Η Πάμελα, τα πολιτικά και ο Λίαμ

Αληθεύει όντως, όπως φημολογείται εδώ και εβδομάδες, ότι η πρώην υπερ-αισθησιακή «ναυαγοσώστρια» του «Baywatch» και ο «ήρωας» που κάποτε έσωσε περισσότερους από χίλιους εβραίους, όπως γράφει ο Ρενάτο Φράνκο της Corriere della Sera, είναι ζευγάρι;

Κάνοντας λόγο για «όψιμο ειδύλλιο», η ιταλική εφημερίδα θεωρεί πως πλέον δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, και μάλλον δεν έχει άδικο: Το ότι «κάτι τρέχει» μεταξύ της 58χρονης Πάμελα Αντερσον και του 73χρονου Λίαμ Νίσον σχεδόν το επιβεβαίωσε η ίδια, γράφοντας απλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «Love is in the air»… «Ερωτας στον αέρα».

«Δύο ζωές που συναντιούνται σήμερα, έχοντας, όμως, διαγράψει, αντίστροφες τροχιές», σχολιάζει ο Ρενάτο Φράνκο. Θυμίζει πως ο Λίαμ Νίσον αναδείχθηκε ως σοβαρός ηθοποιός με αξιώσεις, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως «Η Αποστολή» (1986), «Η Λίστα του Σίντλερ» (1994) και το «Μάικλ Κόλινς, ο Επαναστάτης» (1996).

Κατέληξε, ωστόσο, να παίζει σε κοινότοπες ταινίες δράσης με copy-paste πλοκή, στις οποίες ο βορειοϊρλανδός ηθοποιός πρωταγωνιστεί ως αμείλικτος τιμωρός και εκδικητής πάσης φύσεως κακοποιών στοιχείων που έκαναν το λάθος να πειράξουν τη γυναίκα ή τη θυγατέρα του.

Αντιθέτως η Πάμελα Αντερσον εδραιώθηκε στη βιομηχανία του θεάματος ως σύμβολο του σεξ, μιας ομορφιάς ναι μεν εντυπωσιακής αλλά συγχρόνως πλαστικής όσο και αναλώσιμης. «Ηταν επιφανειακή και ξαφνικά απέκτησε βάθος», γράφει ο ιταλός δημοσιογράφος.

«Αρχικά ήταν πρότυπο αποπλάνησης, μια Barbie με μπικίνι, όνειρο και πόθος», προσθέτει, θυμίζοντας πως κάποτε η καναδή ηθοποιός είχε πει: «λατρεύω την εικόνα της ξανθιάς γλάστρας, μπορείς να τους εκπλήξεις όλους μόνο εάν είσαι λίγο πιο έξυπνη από όσο περιμένουν».

Στη συνέχεια, όμως, βάλθηκε να μάχεται το άδικο, αρχικά προασπιζόμενη τα δικαιώματα των ζώων και μετά τα δικαιώματα του Τζούλιαν Ασάνζ, του ιδρυτή του Wikileaks και φίλου της, εάν όχι κάτι παραπάνω, «ενός από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στον κόσμο επειδή υπερασπίστηκε το δικαίωμά μας να γνωρίζουμε την αλήθεια», σύμφωνα με την ίδια.

Πιο πρόσφατα η Αντερσον όρθωσε το ανάστημά της και κατά του αυταρχισμού στην εξουσία, δηλώνοντας, μεταξύ άλλων, «Τραμπ, Μπολσονάρο, Σαλβίνι: πείτε τους όπως θέλετε, αλλά εξακολουθεί να είναι φασισμός». Εν τω μεταξύ, η εικόνα της έχει επίσης αλλάξει, συνάδει περισσότερο με τη στάση της απέναντι στα πράγματα αλλά και με τα χρόνια της, δεν βάφεται καν πλέον, δεν επιδιώκει την αιώνια νεότητα, έχοντας αποδεχτεί το πέρασμα του χρόνου.

Η Αντερσον κατέστη διάσημη πολύ πριν το Instagram αλλά με το ίδιο μέσο: ένα viral βίντεο που την έφερε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο στο προσκήνιο. Το 1989, όταν ήταν μόλις 21 ετών, ενώ παρακολουθούσε έναν αγώνα ράγκμπι στην πατρίδα της, τον Καναδά, κέντρισε το ενδιαφέρον ενός εκ των καμεραμάν, ο οποίος την προέβαλε στη μεγάλη οθόνη του γηπέδου. Για καλή της τύχη φορούσε ένα μπλουζάκι με το λογότυπο της μπύρας Labatt, γεγονός που ενθουσίασε τους περισσότερους από τριάντα χιλιάδες θεατές, οι οποίοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, χάρη στα οποία η νεαρή Πάμελα υπέγραψε έπειτα από λίγες μέρες, συμβόλαιο συνεργασίας με την καναδική ζυθοποιία ως «beer girl».

Στη συνέχεια ήρθε το πρώτο της εξώφυλλο στο Playboy ενώ ακολούθησαν ακόμη 13 (!) με τα σωματικά της προσόντα να καθίστανται ανά τα χρόνια ακόμη πιο εκρηκτικά χάρη σε δύο επεμβάσεις αυξητικής στήθους. «Κουνελάκι» και από την άποψη της διατροφής (είναι βίγκαν), η Αντερσον είχε πει: «το Playboy μου έσωσε τη ζωή, μου έδωσε πίσω την αυτοπεποίθησή μου».

Τότε δεν είχε σημειώσει κάτι σχετικό αλλά δεν αποκλείεται να αναφερόταν στη χαμένη παιδικότητά της, με τον δημοσιογράφο της Corriere να θυμίζει πως, όταν ήταν ανήλικη, η Πάμελα βιάστηκε δύο φορές, μόλις στα δώδεκά της από έναν 25χρονο και ξανά στα 14, ομαδικώς, από το αγόρι της και τους φίλους του…

Επειτα έγινε σύμβολο του σεξ και διάσημη σε όλον τον κόσμο, φορώντας ένα ολόσωμο κόκκινο μαγιό και σώζοντας κολυμβητές σε κίνδυνο: «Η καλύτερη δουλειά στον κόσμο. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι πληρωνόμουν για να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα: να ζω στην παραλία», είχε πει για τα χρόνια (1992-1997) που πρωταγωνιστούσε στο «Baywatch».

Οσο για την πολυτάραχη ερωτική της ζωή, ξεχωρίζει ο δεσμός της με τον ντράμερ Τόμι Λι, με τον οποίο παντρεύτηκαν μόλις τέσσερις μέρες αφότου γνωρίστηκαν. Η σχέση τους ήταν θυελλώδης όσο και παθιασμένη, ενώ το ζευγάρι κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος απαθανάτιζε με βίντεο και τις ερωτικές του περιπτύξεις, πλάνα των οποίων στη συνέχεια «διέρρευσαν» όχι στο διαδίκτυο αλλά σε βιντεοκασέτα.

Λέγεται ότι η Αντερσον πάσχει από κατοπτροφοβία, φοβάται, δηλαδή να βλέπει τον εαυτό της στον καθρέφτη.

Οσον αφορά το παρόν και το μέλλον, η ζωή συνεχίζεται πιθανώς από κοινού με τον Λίαμ Νίσον.

