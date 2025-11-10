Μόδα στον Λευκό Οίκο: Το στυλ των Πρώτων Κυριών, από τη Tζάκι έως τη Μελάνια

Στον πρόλογο του «The Look», του νέου λευκώματος που καταγράφει και εξηγεί την εξέλιξη του στυλ της Μισέλ Ομπάμα με τα δικά της λόγια, η καθηγήτρια Αφροαμερικανικών Σπουδών Φάραχ Τζάσμιν Γκρίφιν σχολιάζει: «Η εξωτερική εμφάνιση, όπως και η ίδια η γυναίκα, ήταν τολμηρή, δυναμική, προοδευτική, διορατική και ενδυναμωτική για όλες όσες τολμούν να πιστέψουν στην πιθανότητα ενός καλύτερου αύριο».

Πράγματι, δεν είναι μικρή υπόθεση οι επιλογές μόδας μιας γυναίκας που ήταν Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών (FLOTUS) από το 2009 έως το 2017, ειδικά όταν το έργο που είχε να επιτελέσει ήταν τόσο περίπλοκο. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε πρόσφατα η Mισέλ Ομπάμα σε συνέντευξή της στο Good Morning America, τα ρούχα που φορούσε δεν ήταν τυχαία: «Σκέφτηκα πραγματικά τι ήθελα να εκφράσω με τη μόδα μου. Ηθελα να μιλήσω για τη συμπερίληψη, την ποικιλομορφία, το άνοιγμα ευκαιριών, και η μόδα ήταν ένα από τα εργαλεία που μου επέτρεψαν να το κάνω».

Προφανώς γνώριζε ότι το στυλ της θα γινόταν αντικείμενο κριτικής και ανάλυσης, επειδή τα ρούχα της Πρώτης Κυρίας έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενδιαφέροντος και συζήτησης από την εποχή της Μάρθας Ουάσινγκτον, συζύγου του Τζορτζ Ουάσινγκτον, πρώτου προέδρου των ΗΠΑ, από το 1789 έως το 1797, σημειώνει στο BBC Culture η Ελι Βάιολετ Μπράμλεϊ.

Μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει 45 Πρώτες Κυρίες αλλά κανένας Πρώτος Κύριος, αφού καμία γυναίκα δεν έχει αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ. Και το τι έχει φορέσει η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ δεν είναι απλώς θέμα αισθητικής. Ενώ οι σύζυγοί τους κατείχαν το προεδρικό αξίωμα, η δική τους ενδυμασία ήταν κατά καιρούς άκρως πολιτική, πηγή διπλωματίας στο εξωτερικό και ένδειξη πίστης στο εσωτερικό.

«Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος ή μήνυμα που θέλει να δώσει μια FLOTUS μέσω της ενδυμασίας της», λέει στο BBC η ιστορικός και συγγραφέας του «Dressed for Freedom: The Fashionable Politics of American Feminism», Εϊναβ Ραμπίνοβιτς-Φοξ. «Κάθε Πρώτη Κυρία είναι διαφορετική και η χρήση των ρούχων της διαφορετική». Χωρίς να αναφέρεται στο Σύνταγμα των ΗΠΑ, επισημαίνει, ο ρόλος της Πρώτης Κυρίας έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, από έναν πιο οικιακό –«στα πρώτα χρόνια της Δημοκρατίας (πρόεδροι Ουάσινγκτον, Μάντισον) η Πρώτη Κυρία ήταν βασικά οικοδέσποινα και σύντροφος»–, σε έναν πιο επαγγελματικό και πολιτικό ρόλο.

Στον 20ό αιώνα «ο ρόλος έγινε πιο σημαντικός και, ως εκ τούτου, η εικόνα και η εμφάνιση απέκτησαν επίσης μεγαλύτερη σημασία», σύμφωνα με την αμερικανίδα ιστορικό, η οποία ειδικεύεται στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία και στην ιστορία των γυναικών και του φύλου. Πιστεύει ότι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην Ελενορ Ρούσβελτ, της Πρώτης Κυρίας μεταξύ 1933-1945. Εκτός από την Πρώτη Κυρία με τη μεγαλύτερη θητεία στις ΗΠΑ, υπήρξε επίσης μια εξέχουσα πολιτική προσωπικότητα.

