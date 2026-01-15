ΚΡΑΤΙΕΤΑΙ //Aγκαθα Κρίστι: Βασίλισσα του μυστηρίου, 50 χρόνια μετά τον θάνατό της

Στο περιοδικό Venerdì της Repubblica δημοσιεύθηκε ένα κείμενο του ανταποκριτή της στο Λονδίνο (Αντονέλο Γκουερέρα) για την πασίγνωστη αγγλίδα συγγραφέα αστυνομικών ιστοριών Αγκαθα Κρίστι.

«Τόρκι, Αγγλία. Ζήτω η βασίλισσα! Οχι η Ελισάβετ Β’, αλλά η βασίλισσα του μυστηρίου, η Αγκαθα Κρίστι. Ο αθάνατος θρύλος της συνεχίζει να συναρπάζει, εκτός του ότι πουλάει εκατομμύρια αντίτυπα. Και ένα νέο άγαλμα έχει ανεγερθεί στο Τόρκι όπου γεννήθηκε η συγγραφέας στις 15 Σεπτεμβρίου 1890». Ετσι ξεκινάει το άρθρο του ο Γκουερέρα. Και συνεχίζει εξίσου γλαφυρά:

«Η Αγκαθα Μαίρη Κλαρίσα Μίλερ, ή Κρίστι μετά τον πρώτο της γάμο, κάθεται σε ένα παγκάκι με τον αγαπημένο της σκύλο, τον Πίτερ, που αποτέλεσε έμπνευση για τον λογοτεχνικό σκύλο Μπομπ που “εξιχνίασε έγκλημα” και ενθουσίασε τον Ηρακλή Πουαρό. Ενα ηλικιωμένο ζευγάρι και ένας νεαρός άνδρας με κουκούλα φωτογραφίζουν τη βασίλισσα του εγκλήματος. Ωστόσο, πουθενά δεν αναγράφεται ότι το γλυπτό (μια δημιουργία της ντόπιας καλλιτέχνιδος Ελίζαμπεθ Χάντλεϊ) που αποκαλύφθηκε τον περασμένο Μάιο παρουσία του Μάθιου Πρίτσαρντ, του μοναδικού εγγονού της Κρίστι, απεικονίζει τη συγγραφέα του “Εγκλήματος στο Οριάν Εξπρές”. “Κοιτάξτε προσεκτικά” συμβουλεύει ο ειδικός Γκράχαμ Κερ, ο οποίος διοργανώνει περιηγήσεις προς τιμήν της Κρίστι. “Είδατε τι βιβλίο κρατάει;”

»Το εξώφυλλο γράφει «Agatha Christie, And Then There Were None», το αριστούργημα των 100 εκατομμυρίων αντιτύπων. «Και κοιτάξτε αυτά τα σκαλίσματα στον πάγκο, που αντιπροσωπεύουν και τα 66 μυθιστορήματά της. Πόσο υπέροχα είναι!» Χώρια τα περισσότερα από 150 διηγήματα, τα 18 θεατρικά έργα, τα δύο απομνημονεύματα και το περίεργο άλμπουμ με φωτογραφίες και επιστολές που αφηγείται το ταξίδι του 1922 στη Βρετανική Κοινοπολιτεία».

Ο Κερ ανέπτυξε τρελό πάθος για την Κρίστι. Λέει ότι το Τα΄πορκι το επισκέπτονται πολλοί Αμερικανοί κάθε Σεπτέμβριο για να παρακολουθήσουν ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην Κρίστι. Στις 12 Ιανουαρίου θα συμπληρωθούν 50 έτη από τον θάνατό της, σε ηλικία 85 ετών, στο σπίτι της. Στον πέριξ του αγάλματος χώρο, είπε ο Κερ, υπάρχει και προτομή της Κρίστι, όπως και «μάσκες» του Ηρακλή Πουαρό (με το πρόσωπο του ηθοποιού David Suchet) και της Μις Μαρπλ (με το πρόσωπο της ηθοποιού Joan Hickson). Και η παμπ απέναντι σερβίρει «το μενού της Αγκαθα Κρίστι» στο οποίο κυριαρχεί ο αστακός, το αγαπημένο πιάτο της. Εκεί δίπλα θα κατασκευαστεί το 2027 και ένα νέο «μνημείο» για τη συγγραφέα, το «Περίπτερο της Αγκαθα Κρίστι». Θα διαθέτει θέατρο, καφετέριες και καταστήματα.

