Μάιος με μεγάλες πρεμιέρες στην Cosmote TV

Καλώς ήλθατε στην Ζώνη του Λυκόφωτος, κυρίες και κύριοι. Βρίσκεστε ήδη «ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως, ανάμεσα στην Επιστήμη και την δεισιδαιμονία, σε εκείνον τον τόπο που βρίσκεται ανάμεσα στον ανθρώπινο φόβο και την αποδοχή της Γνώσης. Στην διάσταση της Φαντασίας. Έναν τόπο που τον ονομάζουμε Ζώνη του Λυκόφωτος».

Έτσι ξεκινούσε πριν από σχεδόν εξήντα χρόνια την αφήγησή του ο θρυλικός παραγωγός Ροντ Στέρλινγκ την ξενάγηση στις τηλεοπτικές ιστορίες από αυτόν τον «τόπο», που έγραψαν ιστορία και κάποιες από αυτές καθόρισαν την ποπ κουλτούρα του 20ού αιώνα. Και αυτό μέσα σε μόλις πέντε χρόνια. Καθώς η αρχική τηλεοπτική σειρά, «Στη Ζώνη του Λυκόφωτος», προβλήθηκε από το 1959 μέχρι το 1964 στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Γνώρισε δε μία αναβίωση από το 1985 ως το 1989 στο CBS και μία ακόμη, λιγότερο επιτυχημένη, το 2002, στο UPN. Μέχρι που το 2016 το CBS και πάλι ανακοίνωσε την «Ζώνη του Λυκόφωτος» για τον 21ο αιώνα, με τον βραβευμένο με Όσκαρ νέο παραγωγό της και αφηγητή – στη θέση του Ροντ Στέρλινγκ – Τζόρνταν Πιλ. Μια σειρά που πέρασε στις «συχνότητες» της Cosmote TV και, από το Σάββατο 30 Μαΐου 2020 (στις 23:00), επανέρχεται με την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της, αμέσως μετά την αμερικανική προβολή της, στο κανάλι Cosmote Series HD.

Αλλά θα κάνει την πρεμιέρα της ταυτόχρονα και σε ένα νέο pop up κανάλι της Cosmote TV, για τους λάτρεις της τηλεοπτικής κουλτούρας, που θα παίζει συνεχώς σειρές, σε 24ωρη ροή: το Cosmote Series Marathon HD. Με υψηλής ευκρίνειας ήχο και εικόνα και προβολή ολόκληρων κύκλων νέων και παλαιότερων τηλεοπτικών σειρών. Μετά δε την προβολή τους, όλες οι σειρές των δύο καναλιών θα είναι διαθέσιμες on demand, μέσω των υπηρεσιών Cosmote TV Plus και Cosmote Replay TV.

Ο Τζόρνταν Πιλ ακολούθησε την παράδοση του Ροντ Στέρλινγκ, που είχε ζητήσει για την αφήγηση στην αρχική «Ζώνη του Λυκόφωτος» του 1959, τη βαθιά, υποβλητική φωνή του Ρίτσαρντ Ίγκαν. Και χτύπησε το χέρι στο τραπέζι όταν περιπλοκές συμβολαίων του χάλασαν τα σχέδια. «Ή ο Ίγκαν ή κανένας», είπε στην αρχή. «Ή ο Ίγκαν ή εγώ», είπε στη συνέχεια, μαλακώνοντας μπροστά στη σθεναρή αντίσταση των νομικών του CBS. Όπερ και εγένετο.

Το καλύτερο; Ο Ροντ Στέρλινγκ παρασύρθηκε από το κλίμα μυστηρίου που θέλησε να φτιάξει για την ιστορική και επιδραστικότατη, όπως αποδείχτηκε, σειρά και μίλησε, στην αφήγηση, για Έκτη Διάσταση. Εντάξει, ξέρουμε τις τρεις διαστάσεις στον χώρο. Η τέταρτη στον επιστημονικό Χωροχρόνο δεν είναι παρά ο Χρόνος. Όμως η Πέμπτη, αλήθεια, ποια είναι; Τον ρώτησε ένα στέλεχος του CBS. «Δεν ξέρω. Δεν είναι πέντε;», ήρθε η απάντηση του Στέρλινγκ, που αναγκάστηκε να διορθώσει στα επόμενα επεισόδια και να μιλάει εφεξής για μια «Πέμπτη Διάσταση».

