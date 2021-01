Η «Μαύρη Χήρα» του Γκούτσι «μιλάει» και γίνεται ταινία

Η δολοφονία του Μαουρίτσιο Γκούτσι από πληρωμένο εκτελεστή στα σκαλιά του γραφείου του στο Μιλάνο εξελίχθηκε σε θρίλερ που συγκλόνισε την Ιταλία τη δεκαετία του 1990. Και τώρα ο Ρίντλεϊ Σκοτ αποφάσισε να τη μεταφέρει στο σινεμά με ένα καστ συναρπαστικών ηθοποιών, όπως φημολογείται.

Στο μεταξύ, σε ένα ντοκιμαντέρ του Discovery Channel, που άρχισε να προβάλλεται τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, η «Μαύρη Χήρα» του Γκούτσι, όπως είναι το παρατσούκλι που κόλλησαν στην Πατρίτσια Ρετζιάνι αμέσως μετά την εκτέλεση του συζύγου της, αποκαλύπτει ότι ήθελε απελπισμένα να δολοφονήσει τον κληρονόμο της αυτοκρατορίας Gucci. Το ήθελε τόσο πολύ ώστε γύριζε από δω κι από κει και ρωτούσε τους πάντες αν μπορούσαν να το κάνουν, ρώτησε ακόμη και τον παντοπώλη της γειτονιάς της…

Η Ρετζιάνι είναι τώρα ελεύθερη αφού εξέτισε ποινή φυλάκισης 17 ετών για την οργάνωση της δολοφονίας του Μαουρίτσιο Γκούτσι το 1995. Ηθελε να τον εκδικηθεί γιατί την εγκατέλειψε μετά από 13 χρόνια γάμου για μια άλλη γυναίκα, αφήνοντας τη να μεγαλώσει μόνη τις δύο κόρες τους. Εξάλλου ήταν πάρα πολύ θυμωμένη γιατί έμαθε ότι ο Γκούτσι είχε πουλήσει το μερίδιό του στην οικογενειακή επιχείρηση σε έναν επενδυτικό όμιλο έναντι 170 εκατ. δολαρίων. Και το χειρότερο: ήθελε διαζύγιο. Αν λοιπόν αποκτούσε και άλλα παιδιά, οι κόρες της δεν θα ήταν οι μοναδικές κληρονόμοι.

Η πρώην κοσμική Ιταλίδα, η οποία όσο ήταν στη φυλακή είχε για κατοικίδιο ένα κουνάβι, έδωσε μια ειλικρινή συνέντευξη για το πώς οργάνωσε τη δολοφονία του συζύγου της. Μίλησε και για τη ζωή της πίσω από τα κάγκελα της φυλακής του Σαν Βιτόρε στο Μιλάνο, την οποία αποκαλεί ειρωνικά «Victor’s Residence», γράφει η Telegraph.

«Ήμουν εξοργισμένη με τον Μαουρίτσιο. Γύριζα από δω κι από κει ρωτώντας όλο τον κόσμο, ακόμη και τον παντοπώλη της γειτονιάς, αν υπήρχε κάποιος που είχε το θάρρος να δολοφονήσει τον άντρα μου», λέει η ντυμένη στα ροζ 72χρονη στο ντοκιμαντέρ του Discovery. Και παραδέχεται: «Δεν μπορώ να στοχεύσω με όπλο πολύ καλά, δεν μπορούσα να το κάνω μόνη μου».

Με τη βοήθεια ενός μέντιουμ, που μετά από πολλά πάρε δώσε είχε γίνει φίλη της, βρήκε τελικά κάποιον πρόθυμο να αναλάβει τη δολοφονία. Ο εκτελεστής Μπενεντέτο Τσεράουλο ήταν ιδιοκτήτης πιτσαρίας. Και είχε χρέη. Με ένα πράσινο Renault Clio πήγε στο κτίριο γραφείων του Γκούτσι, στάθηκε στην είσοδο και τον πυροβόλησε τέσσερις φορές. Τελικά συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Χρειάστηκαν, όμως δύο ολόκληρα χρόνια μέχρι να ξεκαθαρίσει η αστυνομία ποιος διέταξε τη δολοφονία. «Δεν πίστευα ότι θα με πιάσουν», λέει τώρα η Ρετζιάνι.