Τα φαιά κύτταρα του Πουαρό μάς διδάσκουν ότι οι δολοφονίες και τα μυστήρια της Κρίστι παραμένουν μια τεράστια εμπορική επιχείρηση. Στις 6 Αυγούστου 1975 οι New York Times έγραψαν στην πρώτη σελίδα τους νεκρολογία για τον χαμό αυτού του λογοτεχνικού ήρωα: «Ο Ηρακλής Πουαρό πέθανε στην Αγγλία. Δεν ξέρουμε τι ηλικίας ήταν». Μέχρι σήμερα τα βιβλία της Κρίστι έχουν πουληθεί σε ένα δισεκατομμύριο αντίτυπα στις πρωτότυπες εκδόσεις και σε άλλο ένα δισεκατομμύριο σε μεταφράσεις, ενώ η «Ποντικοπαγίδα» είναι το μακροβιότερο θεατρικό έργο στην Ιστορία, αφού παίζεται συνεχώς στο West End του Λονδίνου από τις 25 Νοεμβρίου 1952, με μοναδικό διάλειμμα την περίοδο της κορονοϊκής ίωσης. Τον Ιανουάριο θα κυκλοφορήσει στο Netflix η σειρά Seven Quadrants, με έμπνευση βασισμένη στα κείμενα της Κρίστι. Και τον επόμενο Οκτώβριο η Βρετανική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου θα φιλοξενήσει έκθεση αφιερωμένη στη συγγραφέα, με αδημοσίευτα προσωπικά έγγραφα και την αυθεντική γραφομηχανή της, μία Remington. Η Κρίστι είχε κατά καιρούς επικριθεί όσο ζούσε, όμως πλέον είναι διάσημη χάρις στο σινεμά και στην τηλεόραση, λέει ο δισέγγονός της, Τζέιμς Πρίτσαρντ, γιος και διάδοχος του Μάθιου, και διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Agatha Christie Limited επί μία δεκαετία.

Αυτός είναι ο εκδοτικός οίκος και η εταιρεία παραγωγής που κατέχει τα δικαιώματα. Είναι οικογενειακή υπόθεση η δουλειά, η οποία απέφερε κέρδη 10 εκατ. λιρών μόνο πέρυσι. «Νόμιζα ότι ήξερα τα πάντα, ή σχεδόν τα πάντα, για την προγιαγιά μου, μέσω του πατέρα μου Μάθιου, ο οποίος είναι τώρα 82 ετών, και ήταν ο προκάτοχός μου επί 40 χρόνια», λέει ο Πρίτσαρντ. «Δουλεύοντας με σκηνοθέτες, παραγωγούς και ηθοποιούς σε διασκευές, ανακαλύπτω πολύ περισσότερα για αυτήν και για την εξαιρετική ιδιοφυΐα της». Ο εγγονός της, Μάθιου, περιέγραψε την Κρίστι ως «ταπεινό, ενθουσιώδες και απίστευτα γενναιόδωρο» άτομο. Και ο Τζέιμς, τώρα 55 ετών, τι θυμάται από αυτήν; «Πρώτα απ ‘όλα, την παρουσία της» απαντά. «Εχω αμυδρές αναμνήσεις, επειδή πέθανε όταν ήμουν πέντε ετών. Ηταν γριά και αδύναμη, αλλά μας έλεγε ιστορίες. Και μετά είχε αυτόν τον σκύλο, τον Μπίνγκο, μαζί με τον δεύτερο σύζυγό της, τον αρχαιολόγο Μαξ Μάλοουαν. Υπήρχε η Κρίστι η συγγραφέας, και μετά η γιαγιά. Αυτή έμαθε στον μπαμπά μου τον Σαίξπηρ. Ηταν εξαιρετική ακροάτρια, ντροπαλή και ταυτόχρονα με απίστευτο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους. Συχνά έπαιρνε το λεωφορείο ή πήγαινε στο καφενείο μόνο και μόνο για να κρυφακούσει τις συζητήσεις των ανθρώπων. Και έτσι έγινε εξαιρετική συγγραφέας. Δείτε τους διαλόγους στα βιβλία της».

