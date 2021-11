H Coca-Cola Τρία Eψιλον με το portfolio των Premium Spirits δημιουργεί το δικό της bar district στο Athens Bar Show 2021

Στις 9 και 10 Νοεμβρίου, η Coca-Cola Τρία Έψιλον θα συμμετέχει στη μεγάλη γιορτή του Athens Bar Show στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να απολαύσει από κοντά την εμπειρία Master your journey και τα συναρπαστικά Premium Spirits brands. Τα Premium Spirits συμπληρώνουν μοναδικά το total beverage 24/7 χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Coca-Cola Τρία Έψιλον, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη συνεργειών με τα μη αλκοολούχα ποτά, με έμφαση στα mixers και τo Schweppes portfolio, ενδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τη σχέση με τους καταναλωτές, καλύπτοντας όλες τις προτιμήσεις τους με ένα μεγάλο εύρος προτάσεων mixability για ευφάνταστα και μοναδικά cocktails.

Για δύο ημέρες, οι επισκέπτες, επαγγελματίες του χώρου και καταναλωτές, θα μπορούν να ανακαλύψουν και να δοκιμάσουν νέες συνταγές, φρέσκιες ιδέες και μοναδικές προτάσεις των Premium Spirits που η Coca-Cola Τρία Έψιλον διανέμει στην ελληνική αγορά.

Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα, οι καλεσμένοι θα μπορούν να κάνουν “bar hopping” μέσα στο ειδικά διαμορφωμένο και υψηλής αισθητικής Bar District που έχει δημιουργήσει η Coca-Cola Τρία Έψιλον για τις ανάγκες της ξεχωριστής παρουσίας της στο Athens Bar Show, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τους κανονισμούς. Η εταιρεία θα προβάλλει προϊόντα δίνοντας έμφαση σε δύο κύριες περιστάσεις κατανάλωσης, το Early evening consumption με τα Aperitifs Aperol και Campari, ενώ τα απογεύματα στις 6 ο διάσημος manager του ιστορικού μιλανέζικου bar Camparino, Tommaso Cecca, θα σερβίρει τις εμβληματικές του συνταγές, ειδικά για τους επισκέπτες του Aperitivo Corner. Στο Bar District, η Coca-Cola Τρία Έψιλον θα προβάλλει επίσης και το Early night consumption με Gin Bulldog και Bickens, Whisky Naked Malt και Rum Brugal 1888.

Στο Bar District το κοινό θα έχει την ευκαιρία να εξερευνήσει τις κατηγορίες των Premium Spirits μέσα από μοναδικές προτάσεις. Παράλληλα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον εξασφάλισε την παρουσία διάσημων επαγγελματιών της bartending σκηνής από όλο τον κόσμο, που θα ταξιδέψουν αποκλειστικά για μοναδικά lectures στο πλαίσιο του Athens Bar Show. Οι global guests θα βρεθούν και πίσω από την μπάρα δημοφιλών bars της Αθήνας, σερβίροντας ιδιαίτερα cocktails και προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες γευσιγνωσίας στο αθηναϊκό κοινό της bar σκηνής.

Επιπλέον, οι επισκέπτες θα ενημερωθούν μέσα από συναρπαστικές βιωματικές δοκιμές και διαδράσεις σε φυσικό αλλά και ψηφιακό περιβάλλον, για τις τελευταίες τάσεις της κατανάλωσης εκτός σπιτιού Eat Out – Drink Out, συνθέτοντας την τέλεια εμπειρία Master your journey.

Μάθετε περισσότερα για το αναλυτικό πρόγραμμα: cch-bardistrict.com

