Μαντόνα: «Την έπεσε και σε εμένα ο Γουάινσταϊν!»

Η Μαντόνα (εδώ στο εξώφυλλο της αμερικανικής έκδοσης του περιοδικού Vogue) πήρε τη σκυτάλη στον μαραθώνιο των καταγγελιών εναντίον του Γουάινσταϊν | Vogue

Η Μαντόνα είναι το πιο πρόσφατο «αστέρι» που κατηγορεί τον παραγωγό Χάρβεϊ Γουάινσταϊν για απρεπή στάση εις βάρος της.

Θυμίζουμε ότι πέρυσι, ο Γουάινσταϊν ήρθε αντιμέτωπος με δεκάδες κατηγορίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από τη θέση του προέδρου της εταιρείας The Weinstein Company, η οποία στην συνέχεια υπέβαλλε αίτηση πτώχευσης.

Η τραγουδίστρια είπε ότι ο παραγωγός «ξεπέρασε κάθε όριο» όταν συνεργάστηκαν στο ντοκιμαντέρ «Truth or Dare» το 1991. Η Μαντόνα δήλωσε στους The New York Times ότι «ήταν απίστευτα απρεπής φλερτάροντας διαρκώς μαζί μου – ήταν παντρεμένος τότε, αλλά σίγουρα δεν τον ένοιαζε».

«Ημασταν όλες τα κορίτσια του»

Στη συνέχεια η τραγουδίστρια τόνισε: «Γνώριζα ότι έκανε το ίδιο σε πολλές άλλες γυναίκες. Ημασταν όλες τα κορίτσια του Χάρβεϊ γιατί είχε τόσο πολλή δύναμη και οι ταινίες του ήταν τόσο επιτυχημένες που όλοι ήθελαν να συνεργαστούν μαζί του. Επρεπε όλες μας να το υποστούμε».

Ο Γουάινσταϊν σύμφωνα με το BBC, έχει πληρώσει μέχρι στιγμής 44 εκατ. δολάρια σε αποζημιώσεις, ενώ διώκεται επίσης για μια σειρά κακουργήματα που πολύ πιθανόν να τον στείλουν στην φυλακή.