Κατά τη διάρκεια της ζωής της η Κρίστι έδωσε ελάχιστες και μικρής έκτασης συνεντεύξεις. Μία στο BBC το 1955, στην οποία μιλάει για το πώς δομεί τα μυθιστορήματά της («είναι πολύ πιο δύσκολα από τα θεατρικά έργα»). Σε μια άλλη, που δόθηκε πέντε χρόνια αργότερα σε έναν πορτογάλο δημοσιογράφο στη Λισαβόνα, επέλεξε το «Εγκλημα στο Οριαν Εξπρές» ως το αγαπημένο βιβλίο της με ήρωα τον Πουαρό. Ομως δεν άντεχε το δημιούργημά της, τον αποκαλούσε «απεχθή μικρό εγωπαθή» και δεν του επέτρεψε ποτέ να συναντήσει τη Μις Μαρπλ. (Σημ. μεταφρ.: Πώς ήταν δυνατόν να τον αντέξει, αφού η ίδια ήταν Αγγλίδα και στα βιβλία της συχνότατα έβαζε στο στόμα των συμπατριωτών της τη μία και συγκεκριμένη ύβρη εναντίον του Πουαρό, αφού δεν είχαν τίποτε άλλο να του προσάψουν: «Ξένος»… Σημειωτέον ότι και για τους Ελληνες ήρωες των έργων της η Κρίστι δεν είχε καλά λόγια να πει: είτε είναι επιστήμονες (ιατροί, συνήθως) είτε επιχειρηματίες, οι Ελληνες έχουν τα κουσούρια του ξένου, του κακότροπου, του μπεκρή, του αδίστακτου, του απατεώνα, του εκβιαστή, κ.λπ.) Τον Φεβρουάριο του 1928 η Κρίστι έδωσε συνέντευξη στην Daily Mail, στην οποία εξήγησε την εξαφάνισή της δύο χρόνια νωρίτερα. Μετά τον θάνατο της μητέρας της και τον χωρισμό της ίδιας από τον πρώτο της σύζυγο, τον Αρτσιμπαλντ Κρίστι, πατέρα της κόρης της Ρόζαλιντ Χικς, ο οποίος την είχε εγκαταλείψει για μια νεότερη γυναίκα, η Κρίστι είχε εξαφανιστεί για 11 ημέρες.

«Ημουν μπερδεμένη, χτύπησα το κεφάλι μου ενώ οδηγούσα και έφυγα τρέχοντας». Είχε πάει για ψώνια στο Harrods, στο Λονδίνο, και στη συνέχεια πήρε το τρένο βόρεια προς το Χάρογκεϊτ του Γιορκσάιρ, όπου πήγε σε ένα ξενοδοχείο με το ψευδώνυμο Τρέσα Νιλ. Το δράμα έστειλε τη χώρα σε φρενίτιδα και τα ταμπλόιντ την κατηγόρησαν ότι έστησε όλο αυτό για δημοσιότητα. Ακόμα και στην αυτοβιογραφία της, του 1977, η Κρίστι αποσιωπά το θέμα. «Δεν ξέρουμε αν σκόπευε να αυτοκτονήσει» σχολιάζει σήμερα ο Τζέιμς Πρίτσαρντ, «σίγουρα όμως δεν ήταν φάρσα με σκοπό να αποκτήσει περισσότερη φήμη. Η προγιαγιά μου δεν ήταν ακριβώς ο τύπος για κάτι τέτοιο». Στο Τόρκι η Κρίστι μεγάλωσε με τη μητέρα της Κλαρίσα έπειτα από τον θάνατο του πατέρα της Φρέντερικ Αλβα Μίλερ, όταν ήταν κορίτσι 11 ετών. Σε μια βίλα που σήμερα δεν υπάρχει. Η μητέρα της την εμπόδιζε να διαβάζει. Στις προβλήτες έκανε τις βόλτες της με τους φίλους της και εκεί γνώρισε τον πρώτο σύζυγό της. Στον Α΄ΠΠ δούλεψε εθελοντικά στο φαρμακείο του Ερυθρού Σταυρού. Εκεί έμαθε τα πάντα για τα ναρκωτικά και τα δηλητήρια, γνώσεις ιπου εκμεταλλέυτηκε στα βιβλία της. Το 1916 έγραψε το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα με ήρωα τον Πουαρό. Το Γκρίνγουεϊ, η πρώην θερινή κατοικία της, τώρα προσελκύει 100.000 επισκέπτες ετησίως.

