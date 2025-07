Καμήλα μαθαίνει να περπατά ξανά με προσθετικό μέλος [βίντεο]

Οι φροντιστές της δάκρυσαν βλέποντάς την να στέκεται ξανά στα τέσσερα πόδια της: μια νεαρή καμήλα, το ένα πόδι της οποίας είχε κοπεί έναν χρόνο νωρίτερα, ξαναπερπατάει χάρη σε ένα προσθετικό μέλος, μια σπάνια επέμβαση για το Πακιστάν. «Εκλαψα όταν την είδα να περπατάει, πραγματοποιήθηκε ένα όνειρο» είπε η Σίμα Χαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, η επικεφαλής του πάρκου όπου ζει σήμερα το ζώο.

Είναι η πρώτη φορά που ένα μεγάλο ζώο στο Πακιστάν λαμβάνει τεχνητό άκρο, σηματοδοτώντας μια σημαντική πρωτοβουλία για την ευημερία των ζώων στη χώρα.

Η Cammie, η καμήλα, υπέστη ακρωτηριασμό στο πόδι τον Ιούνιο του 2024, που φέρεται να της το έκοψε ιδιοκτήτης χωραφιού, ως τιμωρία επειδή μπήκε στο κτήμα του αναζητώντας τροφή.

Ενα βίντεο της τραυματισμένης καμήλας που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή της περιοχής Σανγκάρ, η Cammie μεταφέρθηκε την επόμενη κιόλας μέρα στο Καράτσι, σε απόσταση άνω των 250 χιλιομέτρων, όπου και φιλοξενείται έκτοτε σε καταφύγιο.

#WATCH : A year after being brutally maimed by a landlord who chopped off her leg in Sanghar district of Pakistan’s southern Sindh province, Cammie the camel walks again with the help of a prosthetic limb. https://t.co/R3BRQE6eIU pic.twitter.com/h8MMUB5q87

«Οταν έφτασε, ήταν τρομοκρατημένη. Τα κλάματά της ράγιζαν καρδιές. Φοβόταν τους άνδρες. Δεν μπορώ να περιγράψω την κατάστασή της με λόγια», ανέφερε η υπεύθυνη του καταφυγίου.

Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τους φροντιστές της. Στο πλαίσιο της αποθεραπείας της, οι υπεύθυνοι του καταφυγίου έφεραν κοντά της μια νεαρή καμήλα, την Callie. Η παρουσία της νέας φίλης λειτούργησε ως παρηγοριά για την Cammie, η οποία προσπάθησε να σταθεί στα τρία της πόδια για πρώτη φορά αφότου τη συνάντησε. «Η Cammie ήταν σχεδόν τέσσερις με πέντε μήνες κλεισμένη στον περιφραγμένο χώρο της, πριν εμφανιστεί η Callie», ανέφεραν υπάλληλοι του καταφυγίου.

Μετά την επούλωση του τραύματος και το πρώτο στάδιο της αποκατάστασης, το καταφύγιο CDRS Benji Project συνεργάστηκε με εταιρεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να προμηθευτεί τεχνητό άκρο, δίνοντάς της ξανά τη δυνατότητα να περπατά και με τα τέσσερα πόδια.

Cammie, a young camel from Sindh, has become the first animal in Pakistan to receive a prosthetic limb.

In June 2024, when she was just eight months old, Cammie was found with one of her front legs brutally Sanghar.

After nearly a year of recovery, Cammie has now been fitted… pic.twitter.com/Q9qYNJoMTg

— Dr. Asi (@BatoolAsi) July 16, 2025