Οπως δήλωσε πρόσφατα η Μισέλ Ομπάμα στο περιοδικό People, «ήταν μια περίπλοκη αποστολή. Ο ρόλος της Πρώτης Κυρίας είναι ένα είδος εργασίας, χωρίς να είναι εργασία. Ξέρεις ότι πρέπει να εμπνέεις, αλλά να είσαι και προσιτή. Πρέπει να είσαι μοναδική, αυθεντική και ταυτόχρονα αντιπροσωπευτική».

Τι φορούσαν, λοιπόν, μερικές από τις πιο γνωστές FLOTUS κατά τη θητεία τους στον Λευκό Οίκο και πώς τα ρούχα τους αντανακλούσαν, όχι μόνο τις ίδιες, αλλά και την εποχή τους; Η Ελι Βάιολετ Μπράμλεϊ παρουσιάζει στο BBC τις πιο σημαντικές Πρώτες Κυρίες στην ιστορία των ΗΠΑ.

Μάρθα Ουάσινγκτον

Η Μάρθα Ουάσινγκτον ήταν η πρώτη Πρώτη Κυρία (1789-1797) και «διαμόρφωσε πραγματικά το αξίωμα», λέει η Ραμπίνοβιτς-Φοξ. Επρεπε να το κάνει. Οπως λέει στο BBC η Φέδερ Σβαρτς Φόστερ, ιστορικός με ειδίκευση στους προέδρους και συγγραφέας του βιβλίου «The First Ladies: An Intimate Portrait of the Women Who Shaped America», για εκείνη δεν υπήρχε κανένα ενδυματολογικό προηγούμενο, εκτός από τα μαθήματα στυλ των μοναρχιών.

Ωστόσο, με δεδομένη την Ιστορία, «πάνω απ’ όλα, η Μάρθα και ο σύζυγός της Τζορτζ δεν ήθελαν να θεωρούνται μοναρχικοί». Πιστεύοντας αναμφίβολα ότι ήταν πατριωτικό της καθήκον, σύμφωνα με τη Φόστερ, «φορούσε αποκλειστικά ρούχα κατασκευασμένα στις ΗΠΑ, από αμερικανικά υφάσματα, πριν από την Αμερικανική Επανάσταση και τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας [1776], και αυτό δεν θα άλλαζε ποτέ».

Οταν έγινε Πρώτη Κυρία, σε ηλικία 57 ετών, «εστίασε στην αξιοπρέπεια και στην κατάλληλη συμπεριφορά», σημειώνει η Φόστερ. Τα φορέματά της «ήταν συνήθως σκούρα ή σε απαλά χρώματα. Μαύρα, γκρι, κρεμ και ανοιχτό μπλε το καλοκαίρι. Αλλά πάντα από υφάσματα υψηλής ποιότητας. Και τα κοσμήματά της ήταν απλά. Καλαίσθητα και όχι πολυτελή».

«Το στυλ της ήταν πολύ μητρικό», λέει η Ραμπίνοβιτς-Φοξ, και «ταίριαζε με την εικόνα της μητέρας του έθνους». Επιπλέον, «σε μια εποχή που κυκλοφορούσαν πολύ λίγες εικόνες στον Τύπο και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, ο ρόλος της Πρώτης Κυρίας επέτρεψε στη Μάρθα να γίνει δημοφιλής και να αναδειχθεί σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες του 18ου αιώνα – κάτι που συνέβαλε και στη δημοτικότητα του στυλ της».

Ντόλι Μάντισον

Σύζυγος του Τζέιμς Μάντισον, του τέταρτου προέδρου των ΗΠΑ (1809-1817), σύμφωνα με την Ραμπινόβιτς-Φοξ η Ντόλι ήταν «ίσως η πρώτη… fashionista Πρώτη Κυρία». Και εξηγεί ότι «καθόρισε το στυλ, τη μόδα και πολλά άλλα, για σαράντα χρόνια».

Από τις βασικές τάσες που επέβαλε ήταν ένα καπέλο σε στυλ τουρμπάνι –«όταν εισήγαγε το τουρμπάνι, έσπευσαν να το φτιάξουν όλοι οι καπελάδες της χώρας»–, καθώς και τα φορέματα με ντεκολτέ.

