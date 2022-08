Η νέα εντυπωσιακή φωτογραφία από το τηλεσκόπιο James Webb: Ενας γαλαξιακός «τροχός»

Μία ακόμα σπάνια και εντυπωσιακή εικόνα από το βαθύ σύμπαν δημοσιοποίησε η NASA, την οποία βλέπουμε χάρη στο τηλεσκόπιο James Webb.

Πρόκειται για τον γαλαξία Cartwheel (Κάρτγουιλ σημαίνει τροχός της άμαξας αλλά και η άσκηση γυμναστικής), που απέχει 500 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη Γη. Οι δακτύλιοι του γαλαξία απαθανατίζονται με πρωτοφανή ευκρίνεια χάρη στο υπερσύγχρονο διαστημικό τηλεσκόπιο.

Οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος γαλαξίας ήταν κάποτε σπειροειδής, όπως ο δικός μας. Όμως, η σύγκρουσή του με έναν μικρότερο γαλαξία, του έδωσε το σχήμα που έχει στην εικόνα που τράβηξε το James Webb (Τζέιμς Γουέμπ).

Μετά την σύγκρουση, σταδιακά, σχηματίστηκαν δακτύλιοι που μοιάζουν με τους κυματισμούς, οι οποίοι προκαλούνται από ένα βότσαλο όταν πέφτει στη θάλασσα. Η κίνηση των δακτυλίων του θύμισε στους αστρονόμους τον τροχό που κάνουν τα παιδιά και οι αθλήτριες της ενόργανης γυμναστικής για αυτό και του έδωσαν αυτό το όνομα.

Ο γαλαξίας Cartwheel είχε ήδη παρατηρηθεί από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, αλλά το James Webb αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες. «Μας δίνει μια ιδέα για το τι είχε συμβεί στο παρελθόν και πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον», ανέφερε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

Ενα τεχνολογικό επίτευγμα αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb εκτοξεύτηκε πριν από περίπου επτά μήνες και απέχει σχεδόν 1,5 εκατ. χιλιόμετρα από τη Γη.

Webb is on a roll! 🤸

This new @NASAWebb near and mid-infrared composite image highlights the Cartwheel Galaxy, the result of a high-speed collision that occurred about 440 million years ago, along with two neighboring galaxies. Get the details: https://t.co/c8lEVBBlub pic.twitter.com/eVe8m0k6N7

— NASA (@NASA) August 2, 2022