόνισε ότι τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης είναι «επιρρεπή σε λάθη» και προέτρεψε να τα χρησιμοποιούμε παράλληλα με άλλα εργαλεία.

Ο Πιτσάι είπε ότι αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της ύπαρξης ενός πλούσιου οικοσυστήματος πληροφοριών, αντί της αποκλειστικής εξάρτησης από την τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Γι’ αυτό, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν επίσης την αναζήτηση της Google, και έχουμε και άλλα προϊόντα που βασίζονται περισσότερο στην παροχή πληροφοριών ακριβείας».

Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί λένε ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Google, δεν πρέπει να καλούν τους χρήστες να επαληθεύουν τα αποτελέσματα των εργαλείων τους, αλλά πρέπει να επικεντρωθούν στην αύξηση της αξιοπιστίας των συστημάτων τους.

Τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης είναι χρήσιμα «αν θέλετε να γράψετε κάτι δημιουργικό», είπε ο Πιτσάι αλλά, πρόσθεσε, οι άνθρωποι «πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία για αυτό που κάνουν καλά και να μην εμπιστεύονται τυφλά όλα όσα λένε».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Είμαστε περήφανοι για τη δουλειά που κάνουμε στην Google για να παρέχουμε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς πληροφορίες, αλλά η τρέχουσα τεχνολογία ΤΝ είναι επιρρεπής σε ορισμένα σφάλματα».

Η εταιρεία εμφανίζει δηλώσεις αποποίησης ευθύνης στα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης της, για να ενημερώνει τους χρήστες ότι μπορεί να κάνουν λάθη. Αυτό όμως δεν την έχει προστατεύσει από κριτικές και ανησυχίες σχετικά με λάθη που έχουν γίνει από τα δικά της προϊόντα.

Το νέο εργαλείο της Google, AI Overviews, που συνοψίζει τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης, δέχθηκε κριτική για ορισμένες λανθασμένες απαντήσεις.

Επιπλεόν, η τάση των chatbots να μεταδίδουν παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες, προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς, σημείωσε το BBC.

Γιατί πρέπει να ανησυχούμε για την Τεχνητή Νοημοσύνη

«Γνωρίζουμε ότι αυτά τα συστήματα επινοούν απαντήσεις και τις επινοούν για να μας ευχαριστήσουν –και αυτό είναι ένα πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά στο BBC η Τζίνα Νεφ, καθηγήτρια Υπεύθυνης Τεχνητής Νοημοσύνης στο Queen Mary University του Λονδίνου.

«Δεν υπάρχει πρόβλημα αν ρωτάω “ποια ταινία να δω μετά”, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό αν κάνω πραγματικά ευαίσθητες ερωτήσεις σχετικά με την υγεία μου, την ψυχική μου ευεξία, την επιστήμη, τις ειδήσεις», είπε.

Προέτρεψε επίσης την Google να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για το πόσο ακριβείς είναι οι πληροφορίες που δίνουν τα δικά της προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης, αντί να μεταφέρει αυτή την ευθύνη στους χρήστες.

«Μια νέα πραγματικότητα»

Ο κόσμος της τεχνολογίας περίμενε την τελευταία κυκλοφορία του μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης της Google για καταναλωτές, το Gemini 3.0, το οποίο αρχίζει να κερδίζει ξανά μερίδιο αγοράς από το ChatGPT.

Από τον περασμένο Μάιο, η Google άρχισε να εισάγει μια νέα «λειτουργία ΤΝ» στην αναζήτησή της, ενσωματώνοντας το chatbot Gemini, το οποίο έχει ως στόχο να προσφέρει στους χρήστες την εμπειρία της συνομιλίας με έναν ειδικό.

Τότε, ο Πιτσάι είχε δηλώσει ότι η ενσωμάτωση του Gemini στην μηχανή αναζήτησης σηματοδοτούσε μια «νέα φάση της μετάβασης στην πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης».

Η κίνηση αυτή αποτελεί επίσης μέρος της προσπάθειας του τεχνολογικού γίγαντα να παραμείνει ανταγωνιστικός έναντι υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης όπως το ChatGPT, οι οποίες απειλούν την κυριαρχία της Google στην online αναζήτηση.

Τι έδειξε η δοκιμή του BBC

Τα σχόλιά του επιβεβαιώνουν έρευνα του BBC από τις αρχές του έτους, η οποία διαπίστωσε ότι τα chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης προσφέρουν μία συχνά ανακριβή σύνοψη των ειδήσεων.

Στο ChatGPT της OpenAI, στο Copilot της Microsoft, στο Gemini της Google και στο Perplexity AI δόθηκε περιεχόμενο από τον ιστότοπο του BBC και τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με αυτό. Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι απαντήσεις των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης περιείχαν «σημαντικές ανακρίβειες».