Επιπλέον ήταν λάτρης των πάρτι και σύμφωνα με τη Φόστερ καθόρισε τάσεις συμπεριφοράς: «Σχολιαζόταν το τι έτρωγε, τι σερβίριζε, πού πήγαινε και πώς διακοσμούσε τα δωμάτια… ακόμη και το πώς υποδεχόταν τους καλεσμένους! Ακόμη και παλαιότερα ταμπού (όπως το ταμπάκο και το ρουζ) έγιναν κοινωνικώς αποδεκτά χάρη στην Ντόλι».

Οπως επισημαίνει η αμερικανίδα ιστορικός, οι επιλογές της ήταν «πολύ πολιτικές. Λέγεται, δε, ότι το στυλ και η προσωπική γοητεία της υπήρξαν κρίσιμα για τη διακυβέρνηση του συζύγου της. Εκείνος ήταν μικρόσωμος και ανιαρός, ενώ εκείνη φυσικά εξωστρεφής και με τακτ».

Ωστόσο, σύμφωνα με την Ραμπίνοβιτς-Φοξ, «η αγάπη της Ντόλι για τη μόδα τής προκάλεσε κάποια προβλήματα με τον Τζέιμς, καθώς, σε αντίθεση με τη Μάρθα Ουάσινγκτον, η Ντόλι δεν είχε κανένα πρόβλημα να ντύνεται πολυτελώς, με εισαγόμενα προϊόντα, που κόστιζαν στον σύζυγό της πολλά σε φόρους και δασμούς».

Μαίρη Τζενίβα «Μάμι» Αϊζενχάουερ

Πρώτη κυρία των ΗΠΑ από το 1953 έως το 1961, η «Μάμι» Αϊζενχάουερ ήταν, σύμφωνα με τη Φόστερ, «η επιτομή του ρόλου σε μετάβαση». Εξαιρετικά δημοφιλής Πρώτη Κυρία, και σε μια μεταπολεμική περίοδο που πολλές γυναίκες είχαν αρχίσει να δουλεύουν, σύμφωνα με την Ραμπίνοβιτς-Φοξ, «ταίριαζε περισσότερο στο συντηρητικό ιδανικό της νοικοκυράς της δεκαετίας του 1950 και στην ιδέα της επιστροφής στο σπίτι μετά από τα δύσκολα χρόνια του πολέμου. Αντιπροσώπευε την απλότητα. Εμοιαζε με κάθε Αμερικανίδα και ντυνόταν όπως κάθε Αμερικανίδα, κάτι που διευκόλυνε τους πολίτες να συνδεθούν και να ταυτιστούν μαζί της».

Ηταν υπέρμαχος του Dior New Look, μιας εξαιρετικά θηλυκής σιλουέτας με στενή μέση και φαρδιές φούστες, που δημιούργησε ο Κριστιάν Ντιόρ, ιδανικής για την εικόνα της ως «αρχηγού νοικοκυράς». Σύμφωνα με τη Φόστερ δεν ήταν «καθόλου πολιτική, αλλά έγινε η γιαγιά όλων τη δεκαετία του 1950… έχοντας απομακρυνθεί από την εικόνα της γιαγιάς με τα γκρίζα μαλλιά και την ποδιά της δεκαετίας του 1930, που είχε δημιουργήσει ο ζωγράφος Νόρμαν Ρόκγουελ».

Ηταν επίσης γνωστή η αγάπη της για το ροζ – στο όνομά της μάλιστα δημιουργήθηκε η απόχρωση «Mamie pink» – σύμβολο των σταθερών ρόλων των φύλων της δεκαετίας του 1950 και «μιας νέας έμφασης στη θηλυκότητα και στον συντηρητισμό του Ψυχρού Πολέμου, που έκλεισε τις γυναίκες και πάλι πίσω στο σπίτι», σχολιάζει η Ραμπίνοβιτς-Φοξ. Μάλιστα, για τον χορό της ορκωμοσίας, το 1953, η Μάμι επέλεξε μια ροζ μεταξωτή τουαλέτα κεντημένη με περισσότερα από 2.000 στρας, και για το επίσημο πορτρέτο της το ίδιο φόρεμα, με ασορτί μακριά γάντια και τσαντάκι clutch.

