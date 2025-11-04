«Η Porsche δεν θα υπήρχε χωρίς εκείνο τον Εβραίο». Το ένοχο μυστικό

Το θέμα πονάει. Ειδικά τους Γερμανούς. Και ακόμα ειδικότερα τη βασίλισσα της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, την Porsche. Kαι πονάει ακόμα περισσότερο γιατί πλέον βγήκε στην επιφάνεια, σε εκτεταμένη δημοσιότητα, ένα καλά κρυμμένο μυστικό: ότι ο Ρόζενμπεργκερ ήταν ο άνθρωπος χωρίς τον οποίο το πετράδι του γερμανικού στέμματος ίσως και να μην υπήρχε.

Οι σχέσεις με το Ναζιστικό Κόμμα

Το γεγονός ότι ο Φέρντιναντ Πόρσε είχε ήδη αγαστές σχέσεις και εξαιρετικά ευνοϊκή μεταχείριση από τον ίδιο τον Χίτλερ είναι παγκοσμίως γνωστό. Μέλος του ναζιστικού κόμματος ήταν ο άνθρωπος. Ο δε μετέπειτα γνωστός «σκαραβαίος», το «αυτοκίνητο του λαού», το πρώτο Volkswagen, ήταν η ευφυής εφαρμογή του σχεδίου του Φίρερ να δώσει στον λαό την ευκαιρία να αποκτήσει το πρώτο του αυτοκίνητο.

Εννοείται πως η μετέπειτα πανίσχυρη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πήρε την ώθησή της από τα μεγαλόπνοα μηχανικά και τεχνικά επιτεύγματα του Χίτλερ – γεγονός που δεν αλλάζει, παρά τις θηριωδίες. Μάλιστα, πριν από μερικά χρόνια τα είχε γράψει και ο Guardian αυτά. Πώς, δηλαδή, γερμανικές δυναστείες επωφελήθηκαν από τους Ναζί και τον Χίτλερ. Κερί στο όνομά του ανάβουν. Σςςςςς…

Επιστρέφω στο θέμα μας. Ο Φέρντιναντ Πόρσε, λοιπόν, ήταν τότε εκεί, μαζί με τον Φίρερ, όταν του έδειχνε τη μινιατούρα, το όνειρο του Αδόλφου υπό κλίμακα. Ενα μαύρο KdF (σ.σ.: Kraft durch Freude / Strength Through Joy), όπως το έλεγαν. Εξίσου γνωστό είναι, ακόμα και σε επίπεδο πληροφορίας Wikipedia, ότι το πρώτο αυτοκίνητο με το σήμα της Porsche, το 356, ήταν εξέλιξη του «σκαραβαίου». Από αυτόν πήραν την αρχιτεκτονική τού «όλα πίσω» (κινητήρας και μετάδοση της κίνησης), τα εξαρτήματα, τη σχεδίαση με τις καμπύλες, σχεδόν όλο το αυτοκίνητο σε σπορ εκδοχή.

Από συνεργάτης, στα κάτεργα

Πόσοι όμως γνώριζαν ότι η εκκίνηση της εταιρείας, η χρηματοδότησή της και πολλά από τα μηχανολογικά ευρήματά της δεν θα είχαν υπάρξει χωρίς έναν γερμανό εβραϊκής καταγωγής; Α, ναι, δεν είπαμε και το καλύτερο: ο Ρόζενμπεργκερ ήταν θερμός υποστηρικτής της τοποθέτησης του κινητήρα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Μαζί με τον Φέρντιναντ, όχι μόνο σχεδίαζε το νέο αυτοκίνητο, αλλά ήταν και εκείνος που του έδωσε χρήματα για να στηθεί η εταιρεία. Δεν ήταν απλώς κάποιος «συνεργάτης». Οπως λέει ο ένας από τους ιστορικούς που ανέλαβε τη διετή έρευνα, «χωρίς τα χρήματά του Ρόζενμπεργκερ η εταιρεία δεν θα υπήρχε».

Παρ’ όλα αυτά, ο Φέρντιναντ Πόρσε, έστω κι αν δεν δεχόταν άμεσες πιέσεις από το ναζιστικό καθεστώς, επέλεξε να διώξει τον στενό του φίλο και συνεργάτη. Αυτό μάλλον είναι και το πιο μεμπτό από όλα. Το λεγόμενο «τεστ χαρακτήρα».

Μετά από λίγο ο Ρόζενμπεργκερ συνελήφθη από την Γκεστάπο και βρέθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Από συνέταιρος και συνιδρυτής, στα κάτεργα εξαθλίωσης του Χίτλερ. Απελευθερώθηκε χάρη στην καλή θέληση ενός συναδέλφου του, του Χανς Μπαρόν Βάιντερ Μάλμπεργκ, ο οποίος δωροδόκησε πράκτορες της Γκεστάπο.

