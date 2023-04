Δημοπρασία: Τα κοσμήματα της Χάιντι Χόρτεν θα καταρρίψουν το ρεκόρ της Λιζ Τέιλορ

Μία από τις πιο εντυπωσιακές συλλογές κοσμημάτων στον κόσμο αναμένεται να σπάσει το ρεκόρ που έκαναν τα πετράδια της Ελίζαμπεθ Τέιλορ όταν θα βγει προς πώληση στη Γενεύη τον επόμενο μήνα.

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι τα 700 πολύτιμα κομμάτια που συγκέντρωσε η Χάιντι Χόρτεν, μια δισεκατομμυριούχος και συλλέκτρια από την Αυστρία, θα ξεπεράσουν τα 116 εκατ. δολάρια που απέφερε η πώληση των κοσμημάτων της Τέιλορ το 2011, όταν δημοπρατηθούν στον οίκο Christie’s στη Γενεύη μετά την παρουσίασή τους στη Νέα Υόρκη, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊπέι και το Λονδίνο. Υπολογίζεται ότι θα αποφέρουν συνολικά 150 εκατ. δολάρια, γράφει στους Times ο Τσαρλς Μπρέμνερ, ανταποκριτής της βρετανικής εφημερίδας στο Παρίσι.

Η Χόρτε πέθανε τον περασμένο Ιούνιο σε ηλικία 81 ετών, δέκα ημέρες αφότου εγκαινίασε το μουσείο Heidi Horten Collection στη Βιέννη· ήταν χήρα του Χέλμουτ Χόρτεν, ενός γερμανού μεγιστάνα του λιανεμπορίου, μεγαλύτερού της κατά 32 χρόνια, ο οποίος πέθανε το 1987 χωρίς άλλους κληρονόμους.

Το κορυφαίο αντικείμενο στη δημοπρασία «The World of Heidi Horten» του οίκου Christie’s είναι ένα κολιέ με το διαμάντι «Briolette of India» 90,38 καρατίων, που πωλήθηκε αρχικά σε μια καρφίτσα του Cartier το 1911· αργότερα αγοράστηκε από τον Χάρι Ουίνστον, έναν αμερικανό κοσμηματοπώλη, και πουλήθηκε ως κολιέ στην Χόρτεν το 1971. Υπολογίζεται ότι θα πουληθεί από 7 έως 10 εκατ. δολάρια.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το δαχτυλίδι «Sunrise Ruby» 25 καρατίων του Cartier, η τιμή του οποίου αναμένεται να φτάσει τα 15 – 20 εκατ. δολάρια. Είναι το πιο ακριβό ρουμπίνι στην ιστορία· εξορύχθηκε στη Μιανμάρ και πουλήθηκε το 2015 για 30,42 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία του Sotheby’s στη Γενεύη.

Ο Ραχούλ Καντάκια, επικεφαλής του τμήματος κοσμημάτων στον οίκο Christie’s διεθνώς, δήλωσε ότι η πώληση της μεγαλύτερης και πιο πολύτιμης ιδιωτικής συλλογής κοσμημάτων, η οποία δεν έχει βγει σε δημοπρασία ακόμη, ήταν «ένα όνειρο για τους συλλέκτες».

«Η Χόρτεν δημιούργησε μια πολύ εκλεπτυσμένη συλλογή, συνδυάζοντας αντίκες και μοντέρνα σχέδια από τους κορυφαίους οίκους κοσμημάτων στον κόσμο», είπε ο Καντάκια. Στη συλλογή περιλαμβάνονται κομμάτια σχεδόν από κάθε διάσημο κοσμηματοπώλη του 20ου αιώνα, μεταξύ των οποίων οι Cartier, Harry Winston, Bulgari, Tiffany & Co και Van Cleef & Arpels.

Η Χάιντι Χόρτεν ήταν ντροπαλή γυναίκα, γι’ αυτό έστελνε τη γραμματέα της να διαπραγματεύεται αγορές κοσμημάτων, γράφει ο Τσαρλς Μπρέμνερ στους Times. Στις πιο πρόσφατες αγορές της περιλαμβάνεται ένα μενταγιόν με μαργαριτάρια και διαμάντια, που ανήκε στη Μαρία Αντουανέτα, το οποίο πουλήθηκε στην τιμή ρεκόρ των 36 εκατ. δολαρίων σε δημοπρασία τοι οίκου Sotheby’s το 2018. Αν και ο αγοραστής δεν αποκαλύφθηκε τότε, η Χόρτεν εμφανίστηκε λίγο αργότερα φορώντας το. Ωστόσο, το μενταγιόν της γαλλίδας βασίλισσας, που καταγόταν από την Αυστρία, δεν περιλαμβάνεται στη δημοπρασία.

Κόρη ενός χαράκτη, η Χόρτεν εργαζόταν ως γραμματέας σε δικηγορικό γραφείο όταν γνώρισε τον μελλοντικό της σύζυγο σε ένα μπαρ· τότε ήταν 19 και εκείνος 51 ετών. Παντρεύτηκαν το 1966 και δημιούργησαν μια συλλογή έργων τέχνης την οποία η Χόρτεν συνέχισε να αναπτύσσει μετά τον θάνατο του συζύγου της. Περιλαμβάνει έργα των Ανρί Ματίς, Χουάν Μιρό, Μαρκ Σαγκάλ, Πάμπλο Πικάσο, Εγκον Σίλε, Φράνσις Μπέικον, Αντι Γουόρχολ, Γκούσταβ Κλιμτ και Ντάμιεν Χιρστ.

Τα έσοδα από την πώληση του Christie’s θα διατεθούν στο Ιδρυμα Heidi Horten, το οποίο ίδρυσε για να χρηματοδοτήσει το μουσείο στη Βιέννη και την ιατρική έρευνα. Να σημειωθεί ότι η πηγή του πλούτου της Χόρτεν τέθηκε υπό έλεγχο λόγω της σχέσης του συζύγου της την περίοδο του πολέμου με το ναζιστικό κόμμα και την απόκτηση παντοπωλείων που κατασχέθηκαν από εβραίους ιδιοκτήτες. Μια έρευνα, ωστόσο, που ζήτησε ο ίδιος ο Χέλμουτ Χόρτεν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ενώ επωφελήθηκε από τις κρατικές πολιτικές της εποχής, δεν είχε εμπλακεί σε αδικήματα.

Ο οίκος Christie’s θα πουλήσει 400 από τα 700 κοσμήματα της συλλογής σε δύο δημοπρασίες στη Γενεύη στις 10 και 12 Μαΐου και σε μια παράλληλη ηλεκτρονική πώληση μεταξύ 3 και 15 Μαΐου. Μια τελική δημοπρασία θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο.