Η αγάπη της, δε, για τα μικρά καπέλα από ψάθα του Εκουαδόρ λέγεται ότι «έδωσε μεγάλη ώθηση στην οικονομία της χώρας του Ισημερινού, επειδή αυξήθηκε η ζήτηση». Ηταν σαφώς μια trendsetter, και σύμφωνα με τη Ραμπίνοβιτς-Φοξ «αν δεν είχε υπάρξει η Τζάκι, η Μάμι θα ήταν πιθανώς σήμερα γνωστή ως η πιο μοντέρνα FLOTUS που είχαμε ποτέ».

Τζάκι Κένεντι

Αναμφισβήτητα η πιο διάσημη και επιδραστική από όλες τις Πρώτες Κυρίες, η Τζάκι Κένεντι «έθεσε πραγματικά το χρυσό πρότυπο για τις Πρώτες Κυρίες και το στυλ της έγινε εμβληματικό», λέει η Ραμπίνοβιτς-Φοξ. Από τα κομψά ταγέρ μέχρι τα pillbox καπέλα της, η παρακαταθήκη του στυλ της είναι κάτι που οι άνθρωποι εξακολουθούν να θαυμάζουν μέχρι και σήμερα.

Ο διάσημος Ολεγκ Κασίνι, ο ρωσικής καταγωγής αμερικανός fashion designer των σταρ, έγινε ο ανεπίσημος στιλίστας της. Η Τζάκι διέθετε λάμψη αλλά και καλό γούστο. «Ηταν πολύ νέα, αλλά το στυλ της έγινε κλασικό σχεδόν από την αρχή», λέει η Ραμπίνοβιτς Φοξ.

Η αγάπη της για την ευρωπαϊκή μόδα ήταν κατά κάποιον τρόπο κατάλληλη για μια νέα εποχή διεθνισμού και glamour στην προεδρία των ΗΠΑ. «Κατανοούσε τη μόδα με πολύ βαθύ τρόπο», λέει η αμερικανίδα ιστορικός, «και ήταν η πρώτη Πρώτη Κυρία που χρησιμοποίησε τη μόδα όχι μόνο για να προωθήσει τη δική της εικόνα, αλλά και ως μορφή διπλωματίας».

Κάποιοι, ωστόσο, αποδοκίμαζαν την προτίμησή της για το ευρωπαϊκό στυλ. Η Τζάκι διέθετε ακόμη και ρούχα του οίκου Chanel, με υπογραφή παρισινή, αλλά ραμμένα για εκείνη στη Νέα Υόρκη – σε μια προσπάθεια να δείξει κάποια σημάδια αφοσίωσης στις ΗΠΑ.

Νάνσι Ρίγκαν

Αψογη, υψηλής ραπτικής και πολυτελής, σε αρμονία με τη χλιδή της δεκαετίας του 1980, η γκαρνταρόμπα της Νάνσι Ρίγκαν περιλάμβανε σύνολα ευρωπαϊκών οίκων μόδας, όπως οι Chanel, Yves Saint Laurent και Valentino, καθώς και αμερικανικών, όπως οι Oscar de la Renta, Bill Blass και Carolina Herrera, ενώ συνεργαζόταν στενά με τον ελληνικής καταγωγής στιλίστα Τζέιμς Γαλανός.

«Αν η Τζάκι Κένεντι ήταν το πρότυπο για τις Πρώτες Κυρίες, η Νάνσι Ρίγκαν ήταν το πρότυπο του συντηρητισμού», λέει η Ραμπινόβιτς-Φοξ. Μετά την Κένεντι, δε, υπήρξε ίσως η πιο γνωστή FLOTUS, χάρη στην αίσθηση του στυλ που τη διέκρινε και στο ταλέντο της να εμπνέει άλλες γυναίκες να ακολουθούν τις τάσεις της.

Είχε εγγενή αντίληψη για τη δύναμη της εικόνας, ο κύκλος της, εξάλλου, ήταν γεμάτος διάσημους σταρ και κοσμικές προσωπικότητες. «Οπως και ο σύζυγός της, ήταν επίσης πρώην ηθοποιός του Χόλιγουντ, οπότε κατανοούσε πραγματικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις κάμερες», παρατηρεί η Ραμπίνοβιτς-Φοξ.

