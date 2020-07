«Noir Classics»: Κινηματογραφικό αφιέρωμα στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Noir Classics», από τις 17 Ιουλίου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου, στον εξώστη του Ιστορικού Αρχείου του, στον Ταύρο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κλασικές ταινίες νουάρ από τις δεκαετίες του ‘40 και του ’50.

Η έναρξη των προβολών γίνεται την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 21:00, με την προβολή της ταινίας του Φριτζ Λανγκ «Η Σκύλα».

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Απαραίτητη η κράτηση θέσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προβολών:

Παρασκευή 17 Ιουλίου, 21:00

Η Σκύλα (Scarlet Street)

Διάρκεια: 102’ | ΗΠΑ, 1945 (A/M)

Σκηνοθεσία: Φριτζ Λανγκ

Με τους: Έντουαρντ Ρόμπινσον, Τζόαν Μπένετ, Νταν Ντιούρια

Στην ταινία, που βασίζεται στο ομώνυμο γαλλικό μυθιστόρημα του Ζωρζ ντε λα Φουσαρντιέρ, ο Κρίστοφερ Κρος, ένας μοναχικός άντρας που αγαπά τη ζωγραφική, ερωτεύεται την Κίτι. Νομίζοντας ότι είναι μεγάλος ζωγράφος, η Κίτι παριστάνει την ερωτευμένη και μαζί με τον εραστή της τον εκμεταλλεύονται με ολέθριες συνέπειες για όλους.

Παρασκευή 24 Ιουλίου, 21:00

Οι Δολοφόνοι (The Killers)

Διάρκεια: 103’ | ΗΠΑ, 1946 (A/M)

Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Σιόντμακ

Με τους: Μπαρτ Λάνκαστερ, Άβα Γκάρντνερ, Έντμοντ Ο’Μπράιεν

Στην ταινία, που βασίζεται στο ομώνυμο διήγημα του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, δυο επαγγελματίες δολοφόνοι καταφτάνουν σε μια μικρή πόλη του νότου και σκοτώνουν τον Ολ Άντερσον, έναν άνδρα γνωστό με το ψευδώνυμο «Ο Σουηδός». Ο Τζιμ Ρίαρντον, υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρείας, προσπαθεί να εξιχνιάσει το μυστήριο της δολοφονίας και μιλώντας με φίλους και γνωστούς από το περιβάλλον του «Σουηδού» οδηγείται σε μια αδίστακτη γυναίκα.

Η ταινία προτάθηκε για τέσσερα βραβεία Όσκαρ.

Παρασκευή 31 Ιουλίου, 21:00

O Τρίτος Άνθρωπος (The Third Man)

Διάρκεια 104’ | Μ. Βρετανία, 1949 (A/M)

Σκηνοθεσία: Κάρολ Ριντ

Με τους: Όρσον Γουέλς, Τζόζεφ Κότεν, Αλίντα Βάλι

Ο άνεργος συγγραφέας Χόλι Μάρτινς φτάνει στην κατεστραμμένη μεταπολεμική Βιέννη για να αναζητήσει έναν πρώην συμμαθητή του. Εκεί μαθαίνει ότι ο φίλος του είναι νεκρός. Ενώ είναι έτοιμος να φύγει, αρχίζει να υποψιάζεται ότι ο θάνατός του μπορεί να ήταν τελικά δολοφονία…

Η ταινία προτάθηκε για τρία βραβεία Όσκαρ και τελικά βραβεύτηκε με το Όσκαρ Ασπρόμαυρης Φωτογραφίας.

Παρασκευή 7 Αυγούστου, 21:00

Ριφιφί (Du Rififi Chez Les Hommes)

Διάρκεια 118’ | Γαλλία, 1955 (A/M)

Σκηνοθεσία: Ζιλ Ντασέν

Με τους: Ζαν Σερβέ, Καρλ Μένερ, Ρόμπερτ Μάνουελ

Στην ταινία, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ογκούστ λε Μπρετόν, ο Τονί Στεφανουά βγαίνει από τη φυλακή μετά από πέντε χρόνια. Ένας παλιός του φίλος προτείνει να ληστέψουν ένα μεγάλο κοσμηματοπωλείο στο κέντρο του Παρισιού. Αν και αρχικά ο Τονί αρνείται, στη συνέχεια αλλάζει γνώμη και καταστρώνει ένα μεγαλοφυές σχέδιο…

Παρασκευή 28 Αυγούστου, 21:00

Τζίλντα (Gilda)

Διάρκεια 110’ | ΗΠΑ, 1946 (A/M)

Σκηνοθεσία: Τσαρλς Βίντορ

Με τους: Ρίτα Χέιγουορθ, Γκλεν Φορντ, Τζον Μακρίντι

Στο Μπουένος Άιρες του 1945 ένας τυχοδιώκτης τζογαδόρος, ο Τζόνι Φάρελ γίνεται το δεξί χέρι του Μπάλιν Μάντσον, ενός ιδιοκτήτη λέσχης παράνομων παιχνιδιών. Μια μέρα ο Μάντσον επιστρέφει από ένα ταξίδι με τη Τζίλντα, την πανέμορφη νέα σύζυγό του. Είναι όμως φανερό πως ο Τζόνι και η Τζίλντα γνωρίζονται από παλιά…

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, 21:00

Ο Μεγάλος Ύπνος (The Big Sleep)

Διάρκεια 116’ | ΗΠΑ, 1946 (A/M)

Σκηνοθεσία: Χάουαρντ Χόκς

Με τους: Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, Λορίν Μπακόλ, Μάρθα Βίκερς

Σε αυτή την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου αστυνομικού μυθιστορήματος του Ρέιμοντ Τσάντλερ, ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Φίλιπ Μάρλοου προσλαμβάνεται από τον στρατηγό Στέρνγουντ προκειμένου να ερευνήσει μια υπόθεση εκβιασμού που έχει ως θύμα τη μικρότερη κόρη του, Κάρμεν. Αναζητώντας την αλήθεια ο Μάρλοου θα γνωρίσει την παρακμή της τάξης των αργόσχολων πλούσιων του Λος Άντζελες και θα ερωτευτεί τη μεγάλη κόρη του Στέργουντ, Βίβιαν.

Για κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ στο τηλ.: 210 3418051, Δευτ.-Παρ. 10:00-16:00.

Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, Ταύρος

Τ: 210 3418051 | www.piop.gr