Γιατί αγαπάμε ακόμα τόσο πολύ την Αγκαθα Κρίστι; Η ίδια απορρίφθηκε ως συγγραφέας από τους εκδότες πέντε φορές στα πρώτα της βήματα, αλλά κατάφερε να υφαίνει αριστουργηματικές ιστορίες, γρίφους με πλοκές, με ευρηματικές ανατροπές και με ικανοποιητικές αποκαλύψεις. Ολα αυτά τυλιγμένα σε καθηλωτικά σκηνικά και γεμάτα από αναγνωρίσιμους χαρακτήρες, όπως ο Πουαρό και η Μις Μαρπλ, οι οποίοι δίνουν προτεραιότητα στην αναίμακτη καταστολή του εγκλήματος χωρίς τη χρήση βίας. Ετσι τα διαχρονικά αινίγματά της, του τύπου «ποιος το διέπραξε», παραμένουν ακαταμάχητα παιχνίδια για εκατομμύρια σημερινούς αναγνώστες.

Πώς διατηρείται το «DNA» της Κρίστι; «Πρόκειται για οικογενειακή επιχείρηση, νοιαζόμαστε για το εμπορικό σήμα μας και για τη φήμη μας, αφού δεν είμαστε οποιαδήποτε στελέχη» λέει ο δισέγγονος. «Σύντομα θα έχουμε ένα σίκουελ μυθιστόρημα με πρωταγωνίστρια τη Μις Μαρπλ, γραμμένο από τη Λούσι Φόλεϊ. Το διάβασα πριν από μερικές εβδομάδες και είναι εξαιρετικό. Τώρα παράγουμε ένα νέο φιλμ για το BBC. Εχουμε φτιάξει βιντεοπαιχνίδια και μόλις δημοσιεύσαμε σύντομες ιστορίες του Πουαρό και της Μις Μαρπλ, διασκευασμένες για παιδιά. Προσπαθούμε να κερδίσουμε και τις νέες γενιές. Η επόμενη έκθεση στη Βρετανική Βιβλιοθήκη θα είναι εκπληκτική. Το παγκόσμιο μεγαλείο της Αγκαθα Κρίστι είναι δεδομένο, και αυτό με κάνει υπερήφανο».

Και ποια είναι η μεγαλύτερη ξένη αγορά της Κρίστι σήμερα; «Μετά τη Βρετανία και τις ΗΠΑ, η Ιταλία είναι σίγουρα η πρώτη. Τα πάμε πολύ καλά και στην Ιαπωνία. Ο Mondadori [σ.μ.: μεγάλος ιταλικός εκδοτικός οίκος] μόνο το 2024 πούλησε 207.340 αντίτυπα των μυθιστορημάτων της Κρίστι και εφέτος κυκλοφόρησε νέα χαρτόδετη έκδοση με τους δέκα πιο διάσημους τίτλους της».

Σε ό,τι αφορά την Αγκαθα Κρίστι στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Πρίτσαρντ λέει: «Την χρησιμοποιήσαμε για να διορθώσουμε κάποιες από τις παλιές δηλώσεις της στο BBC. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι θα τη χρησιμοποιήσουμε, τουλάχιστον προς το παρόν. Ο μόνος λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι η ανθρώπινη ιδιοφυΐα και όχι η τεχνολογία». Ο δισέγγονος τελείωσε με τη δήλωση ότι ο οίκος του δεν θα δημοσιοποιήσει ποτέ αδημοσίευτα έργα της προγιαγιάς του. «Εχουμε κάποιες παράξενες ιστορίες και παραμύθια, δεν είναι αστυνομικές ιστορίες. Κανένας εκδότης δεν θα τις δημοσίευε. Η προγιαγιά μου τα έγραψε όταν ήταν πολύ μικρή και δεν ήθελε ποτέ να δημοσιευτούν. Εξάλλου, όπως έλεγε και η ίδια, «Η ζωή συχνά έχει την τρομερή πλοκή και εγώ προτιμώ τα μυθιστορήματά μου».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News