Λόγω του στυλ της, το Συμβούλιο των Fashion Designers of America την τίμησε το 1989 με βραβείο για το σύνολο του έργου της. Η ίδια αποτέλεσε όμως και αντικείμενο κριτικής. Σε μια εποχή που η χώρα βρισκόταν στο χείλος της οικονομικής ύφεσης, ορισμένοι επέκριναν τις πολυτελείς προτιμήσεις της. Υπήρξε, δε, η πιο διάσημη, ίσως, για τη χρήση του κόκκινου χρώματος –εκείνου που έγινε γνωστό ως «Reagan red» ή «Nancy Red»–, για το οποίο είχε πει κάποτε: «Πάντα μου άρεσε το κόκκινο. Είναι ένα χρώμα που σου φτιάχνει τη διάθεση».

Χίλαρι Κλίντον

Ως Πρώτη Κυρία μεταξύ των ετών 1993 και 2001, η Χίλαρι Κλίντον έθεσε ένα νέο προηγούμενο, που αφορούσε τη συμμετοχή μιας Πρώτης Κυρίας στη δημόσια πολιτική σκηνή. Και τα επαγγελματικά κοστούμια της ήταν η ενδυματολογική παράμετρος αυτής της προσέγγισης. Αν και «δεν ήταν η πρώτη Πρώτη Κυρία που φόρεσε παντελόνι», σύμφωνα με την Ραμπίνοβιτς-Φοξ, «σίγουρα το υιοθέτησε ως μέρος της εικόνας της» και «υπήρξε η πρώτη που πόζαρε για το επίσημο πορτρέτο της με παντελόνι».

Είναι επίσης οπαδός της κορδέλας και της στέκας, ενός αξεσουάρ για τα μαλλιά που μπορεί να είναι καθαρά διακοσμητικό, αλλά πάνω της δείχνει λειτουργικό, υποδηλώνοντας μια πρακτική διάθεση. Το «Hillary Headband» αντανακλά τη θέση της ως μέλος μιας νέας γενιάς συζύγων πολιτικών, που εκπληρώνουν μεν τις οικιακές υποχρεώσεις τους, αλλά εργάζονται κιόλας – στην περίπτωσή της, ως δικηγόρος.

Η Χίλαρι Κλίντον δεν είναι γνωστή για την επίδρασή της στη μόδα κατά τη διάρκεια της θητείας της στον Λευκό Οίκο, συχνά εξάλλου δέχτηκε σεξιστικές κριτικές στα μέσα ενημέρωσης για την εμφάνισή της. «Είχε μια αντιφατική σχέση με τη μόδα ως Πρώτη Κυρία και άρχισε να κατανοεί τον ρόλο και τη σημασία της μόνο όταν ασχολήθηκε η ίδια με την πολιτική», λέει η Ραμπίνοβιτς-Φοξ.

Μισέλ Ομπάμα

«Οπως και η Τζάκι, έγινε εξαρχής είδωλο του στυλ», λέει η Ραμπίνοβιτς-Φοξ. Αλλά, σε αντίθεση με την Τζάκι, η Μισέλ δεν ξεχώρισε για το πολυτελές στυλ της. «Εχοντας βρεθεί στον Λευκό Οίκο εν μέσω οικονομικής κρίσης, η Ομπάμα έγινε γνωστή για την προσιτή εικόνα της, φορώντας δημοφιλείς μάρκες, όπως Target και J Crew», επισημαίνει η αμερικανίδα ιστορικός, τονίζοντας ότι «υποστήριξε νέους αμερικανούς σχεδιαστές, οι οποίοι συχνά έβλεπαν την επιχείρησή τους να ανθεί μετά την υιοθέτηση των δημιουργιών τους από την Ομπάμα».

Ολα αυτά δείχνουν ότι κατανοεί το πώς η μόδα μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική της πολιτικής και της ταυτότητας, καθώς και τον τρόπο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την προώθηση της ατζέντας του συζύγου της.