Φυσικά, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει αμέσως τη Γερμανία. Μετανάστευσε στη Γαλλία και αργότερα στη Μεγάλη Βρετανία, εκπροσωπώντας την Porsche GmbH και στις δύο αυτές χώρες. Κατέληξε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1939, ενώ το 1944 έγινε αμερικανός πολίτης με το όνομα Αλαν Αρθουρ Ρόμπερτ. Επιβίωσε, αλλά νιώθοντας μια τεράστια απογοήτευση για το πώς «αδειάστηκε» από το μεγάλο εγχείρημα.

Οι ιδέες του Ρόζενμπεργκερ για την κατασκευή αυτοκινήτων, καθώς και οι διασυνδέσεις του, ήταν τόσες που, ακόμα και μετά τα παραπάνω, εξακολουθούσε να είναι χρήσιμος για την Porsche. Eξ ου και η εταιρεία επιζήτησε, έστω εξ αποστάσεως, τις υπηρεσίες του. Ομως αργότερα, για δεύτερη φορά, η οικογένεια Porsche τον έβγαλε ξανά εκτός συνεργασίας. Ο ίδιος ο Ρόζενμπεργκερ σε ένα σπάνιο βιντεοσκοπημένο υλικό έδειχνε τόσο, μα τόσο απογοητευμένος.

Πλέον η Porsche είχε γίνει κυρίαρχη, ενώ είχε βρει τον εμπορικό της συνεργάτη, τον εισαγωγέα Μαξ Χόφμαν, ώστε να ανοίξει τη δίοδο προς την πολύτιμη αμερικανική αγορά. Ο Ρόζενμπεργκερ τής ήταν πλέον περιττός. Για να χρυσωθεί το χάπι, του προσέφεραν μόλις 50.000 γερμανικά μάρκα και έναν «σκαραβαίο» ως δώρο για την απομάκρυνσή του. Περίπου από τότε προσπαθούσε να διεκδικήσει δια της νομικής οδού τα απωλεσθέντα. Ωστόσο εκείνη την εποχή ο Ρόζενμπεργκερ φρόντιζε την άρρωστη γυναίκα του και ο γερμανός δικηγόρος του αποδέχθηκε την προσφορά χωρίς να τον συμβουλευτεί.

Οι σκελετοί βγαίνουν από τις ντουλάπες

Οπως γίνεται αντιληπτό, ήταν θέμα χρόνου να βγουν πράγματα στην επιφάνεια. Οι συγγενείς του Ρόζενμπεργκερ προσπάθησαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αρχεία, μάζεψαν όλο το πολύτιμο υλικό που τους είχε αφήσει και έδωσαν αντίγραφα σε ιστορικούς για να το ψάξουν εν τω βάθει. Να βρουν τη «θρόμβωση» που κυκλοφορούσε στο «αίμα» της Porsche. Τη βρήκαν.

Βγήκε η επίσημη Porsche και παραδέχτηκε τη συμβολή του θανόντος στην πορεία της ιστορίας της. Ισως με βαριά καρδιά. Βγήκε με ανακοινώσεις και ένας εκπρόσωπός της και όσο μπορούσε, κομσί-κομσά, με προσεκτική διατύπωση επιχείρησε να σώσει την ιστορική χοντράδα.

Εννοείται πως δεν τέθηκε ο Ρόζενμπεργκερ σε ισάξιο ρόλο με εκείνον του Πόρσε, γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό θα σήμαινε την αναγνώριση μιας μεγάλης απάτης, τουλάχιστον σε επίπεδο ανθρωπίνων σχέσεων. Ο Φέρντιναντ, ένας άνθρωπος που είχε προσωπική σχέση με τον Χίτλερ, είχε δείξει φοβισμένος. Ισως περισσότερο και από όσο απαιτούσε το ίδιο το καθεστώς.

Τώρα, λοιπόν, ένα νέο βιβλίο εκθέτει εκτεταμένα την ανορθογραφία του ιδρυτή, ώστε ακόμα και η γερμανική Ντόιτσε Βέλε δεν διστάζει να ξύσει την πληγή. Μάλιστα, αυτές τις μέρες «ανέβηκε» και ένα αποκαλυπτικό βίντεο, καθώς το θέμα διεκδικεί την ιστορική του αλήθεια. Τελικά, ακόμα και οι πρίγκιπες της αυτοκίνησης έχουν κάτι σκοτεινό να τους αποδώσεις. Ισχύει.

Μετά από όλα αυτά, μάλλον αξίζει να δείτε και το βίντεο:

