Ο «Τζάκσον Λαμπ» του Γκάρι Ολντμαν είναι το alter ego του Τζέιμς Μποντ

Σε έναν κόσμο κατασκόπων όπου οι χαρακτήρες περισσότερο αποτυγχάνουν και απογοητεύονται παρά σώζουν την ανθρωπότητα από την καταστροφή, ο μοναδικός Γκάρι Ολντμαν κατάφερε να δημιουργήσει έναν αντιήρωα που βρίσκεται στους αντίποδες του αψεγάδιαστου όσο και γοητευτικού Τζέιμς Μποντ.

Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η Αριάνα Φίνος, κριτικός κινηματογράφου και τηλεόρασης της ιταλικής La Repubblica, γράφοντας πως ο «Τζάκσον Λαμπ», πρωταγωνιστής της σειράς «Slow Horses» (ο πέμπτος κύκλος είναι διαθέσιμος στο Apple TV, ο έκτος κύκλος έχει ολοκληρωθεί ενώ έχουν ήδη αρχίσει τα γυρίσματα και του έβδομου κύκλου) «είναι ένας κουρασμένος, υπέρβαρος, δύσοσμος άντρας, αλλά προικισμένος με μια άγρια νοημοσύνη και μια ηθική διαύγεια που αναδύονται μέσα από τον κυνισμό».

Η ιταλίδα δημοσιογράφος κρίνει επίσης πως πρόκειται για έναν χαρακτήρα που τρόπον τινά συνοψίζει το καλλιτεχνικό ταξίδι του Ολντμαν, ενός ηθοποιού ο οποίος, περνώντας από το θέατρο στον κινηματογράφο, κατάφερε να καταστεί ένα από τα ιερά τέρατα της 7ης τέχνης, υποδυόμενος από τον Σιντ Βίσιους έως τον Ουίνστον Τσόρτσιλ και από τον «Δράκουλα» έως τον «Τζορτζ Σμάιλι». Και σήμερα, απέχοντας λίγα χρόνια από τη δεκαετία του 1970 -γεννήθηκε την 21η Μαρτίου του 1958- εξακολουθεί να αμφισβητεί τη φύση της εξουσίας, της αλήθειας και του ψέματος, όντας ψύχραιμος όσο και ειρωνικός.

Οπως εξήγησε ο ίδιος (κατά τη διάρκεια μιας διεθνούς συνέντευξης Τύπου, ενόψει των επόμενων Golden Globe Awards, στην οποία παρευρέθηκε και η ιταλίδα κριτικός) αυτό που εκτιμάει περισσότερο στον «Τζάκσον Λαμπ», είναι το μυαλό του.

«Βρίσκεται πάντα δύο κινήσεις μπροστά από όλους τους άλλους, και σε έναν εξωτερικό παρατηρητή μπορεί να φαίνεται σαν μια ανθρώπινη καταστροφή, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος στο δωμάτιο. Θαυμάζω την ικανότητά του να διαβάζει ανθρώπους και καταστάσεις ωσάν ερευνητής, σαν ντετέκτιβ. Και είναι απελευθερωτικό να υποδύεσαι κάποιον που δεν υποκρίνεται. Στην πραγματική ζωή, είμαστε αναγκασμένοι να τηρούμε χίλιες κοινωνικές συμβάσεις, να μετράμε κάθε λέξη. Εκείνος όχι. Λέει αυτό που σκέφτεται, ακόμα και εάν είναι δυσάρεστο. Είναι ένας τραχύς, σαρκαστικός, αδίστακτος γέρος, αλλά είναι απολαυστικό να τον ερμηνεύεις. Είναι σαν να δίνεις φωνή σε μια σκέψη που κανονικά θα λογόκρινες», είπε ο εξαιρετικός βρετανός ηθοποιός.

Ο «Τζάκσον Λαμπ» είναι ένας χαρακτήρας στατικός μεν αλλά γεμάτος μυστικά. «Ανά τους κύκλους ανακαλύπτουμε στρώματα του παρελθόντος του: την εποχή του Βερολίνου, τη ζωή του πριν από το Slough House [σειρά κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων του Μικ Χέρον στην οποία βασίζεται το σίριαλ] τα θραύσματα του Ψυχρού Πολέμου που φέρει πάνω του σαν ουλές. Αλλά δεν υπάρχει πραγματική αλλαγή.