Στη συνέντευξή του στο BBC, ο Πιτσάι δήλωσε ότι υπάρχει κάποια ένταση μεταξύ του ρυθμού ανάπτυξης της τεχνολογίας και του τρόπου με τον οποίο ενσωματώνονται μέτρα για την πρόληψη πιθανών επιπτώσεων.

Για την Alphabet, ο Σουντάρ Πιτσάι είπε ότι η διαχείριση αυτής της έντασης σημαίνει να είσαι «τολμηρός και υπεύθυνος ταυτόχρονα. Γι’ αυτό προχωράμε γρήγορα σε αυτή τη φάση. Νομίζω ότι οι καταναλωτές μας το απαιτούν», ανέφερε.

Ο τεχνολογικός γίγαντας έχει επίσης αυξήσει τις επενδύσεις του στην ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης ανάλογα με τις επενδύσεις του στον κλάδο, πρόσθεσε.

«Για παράδειγμα, διαθέτουμε τεχνολογία ανοιχτού κώδικα που θα σας επιτρέπει να ανιχνεύετε αν μια εικόνα έχει δημιουργηθεί από Τεχνητή Νοημοσύνη», είπε.

Eρωτηθείς για τα σχόλια του Ελον Μασκ προς τους ιδρυτές της OpenAI σχετικά με τους φόβους ότι η DeepMind, που τώρα ανήκει στην Google, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια «δικτατορία» Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Πιτσάι είπε ότι «καμία εταιρεία δεν πρέπει να κατέχει μια τεχνολογία τόσο ισχυρή όσο η Τεχνητή Νοημοσύνη».

Πρόσθεσε όμως, ότι σήμερα υπάρχουν πολλές εταιρείες που ειδικεύονται στον κλάδο.

«Αν υπήρχε μόνο μία εταιρεία που ανέπτυσσε τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης και όλοι οι άλλοι έπρεπε να την χρησιμοποιούν, θα ανησυχούσα και εγώ για αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ μακριά από αυτό το σενάριο», σημείωσε.

Προειδοποίηση για τη «φούσκα» της ΤΝ

«Αν σκάσει η φούσκα» της Τεχνητής Νοημοσύνης, καμία εταιρεία δεν θα μείνει αλώβητη, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Alphabet, την ώρα που οι επενδύσεις στον τομέα της ΤΝ κινούνται με φρενήρεις ρυθμούς.

Στην παρούσα φρενίτιδα που έχει καταλάβει τον κλάδο, διαφαίνεται ένας κάποιος «παραλογισμός», που δημιουργεί φόβους για τον κίνδυνο έκρηξης της «φούσκας» της ΤΝ. Η αξία των εξειδικευμένων τεχνολογικών εταιρειών έχει εκτοξευθεί αυτούς τους τελευταίους μήνες και οι επενδυτές δαπανούν μαζικά για να μην μείνουν πίσω.

Οταν ερωτάται αν η Google έχει την ικανότητα να παραμείνει αλώβητη στο ενδεχόμενο έκρηξης της φούσκας, ο Πιτσάι είπε ότι ο όμιλος θα μπορούσε να αντέξει σε τυχόν θύελλα, αλλά «καμία εταιρεία δεν θα έμενε αλώβητη, μαζί κι εμείς».

Η ΤΝ «καταπίνει» ενέργεια

Η δεύτερη προειδοποίηση του επικεφαλής της Google αφορά τις κολοσσιαίες ενεργειακές ανάγκες της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες τον περασμένο χρόνο αντιστοιχούσαν στο 1,5% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Ο Πιτσάι πρότεινε την ανάπτυξη νέων πηγών ενέργειας και την ενίσχυση των υποδομών του τομέα.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι οι ενεργειακές ανάγκες της ΤΝ στην Google προκαλούν καθυστέρηση στην εκπλήρωση των κλιματικών στόχων της εταιρείας, οι οποίοι είναι η ουδετερότητα άνθρακα μέχρι το 2030.

«Ο ρυθμός με τον οποίο ελπίζαμε ότι θα προχωρήσουμε, θα επηρεασθεί», ανέφερε.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει και την εργασία όπως τη γνωρίζουμε, δήλωσε ο Πιτσάι. «Οφείλουμε να διαχειρισθούμε τις κοινωνικές διαταραχές», παραδέχθηκε, αλλά «αυτό θα δημιουργήσει επίσης νέες ευκαιρίες».

Η ανάπτυξη της ΤΝ «θα εξελίξει και θα μεταβάλει ορισμένα επαγγέλματα και οι άνθρωποι θα πρέπει να προσαρμοσθούν», σημείωσε. «Λίγη σημασία έχει ότι θα θέλατε να είστε εκπαιδευτικός ή γιατρός. Ολα τα επαγγέλματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά εκείνοι που θα επιτύχουν σε κάθε ένα από αυτά, θα είναι εκείνοι που θα μάθουν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία».

