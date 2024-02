Πρόβλημα: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πολύ βαριά για τις μπαριέρες

Το pickup της Rivian στη δοκιμή όπου κυριολεκτικά απογειώθηκε, καθώς τα προστατευτικά κιγλιδώματα δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν το αυξημένο βάρος και τη σχετική αδράνεια | Craig Chandler/University of Nebraska via Associated Press