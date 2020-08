Κάν’ το όπως στη Λιθουανία: ο αγώνας για το ταχύτερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Επειτα από έξι συνεχή χρόνια θα μπορούσες να πεις ότι το event με τίτλο «Ignitis ON: get to know Lithuania!» (σ.σ. κανονικά, το θαυμαστικό είναι μάλλον περιττό στο γραπτό λόγο, αλλά έχει τον τρόπο του να κλικάρει το μάτι σε επικοινωνιακές ατάκες) αποτελεί πλέον έναν ενδιαφέροντα τεχνολογικό θεσμό.

Με τόσα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ξεπηδούν κάθε μέρα, ήταν θέμα χρόνου για μία «εναλλακτική» χώρα, που δεν ανήκει στον κραταιό κεντροευρωπαϊκό πυρήνα, να σκεφτεί το πώς θα αξιοποιήσει το τρεντ σε συνδυασμό με το «τού νοόυ ας μπέτε» – κατά την κλασική ατάκα της επικής Δήμητρας Παπαδοπούλου.

Ταυτόχρονα είναι και μία επικοινωνιακή αφορμή για τους κατασκευαστές που θέλουν να πείσουν το κοινό πως τα EV (Electric Vehicles) είναι μία ρεαλιστική επιλογή. Οπότε, μ’ αυτά και μ΄αυτά, υποβάλλονται επίσημες συμμετοχές με στόχο τη διάκριση. Αλλά και ό,τι μπορεί να καρπωθεί εξ αυτής.

Ομολογουμένως, εν μέσω καλοκαιρινής ραστώνης, δεν θα είχα πάρει καν χαμπάρι τα νέα λιθουανικά κόλπα. Ομως, έφτασε στο inbox μου ένα δελτίο Τύπου της ελληνικής εισαγωγικής της Peugeot που είχε τη σχετική ενημέρωση. Οπως φαντάζεστε, ακριβώς επειδή ένα δικό της «παιδί», το 208, που έχουμε οδηγήσει και δη με γυναικεία χέρια, ήταν το ταχύτερο αυτοκίνητο στον ιδιότυπο αγώνα. Εντάξει, εμείς έχουμε οδηγήσει τη «βενζίνη». Στη Λιθουανία κατέβηκε το ηλεκτρικό. Το πακέτο πάντως κοινό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διαδικασία, τα 22 αυτοκίνητα που συμμετείχαν χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τη χωρητικότητα της μπαταρίας τους: έως 50 kWh και άνω των 50 kWh.

Οι ανταγωνιστές της πρώτης κατηγορίας έπρεπε να καλύψουν –χωρίς φόρτιση– απόσταση 300 χλμ., ενώ της δεύτερης κατηγορίας απόσταση 500 χλμ. με τους ίδιους όρους. Για την ιστορία, το e-208 (όπως λέγεται η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του γαλλικού υπερμίνι) επικράτησε στην πρώτη κατηγορία, ενώ, αντίστοιχα, το Tesla Model 3 στην κατηγορία άνω των 50 kWh.

Το δεύτερο, το Tesla, κάλυψε την απόσταση σε 5 ώρες, 46 λεπτά και κάτι ψιλά. Εντάξει, δεν είναι και κανένας τρελός χρόνος, αλλά το σημαντικό της υπόθεσης ήταν πως αυτή η σημαντική χιλιομετρική ακτίνα (κάτι σαν Αθήνα – Θεσσαλονίκη) έγινε με ένα μόνο ανεφοδιασμό. Ο οποίος, για να έχετε όλη την εικόνα, διήρκεσε 29 λεπτά. Κάνετε την αφαίρεση και βγάζετε τα συμπεράσματά σας.

Αντίστοιχα, το Peugeot e-208 κάλυψε την απόσταση των 300 χιλιομέτρων σε 3 ώρες και 59 λεπτά, «σημειώνοντας κατά 4 λεπτά καλύτερο χρόνο από τον δεύτερο αντίπαλο», όπως γράφει το Δ.Τ. της εταιρείας – μάλλον αναμενόμενα, χωρίς να ονοματίζει τον αντίπαλό του. Μην κάνουμε και τσάμπα διαφήμιση στους «απέναντι».

Σε κάθε περίπτωση, ακούγεται σαν μια ωραία ιδέα. Το να διασχίζουν πολλά πληρώματα μία χώρα, αθόρυβα και ηλεκτρικά, με νέα αυτοκίνητα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, κερδίζοντας δημοσιεύσεις σαν αυτή και προωθώντας το νέο ηλεκτρικό ευαγγέλιο, μαζί με ένα σωρό χορηγούς (από εταιρείες κινητής μέχρι αξεσουάρ ταξιδιού), ίσως είναι υλικό για copy-paste. Και όσοι πιστοί προσέλθουν.

Μήπως αξίζει να γίνει και ένα παρόμοιο ελληνικό coast to coast;