Μετά από μια δίκη που σκανδάλισε την Ιταλία, προκαλώντας ένα από τα πιο εκκωφαντικά κουτσομπολιά της δεκαετίας του 1990, κρίθηκε ένοχη για την οργάνωση της δολοφονίας και καταδικάστηκε σε 26 χρόνια κάθειρξης. Στο δικαστήριο ακούστηκε, μάλιστα, ότι στις 27 Μαρτίου 1995, την ημέρα δηλαδή που δολοφονήθηκε ο πρώην σύζυγός της, έγραψε με κεφαλαία στο ημερολόγιό της την ελληνική λέξη PARADEISOS.

Στο ντοκιμαντέρ η Πατρίτσια Ρετζιάνι λέει ακόμη ότι είχε απολαύσει την φυλάκισή της. «Πέρασα τέλεια στη φυλακή. Για μένα ήταν χρόνια γαλήνης. Κοιμόμουν, δούλευα στον κήπο».

Πριν από μια δεκαετία, της δόθηκε η ευκαιρία της ημερήσιας αποφυλάκισης με την προϋπόθεση ότι θα δεχόταν να κάνει κοινωνική εργασία. Αρνήθηκε. «Δεν έχω δουλέψει ποτέ στη ζωή μου και σίγουρα δεν θα ξεκινήσω τώρα», είπε σε δικαστήριο στο Μιλάνο. Η στάση της ήταν απόλυτα ευθυγραμμισμένη με μια από τις πιο διάσημες ατάκες της: «Θα προτιμούσα να κλαίω σε μια Rolls-Royce παρά να κυκλοφορώ ευτυχισμένη με ένα ποδήλατο».

Τελικά, της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς, η ποινή της μειώθηκε σε 17 χρόνια και το 2017 αφέθηκε ελεύθερη.

Η Ρετζιάνι ζει στο Μιλάνο και μερικές φορές την βλέπουν να περπατάει στους δρόμους της πόλης με τον παπαγάλο της, έναν μπλε-κίτρινο Μακάο γατζωμένο στον ώμο της. Οσο για τις κόρες της, που εν τω μεταξύ έχουν μεγαλώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση μαζί της.

Ταινία με την Lady Gaga

Τέλος, ανακοινώθηκε ότι η Lady Gaga θα επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη για να ενσαρκώσει την Πατρίτσια Ρετζιάνι στη νέα ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ με θέμα την ιστορία της δολοφονίας. Toν Γκούτσι θα υποδυθεί ο Ανταμ Ντράιβερ. Το πολυαναμενόμενο glam θρίλερ αναμένεται τον Νοέμβριο του 2021 (αλλά μην το δέσετε και κόμπο γιατί με την επέλαση της πανδημίας να συνεχίζεται κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει στη βιομηχανία του κινηματογράφου).

Το σενάριο της ταινίας βασίζεται στο βιβλίο της Σάρα Γκέι Φόρντεν, με τον αποκαλυπτικό τίτλο «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed» («Ο Οίκος των Γκούτσι: Μια Συναρπαστική Ιστορία Δολοφονίας, Τρέλας, Λάμψης και Απληστίας»)

Στο καστ συμμετέχουν ακόμη οι Τζέρεμι Αϊρονς και Καμίλ Κοτίν, ενώ φημολογείται ότι θα συμπράξουν επίσης οι Αλ Πατσίνο, Ρόμπερτ ντε Νίρο, Τζάρεντ Λέτο, Τζακ Χιούστον και Ριβ Κάρνεϊ.