Μέχρι και τον Στάλιν αποκαθιστά ο Πούτιν

Τα αποκαλυπτήρια μιας μαρμάρινης προτομής του Ιωσήφ Στάλιν στην πόλη που από το 1925 έως το 1961 έφερε το όνομά του έγιναν σε επίσημη τελετή την παραμονή της επίσκεψης του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Βόλγκογκραντ.

«To 1956, στο 20ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ, άρχισε η διαδικασία για την απώθηση της μνήμης του δικτάτορα και την αναμέτρηση με την περίοδο των εγκλημάτων που προκάλεσαν εκατομμύρια θύματα από λιμούς, μαζικές απελάσεις και εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες», θυμίζει σε κείμενό του ο Τζανλούκα ντι Φέο της La Repubblica, αναφερόμενος στην πασίγνωστη εισήγηση («Για την προσωπολατρία και τις συνέπειές της») που εκφώνησε, κεκλεισμένων των θυρών, στο συνέδριο ο Νικίτα Χρουστσόφ την 25η Φεβρουαρίου του 1956, κηρύσσοντας πρακτικά την έναρξη της αποσταλινοποίησης.

Στη συνέχεια, όμως, «η νοσταλγία για τα περασμένα μεγαλεία τον κατέστησε σταδιακά εκ νέου αντικείμενο λατρείας», ενώ σήμερα η ίδια νοσταλγία «γυρίζει τους δείκτες της Ιστορίας όπισθεν ολοταχώς, σε σημείο που να αποκαθιστά τον πιο αιμοσταγή δικτάτορα», γράφει ο ιταλός δημοσιογράφος.

A monument to Stalin was opened in Volgograd: it was installed near the panorama museum “Battle of Stalingrad”. Very close is the sculpture “Going to Heaven” – a monument to the victims of the Stalin’s political repressions of 1917-1956. pic.twitter.com/IecN5FSScw

