Μετά τους έρωτες, τώρα οι βοηθοί ΤΝ πυροδοτούν και διαζύγια

Πρόσφατο ρεπορτάζ του περιοδικού Wired, συμπεράσματα του οποίου δημοσιεύει ο ιστότοπος τεχνολογίας Digital Trends, σκιαγραφεί μια ανερχόμενη κοινωνική τάση: τις συναισθηματικές σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτοί οι εικονικοί σύντροφοι και οι συνδέσεις τους με τους χρήστες έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τις σχέσεις στον πραγματικό κόσμο, καθώς και τη δυναμική των γάμων στις ΗΠΑ.

Οι έρευνες δείχνουν ότι περίπου το 60% των άγαμων ενηλίκων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού πιστεύουν πλέον ότι η παράλληλη σχέση με έναν βοηθό ΤΝ συνιστά απιστία. Παράλληλα, οι νομικοί που εξειδικεύονται στο οικογενειακό δίκαιο αναφέρουν ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με περισσότερες υποθέσεις διαζυγίων όπου η συναισθηματική προσκόλληση ενός συντρόφου ή οι συνήθειες κοινής χρήσης ευαίσθητων δεδομένων αναφέρονται στις καταθέσεις.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό, σύμφωνα με το Wired, είναι το γεγονός ότι ορισμένες Πολιτείες στις ΗΠΑ εξετάζουν την εφαρμογή νομικών πλαισίων, σύμφωνα με τα οποία οι σύντροφοι ΤΝ θα αντιμετωπίζονται ως «τρίτοι» σε μια ερωτική σχέση – και όχι ως απλό λογισμικό.

Καθώς τα προγράμματα ΤΝ εξελίσσονται και γίνονται όλο και πιο εξειδικευμένα και προσβάσιμα, η συγκεκριμένη τάση, σύμφωνα με τους δικηγόρους διαζυγίων, αρχίζει να αποκτά δυναμική και σε άλλες αμερικανικές Πολιτείες, οι Αρχές των οποίων σκέφτονται να υιοθετήσουν αλλαγές στον χειρισμό υποθέσεων οικογενειακού δικαίου.

Οι δικηγόροι προειδοποιούν για «έκρηξη διαζυγίων» που οφείλεται στο γεγονός ότι ένας εκ των δύο επενδύει συναισθηματικά περισσότερο σε μια μηχανή παρά στον/στη σύντροφό του/της. Παράλληλα αναδύονται οικονομικές και νομικές επιπτώσεις, καθώς ζευγάρια φέρονται να έχουν ξοδέψει τεράστια ποσά σε συνδρομές και να έχουν μοιραστεί ιδιωτικές πληροφορίες με βοηθούς ΤΝ – περιπλέκοντας την επιμέλεια των περιουσιακών στοιχείων στα διαζύγια.

Φυσικά, οι νομοθεσίες υστερούν συγκριτικά με την τεχνολογική εξέλιξη, καθώς οι Πολιτείες αντιμετωπίζουν με δραματικές διαφοροποιήσεις τους τρόπους αντιμετώπισης τις σχέσεις ανθρώπων με μοντέλα ΤΝ. Σε πολλές νέες περιπτώσεις αιτήσεων διαζυγίων, τόσο οι δικηγόροι όσο και τα δικαστήρια πλοηγούνται σε αχαρτογράφητα νερά.

Η αύξηση των συναισθηματικών δεσμών ανθρώπων με μηχανές μετατοπίζει τις παραδοσιακές αντιλήψεις για την απιστία, τη διατάραξη της συζυγικής εμπιστοσύνης και τους νομικούς ορισμούς της ανάρμοστης συμπεριφοράς συντρόφου. Μέχρι και ο Τζέφρι Χίντον, ο επονομαζόμενος «νονός της Τεχνητής Νοημοσύνης», προσβλήθηκε από αυτή την τάση όταν η φίλη του χρησιμοποίησε ένα chatbot ΤΝ για να τερματίσει τη σχέση τους.

Μετά από όλα αυτά, οι νομικοί που ειδικεύονται στο οικογενειακό δίκαιο έχουν πλέον αρχίσει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους ψηφιακούς συντρόφους σε διαδικασίες εξωδικαστικών διακανονισμών. Οι δικηγόροι προειδοποιούν ότι η κοινοποίηση εκτεταμένων δεδομένων ή χρηματικών ποσών με ένα bot μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη ανάρμοστης συμπεριφοράς στις διαπραγματεύσεις.

Τα νομοθετικά σώματα αρκετών Πολιτειών έχουν ήδη αρχίσει να θεσπίζουν κανονιστικές ρυθμίσεις για τα chatbots ΤΝ –σύντομα αναμένεται να τις ακολουθήσουν και άλλες– καθώς οι δικαστές βρίσκουν μπροστά τους υποθέσεις που δεν συνάδουν με τους παραδοσιακούς ορισμούς της απιστίας ή της κακής συζυγικής διαγωγής.