Τα μαλλιά της έγιναν συχνά αντικείμενο συζήτησης. «Ως μαύρη γυναίκα, η Ομπάμα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης, αλλά δεν ήταν απρόσβλητη στην κριτική», λέει η Ραμπίνοβιτς-Φοξ. Πρόσφατα έχει μεν υιοθετήσει τα κοτσιδάκια, αλλά ως Πρώτη Κυρία τα απέφευγε.

Τα γυμνά, κάποιες φορές, μπράτσα της δέχτηκαν επίσης κριτική. Αλλά, όπως είπε πρόσφατα στο People, «το εξέλαβα ως αυτό που ήταν: καθαρή υποκρισία. Μπορούσα σε ένα δευτερόλεπτο να βρω φωτογραφίες της Τζάκι και να δω αυτό το είδωλο της μόδας με αμάνικα φορέματα ως Πρώτη Κυρία. Οπότε σε κάποιο σημείο σκέφτεσαι: Αυτό είναι πολιτική. Αν δεν μπορείς να τους νικήσεις, κάνε τους όλους να σε φοβούνται. Αυτό ήταν το μότο».

Η Μισέλ Ομπάμα κατάλαβε επίσης την ανάγκη να μην τραβάει όλη την προσοχή με την γκαρνταρόμπα της. Ως «διάσημη προσωπικότητα», αλλά όχι «στάρλετ», αυτό σήμαινε, όπως είπε, ότι «τα ρούχα δεν θα έπρεπε ποτέ να μιλάνε πιο δυνατά από οτιδήποτε είχα να πω εγώ».

Μελάνια Τραμπ

Τα ραμμένα επί παραγγελία σύνολα, οι καμπαρντίνες με τη σφιγμένη ζώνη και τα κομψά σμόκιν αποτελούν συχνές επιλογές της Μελάνια Τραμπ. Μερικές φορές, δε, το εμπνευσμένο από τον στρατό αλλά πάντα πολύ κομψό και λαμπερό στυλ της έχει γίνει αντικείμενο θαυμασμού, αλλά και αποτροπιασμού.

Για ορισμένους θεωρείται η επιτομή του στυλ της Πρώτης Κυρίας, για άλλους ενσαρκώνει κάτι άλλο. Είναι γνωστό ότι φόρεσε ψηλοτάκουνες γόβες κατά την επίσκεψή της σε περιοχή που είχε πληγεί από φυσική καταστροφή, και ένα καπέλο – σύμβολο της αποικιοκρατίας – σε σαφάρι στην Κένυα.

Κάποιοι επισημαίνουν το εξωφρενικό της γούστο, καθώς πολλά από τα ρούχα της κοστίζουν χιλιάδες δολάρια. Αλλά το πιο γνωστό είναι ίσως το αδιάβροχο μπουφάν που φόρεσε το 2018 επισκεπτόμενη ένα κέντρο κράτησης παιδιών μεταναστών, με τη φράση στην πλάτη «Πραγματικά δεν με νοιάζει. Εσένα;» – ένα μήνυμα που, όπως είπε αργότερα, απευθυνόταν στα «αριστερά Μέσα ενημέρωσης».

Η έμφαση που δίνεται στην γκαρνταρόμπα της σημερινής Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ ίσως και να οφείλεται στο γεγονός ότι πρόκειται για το κατεξοχήν μέσο επικοινωνίας που χρησιμοποιεί. «Η Μελάνια δεν είναι γνωστή ως σπουδαία ομιλήτρια, γεγονός που κάνει τις ενδυματολογικές επιλογές της ακόμη πιο σημαντικές, γιατί πολλές φορές αυτή είναι η μορφή έκφρασής της», λέει η Ραμπινόβιτς-Φοξ. Προσθέτει ότι «ως πρώην μοντέλο, φυσικά, γνωρίζει τη μόδα και ξέρει πολύ καλά πώς να χρησιμοποιεί τα ρούχα».

«Γενικά, πιστεύω ότι σήμερα οι Πρώτες Κυρίες κατανοούν τη δύναμη της μόδας και προσπαθούν να κτίσουν μια εικόνα για τον εαυτό τους που να αντιπροσωπεύει τη χώρα, όπως επίσης την ατζέντα της δικής τους και των συζύγων τους», καταλήγει η αμερικανίδα ιστορικός.

