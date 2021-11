Ιταλία: Ζει και βασιλεύει ο ρατσισμός κατά των μαύρων

Εχουν περάσει πολλές δεκαετίες από την εποχή που ένα εμβληματικό τραγούδι προπαγάνδας, το χοροπηδηχτό «Faccetta nera» («Μαύρο προσωπάκι»), έψηνε τους Αιθίοπες να περιμένουν τους απελευθερωτές τους με τα μαύρα πουκάμισα για να τους δώσουν «νέο νόμο και νέο βασιλιά» και να τους κάνουν Ρωμαίους, ικανούς να παρελαύνουν μπροστά στον Ντούτσε και στον Βιτόριο Εμανουέλε τον Γ΄ ανεμίζοντας την ιταλική σημαία σαν βέροι Ιταλοί. Προ του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, ο πολεμικός φασισμός πούλησε πολύ αντιρατσισμό για να αγοράσει ελάχιστη αυτοκρατορία, και η Ιστορία κατέγραψε τι κέρδισε και τι έχασε ο Μουσολίνι στο τέλος.

Η Ιστορία όμως δεν σταματάει ποτέ να γράφει στα κιτάπια της, έτσι ενίοτε έχει περίεργα, σαρκαστικά γυρίσματα: εν έτει 2021 η Ιταλία δεν χρειάζεται να πάει στην Αφρική για να δει τα «μαύρα προσωπάκια» (εξαιρείται, βέβαια, η Λιβύη των πετρελαίων), έρχονται οι ίδιοι οι Αφρικανοί σε αυτήν. Αλλά η Ρώμη πια δεν θέλει μαύρους Ρωμαίους στους δρόμους και στις πλατείες της, ιδίως αυτή που διατηρεί εκλεκτικές συγγένειες με τον φασισμό. Τι τούμπα, ε!..

Σε κάποιους από τους παλιούς Ιταλούς, τους γηγενείς δηλαδή, δεν αρέσουν οι «νέοι Ιταλοί», δηλαδή οι μετανάστες ή οι απόγονοι μεταναστών ή οι μιγάδες. Στην Ιταλία ζει και βασιλεύει ο ρατσισμός, αποφαίνεται άρθρο στους Times του Λονδίνου (το οποίο, ως γνωστόν, διαθέτει δήμαρχο πακιστανικής καταγωγής). Το άρθρο αυτό υπογράφει ο Τομ Κίνγκτον και φιλοξενεί απόψεις αθλητών, καλλιτεχνών και άλλων της παραπάνω κατηγορίας – των «νέων Ιταλών». Κάποιοι από αυτούς τους «νέους Ιταλούς» είπαν στον βρετανό ανταποκριτή ότι υπάρχουν πολλοί «παλιοί Ιταλοί» που εξακολουθούν να μην πιστεύουν ότι μπορεί και ένας μαύρος ή μια μαύρη να είναι Ιταλός και Ιταλίδα. Φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο παλιοί για θυμούνται τους στίχους του «Faccetta nera»…

Την αφορμή για τις επισημάνσεις του ο Κίνγκτον τη βρήκε στο εφετινό «εντυπωσιακό αθλητικό καλοκαίρι της Ιταλίας», δηλαδή στις επιτυχίες των μαύρων αθλητών και αθλητριών στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα διαφόρων σπορ. Να, ο μιγάς Λαμόντ Μαρσέλ Τζέικομπς, γόνος Ιταλίδας και μαύρου Αμερικανού, πήρε το χρυσό μετάλλιο στον στίβο, στο αγώνισμα των 100 μέτρων ανδρών. Και η Πάολα Εγκόνου, κόρη νιγηριανών μεταναστών –όπως είναι και οι δικοί μας μπασκετμπολίστες Αντεντοκούμπο, δηλαδή– ηγήθηκε της προσπάθειας της Εθνικής Ιταλίας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών.

Even the success of black Italian sports stars can be counter-productive. “The risk is that they are viewed as being Italian because they did something to deserve it — by bringing Italy glory, they earned it. But where does that leave everyone else?”https://t.co/T3fFxYOhkE

— Tom Kington (@tomkington) November 3, 2021