Και το ακόμη καλύτερο; Η σειρά του Στέρλινγκ βασίστηκε, εν πολλοίς, στο ίδιο το κοινό της σειράς. Από το οποίο τόλμησε να ζητήσει δικές τους ιστορίες ή σενάρια. Και στο CBS έφτασαν 14.000 ιστορίες μυστηρίου. Δεν κατάφερε να διαβάσει – και κάποιες να αξιοποιήσει – παρά μόνον κάπου 500!

Στην πρώτη σεζόν της νέας εκδοχής, που βλέπουμε στο Cosmote TV, μπήκαν ηθελημένα αναφορές στην αρχική, ιστορική, σειρά του 1959. Κλου, ας πούμε. Όπως τα στοιχεία στην θρυλική «Έκτη αίσθηση» του Μ.Νάιτ Σιάμαλαν, ο οποίος έχει δηλώσει ότι επηρεάστηκε από την «Ζώνη του Λυκόφωτος» του Ροντ Στέρλινγκ.

Παράδειγμα, στο πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς (του 2019), που είχε τον ίδιο τίτλο με το αρχικό πρώτο επεισόδιο, «Εφιάλτης στα 30.000 πόδια», περνάει ο «μαγικός» για την σειρά του Στέρλινγκ αριθμός 1-0-1-5. Ως το ενδεικτικό της πτήσης. Ο ίδιος αριθμός στο επεισόδιο «Replay» εντοπίζεται στην πινακίδα κυκλοφορίας ενός περιπολικού. Στο «A Traveler» είναι ο κωδικός για ένα κελί. Όπως κωδικός για την είσοδο του «Προσκυνητή» στο δωμάτιο του Ηγέτη του Καραβανιού των Προσκυνητών, στο επεισόδιο «Point of Origin». Όλα αυτά κρατάνε ζωντανό το μύθο και το μυστήριο στην «Ζώνη του Λυκόφωτος».

Από την… πέμπτη διάσταση στην ισχυρότερη τσαρίνα της Ιστορίας. Στην Μεγάλη Αικατερίνη της Ρωσίας. Στα νιάτα της, όταν άφησε την Αυστρία για να παντρευτεί τον Μεγάλο Πέτρο. Μια Αικατερίνη, με τη μορφή και την ερμηνεία της Ελ Φάνινγκ. Και δύο συντελεστές από την «Favourite» των Όσκαρ και του Γιώργου Λάνθιμου: Τον ηθοποιό Νίκολας Χολτ και τον σεναριογράφο (υποψήφιο για Όσκαρ) Τόνι ΜακΝαμάρα. Με την υπογραφή των στούντιο της Paramount , από το Σάββατο 16 Μαΐου 2020 (στις 22.00). Ταυτόχρονη πρεμιέρα στο Cosmote Series HD και το pop up κανάλι Cosmote Series Marathon HD.

Από την Τρίτη 5 Μαΐου 2020 (στις 23:00) θα κάνει πρεμιέρα, στα αντίστοιχα κανάλια της Cosmote TV που προαναφέρθηκαν, η πέμπτη σεζόν της βραβευμένης με Χρυσή Σφαίρα και ΕΜΜΥ πολιτικής τηλεοπτικής σειράς… διαφθοράς και χρήματος «Billions», με τους ορκισμένους εχθρούς: από τη μια ο αμείλικτος εισαγγελέας – με πολιτική ατζέντα – Πολ Τζιαμάτι και από την άλλη ο Ντέμιαν Λιούις (του «Homeland») στον ρόλο του αδίστακτου δισεκατομμυριούχου βασιλιά των αμερικανικών hedge funds. Μέχρις αλληλοεξόντωσης!

Στο Cosmote TV, το Μάιο, επιστρέφουν με νέα επεισόδια και το πολεμικό δράμα του BBC «Our Girl» (πρεμιέρα για τη νέα σεζόν την Πέμπτη 7 Μαΐου, στις 23.00), η οικογενειακή σειρά «Better Things», με την Πάμελα Άντλον (η 4η σεζόν κάνει πρεμιέρα, με διπλό επεισόδιο, το Σάββατο 9 Μαΐου, στις 21.00), η δεύτερη σεζόν της αστυνομικής σειράς, με ηρωΐδα την τυφλή Μέρφι, «In the Dark» (Παρασκευή 29 Μαΐου, στις 23.00) και η δραματική καναδέζικη αστυνομική σειρά «Cardinal» (η 4η και τελευταία σεζόν από την Κυριακή 24 Μαΐου, στις 23.00).