«Ο Λαμπ είναι αυτός που είναι. Δεν θα τον δούμε ποτέ να λυτρώνεται ή να μεταμορφώνεται. Ο Μικ Χέρον είπε μάλιστα ότι ήδη ξέρει πώς θα πεθάνει και αυτό πλανάται πάνω από εμένα σάν καταδίκη. Θα προτιμούσα να μην το γνώριζα, αλλά αυτό αποτελεί μέρος του παιχνιδιού», σημείωσε ο Ολντμαν, για τον οποίο το σενάριο αποτελεί τρόπον ιερό κείμενο: «Η ποιότητα ενός ηθοποιού εξαρτάται πάντα από το κείμενο και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι. Ο Χέρον έχει δημιουργήσει ένα σύμπαν βαθιά ριζωμένο στη βρετανική κατασκοπευτική λογοτεχνία: Λε Καρέ, Γκριν, Ντέιτον. Δεν ρισκάρουμε να ολισθήσουμε στο γελοίο επειδή υπάρχει μια στέρεη δομή. Ο κίνδυνος για μια μεγάλη σε διάρκεια σειρά είναι πάντα εκείνος της εξάντλησης του υλικού, της επινόησης παράλογων ανατροπών. Στην προκειμένη αυτό δεν συμβαίνει. Για κάθε κύκλο υπάρχει ένα βιβλίο αναφοράς, μια σαφής ιδέα, ένας τόνος. Αυτό κρατά ζωντανό το Slow Horses», ανέφερε σχετικά ο πολυβραβευμένος ηθοποιός.

Για τον «Τζάκσον Λαμπ» η ειρωνεία είναι μια μορφή αυτοάμυνας. «Ο Λαμπ τη χρησιμοποιεί σαν όπλο. Είναι μέρος της τέχνης του ως κατάσκοπος. Του επιτρέπει να παραμένει αδιαφανής, απρόσιτος. Αλλά πίσω από αυτό το προσωπείο, υπάρχει η ενσυναίσθηση. Νοιάζεται για τους ανθρώπους του, αλλά δεν το δείχνει. Τους πιέζει, τους ταπεινώνει, τους προκαλεί, αλλά το κάνει για να τους κρατάει ζωντανούς. Ξέρει ότι σε αυτή τη δουλειά, η μετριότητα σκοτώνει, ή, χειρότερα, κάνει άλλους να σκοτώνονται. Είναι ένας ηγέτης που προσποιείται ότι είναι σκληρός για να είναι δίκαιος».

Από αυτή τη σκοπιά δεν υπάρχει καμία επικάλυψη μεταξύ χαρακτήρα και ηθοποιού: «Μπορώ να είμαι σαρκαστικός, ναι, αλλά στη ζωή προσπαθώ πάντα να είμαι γενναιόδωρος. Δίνω στους ανθρώπους το πλεονέκτημα της αμφιβολίας. Δεν είμαι από αυτούς που εκρήγνυνται ή βιάζονται να κρίνουν. Με τα παιδιά μου, με τους νεότερους ηθοποιούς, με τους μαθητές που συναντώ, προσπαθώ πάντα να χρησιμοποιώ μέλι, όχι ξύδι. Στην πραγματική ζωή, δεν αντέχω τους ανθρώπους που ταπεινώνουν τους άλλους. Με πληγώνει να βλέπω κάποιον να ντρέπεται. Αλλά το να μπορώ να τον υποδύομαι χωρίς συνέπειες, στο παιχνίδι της μυθοπλασίας, είναι μια απίστευτη ελευθερία», εξήγησε ο Ολντμαν.

Κατά πόσο, όμως, ο «Τζάκσον Λαμπ» ενσαρκώνει, έστω με τον τρόπο του, το βρετανικό πνεύμα; «Είναι ένας χαρακτήρας διαποτισμένος με αυτό που ονομάζουμε βρετανική διακριτικότητα. Είναι ένας άνθρωπος που αποφεύγει να δείχνει τις προθέσεις του, που κρύβει τα πάντα πίσω από τον σαρκασμό. Αυτός είναι ένας τυπικός τρόπος αντιμετώπισης της πραγματικότητας, υπεράσπισης του εαυτού από την ευαλωτότητα. Οι Αγγλοι έχουν αυτή την ικανότητα να λένε την αλήθεια σαν να ήταν αστείο. Ο “Λαμπ” ενσαρκώνει ακριβώς αυτό. Είναι μια προσωπογραφία της απογοητευμένης Αγγλίας, μιας Αγγλίας που δεν πιστεύει πλέον στον μύθο της αυτοκρατορίας ή στην αίγλη των μυστικών υπηρεσιών».

Ερωτηθείς εάν αισθάνεται κάποιο δεσμό με την παράδοση των κατασκοπευτικών ταινιών και, αναπόφευκτα, με τον εντελώς διαφορετικό «Τζέιμς Μποντ», ο Γκάρι Ολντμαν είπε: «O Μποντ είναι ένας θρύλος, ένα είδωλο, αλλά ο Λαμπ είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Είναι η σκιά του Μποντ. Ενώ ο Μποντ λάμπει, ο Λαμπ βρομάει. Ο ένας γοητεύει, ο άλλος ενοχλεί. Ομως εκφράζουν την ίδια κουλτούρα, πρόκειται για δύο διαφορετικούς τρόπους περιγραφής του ίδιου έθνους. Η Βρετανία είναι φτιαγμένη από αντιφάσεις, από υπερηφάνεια και αυτοκαταστροφή. Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες ανέκαθεν ήταν μια αντανάκλαση αυτού: άνθρωποι ιδιοφυείς και απεγνωσμένοι, ήρωες και αποτυχημένοι ταυτόχρονα. Μεγάλωσα με αυτές τις ταινίες, από το «Κι ο κλήρος έπεσε στον Σμάιλι» και μετά. Τις λάτρεψα επειδή έδειχναν την αλήθεια πίσω από τον μύθο. Και σήμερα, με το «Slow Horses», μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση».

Οσον αφορά το παρουσιαστικό του «Τζάκσον Λαμπ», «είναι απελευθερωτικό να μπορείς να υποδύεσαι έναν χαρακτήρα που δεν χρειάζεται να είναι όμορφος», είπε ο Ολντμαν.

«Εχω περάσει μια ζωή αλλάζοντας το πρόσωπό μου, κρυμμένος πίσω από προθέσεις, μακιγιάζ και προφορές. Εδώ απλώς είμαι βρώμικος, φοράω ένα παλτό και είμαι έτοιμος. Χρειάζομαι μισή ώρα μακιγιάζ, λίγο λάδι στα μαλλιά, και αυτό είναι όλο […] Μετά το «Χάνιμπαλ» και το «Η πιο Σκοτεινή Ωρα», για τις οποίες με μακιγιάριζαν επί πέντε ώρες, αυτό είναι παράδεισος. Και είναι ένα πραγματικό, βαρύ, ζωντανό σώμα. Δεν είναι καλαίσθητο, είναι ρεαλιστικό. Είναι το σώμα της απογοήτευσης», πρόσθεσε.

«Εχω φορέσει περίτεχνα ρούχα, περούκες, μάσκες. Εχω υποδυθεί τέρατα, ιδιοφυΐες, δικτάτορες. Αλλά σήμερα με ενδιαφέρει η αλήθεια, ακόμα και εάν αναδύεται μέσα από τη βρομιά. Ο Λαμπ είναι αληθινός».

Μετά από τόσους κύκλους το καστ της σειράς είναι προφανώς μια οικογένεια: «Μια υπέροχη ομάδα. Oταν ένας χαρακτήρας πεθαίνει, το αισθανόμαστε πραγματικά. Είναι το πιο επώδυνο κομμάτι της δουλειάς, αλλά και αυτό που σε κάνει να συνειδητοποιείς πόσο σημαντική είναι η ανθρώπινη σύνδεση. Είναι σπάνιο, στην τηλεόραση, να βρεις μια τόσο δεμένη ομάδα».

Πόσο, όμως, αναγνωρίζει ο Γκάρι Ολντμαν τον εαυτό του σε αυτόν τον ιδιαίτερα ιδιότυπο όσο και πετυχημένο χαρακτήρα; «Ισως ο Λαμπ να μου μοιάζει περισσότερο από όσο θα ήθελα να παραδεχτώ. Είναι ένας άνθρωπος που έχει δει πάρα πολλά, που δεν εμπιστεύεται πλέον τίποτα, αλλά που συνεχίζει να αναζητά ένα νόημα. Οταν τον υποδύομαι, είναι σαν να κοιτάζομαι σε έναν καθρέφτη. Και σε αυτόν τον καθρέφτη βλέπω την Αγγλία, βλέπω τον εαυτό μου, βλέπω όλα όσα δεν έχουμε σταματήσει ποτέ να είμαστε», είπε.

