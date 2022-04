Global Marketer Conference 2022: Η νέα εποχή του μάρκετινγκ άρχισε από την Αθήνα

Σε κλίμα ενθουσιασμού και έμπνευσης, περισσότεροι από 800 σύνεδροι παρακολούθησαν δια ζώσης το Global Marketer Conference 2022, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», σε συνδιοργάνωση του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διαφημιζομένων (WFA).

Σύμφωνα με την WFA, το φετινό συνέδριο ήταν το καλύτερο Global Marketer Conference που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, γεγονός που αποτελεί τεράστια τιμή για τον ΣΔΕ και την Αθήνα, που ανέλαβαν τη διοργάνωση μετά από σημαντικές πόλεις όπως η Σιγκαπούρη, η Λισαβόνα, το Τόκιο, το Τορόντο, η Κουάλα Λουμπούρ, το Μαρακές, το Σίδνεϋ, οι Βρυξέλλες, το Πεκίνο, τα Σάο Πάολο & Ρίο, η Βομβάη κ.α.

Τα κορυφαία στελέχη που βρέθηκαν στη σκηνή, επικεφαλής των μεγαλύτερων brands της παγκόσμιας βιομηχανίας, αναφέρθηκαν στις τελευταίες εξελίξεις στο marketing, στη βιωσιμότητα, τη δημιουργικότητα, το meta-περιβάλλον και την επικοινωνία του αύριο, παρουσιάζοντας τις παγκόσμιες τάσεις και επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά πως το marketing οφείλει και μπορεί να είναι δύναμη θετικής αλλαγής.

Marketing και Βιωσιμότητα

Ο Stephan Loerke, CEO της WFA άνοιξε το συνέδριο με μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της παγκόσμιας ατζέντας της WFA. Θεμελιώδη θέματα, όπως ενδεικτικά η σχέση του Marketing με τη Βιωσιμότητα, που συνδέονται με τους στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και των εθνικών συνδέσμων-μελών της, όπως ο ΣΔΕ.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε η βραβευμένη ως Global Marketer of the Year 2021, Conny Braams, Chief Digital and Marketing Officer της Unilever, η οποία μοιράστηκε τις σκέψεις της για την εξέλιξη του ψηφιακού οικοσυστήματος εν όψει web3 και τη συλλογική ευθύνη των brands να θέσουν τους ανθρώπους σε προτεραιότητα. Όπως χαρακτηριστικά είπε «…τo νόμισμα στην εποχή του Web3 δε θα είναι κάποιο crypto currency, αλλά η εμπιστοσύνη».

Ο θρύλος της διαφήμισης Sir John Hegarty, ιδρυτής της The Garage Soho, μίλησε για διαφημίσεις που έχουν πάψει να αρέσουν και να συζητιούνται, παρομοίασε τη δημιουργικότητα με το οξυγόνο και δήλωσε αισιόδοξος, γιατί, όπως είπε «η απαισιοδοξία σκοτώνει τη δημιουργικότητα».

«Τώρα είναι η πιο συναρπαστική εποχή»

Ο Πρόεδρος της WFA, Raja Rajamannar , Chief Marketing and Communications Officer της Mastercard και συγγραφέας του «Quantum Marketing» επεσήμανε πως τώρα είναι η πιο συναρπαστική εποχή για να εργάζεται κανείς στο marketing και την επικοινωνία. Στην ομιλία του με τίτλο «Metahuman» μίλησε για φαντασία και δημιουργικότητα, για νέα μοντέλα προς εξερεύνηση, όπως το multisensory marketing, για τη διαφορά του purpose από το cause, για τις νέες πλατφόρμες και τεχνολογίες που ο κλάδος καλείται να αξιολογήσει, υιοθετήσει, προσαρμόσει ή αποφύγει.

Η Karen Nelson-Field PhD ιδρύτρια και CEO της Amplified Intelligence αναρωτήθηκε πόσο εύκολο είναι να βάλει κανείς δημιουργικότητα σε 2’’-3’’, μίλησε για τη μείωση της προσοχής του καταναλωτή και εξήγησε γιατί οι μέθοδοι μέτρησης των media και του marketing χρειάζονται επειγόντως την προσοχή μας.

Ο David Jones, Founder and CEO της The Brandtech, χαρακτήρισε το Metaverse ως ένα «εργαλείο» που εναπόκειται στους marketers να εκμεταλλευτούν σωστά.

Ακολούθησε ένα συγκλονιστικό debate με θέμα: «Είναι το marketing σήμερα συμβατό με ένα βιώσιμο μέλλον;». Δύο ομάδες ομιλητών επιχειρηματολόγησαν με πάθος υπέρ και κατά: ο Rupen Desai, Global CMO της Dole και η Solitaire Townsend, Chief Solutionist & Co-Founder της Futerra, «διαφώνησαν» με την Taide Guajardo, Brand Senior Vice President Europe της Procter & Gamble και τον Jonathan Hall, Managing Partner της Kantar και μας πρόσφεραν μοναδικές στιγμές, αλλά και τροφή για σκέψη που θα θυμόμαστε για καιρό! Στο κλείσιμο του debate, οι συμμετέχοντες στο συνέδριο, κλήθηκαν να δώσουν εκείνοι την απάντηση, μέσω online ψηφοφορίας: 74% ψήφισαν ότι το marketing ΔΕΝ είναι σήμερα συμβατό με ένα βιώσιμο μέλλον, αλλά, οπως τεκμηριώθηκε από τους panelists, θα μπορούσε να γίνει, άποψη που ελπίζουμε να πυροδοτήσει ενέργειες από κάθε πλευρά.

Στην τελευταία ενότητα του συνεδρίου, ο Paul Kemp-Robertson, Co-Founder & Chief Brand Officer της Contagious, ανέλυσε τους κινδύνους και τα οφέλη για τα brands που προσπαθούν να βάλουν τον άνθρωπο πάνω από το κέρδος και τόνισε πόσο σημαντικό είναι να προηγείται η δράση και να ακολουθεί η επικοινωνία.

To Global Marketer Conference 2022 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Global Marketer Week 2022, μίας εβδομάδας συναντήσεων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διαφημιζομένων με τα μέλη της και άλλους stakeholders της παγκόσμιας βιομηχανίας, με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και τη σύνδεσή της με όλες τις επιμέρους λειτουργίες που επηρεάζει π.χ. marketing, media, policy κ.λπ.

Η βιωσιμότητα και η σχέση της με το marketing και την επικοινωνία, βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας και του ΣΔΕ, ως ένας από τους πυλώνες του Better Marketing που αποτελεί εδώ και δύο χρόνια το purpose του Συνδέσμου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΔΕ είναι επίσημος υποστηρικτής του WFA Planet Pledge, ενώ έχει υλοποιήσει ήδη μεγάλο αριθμό δράσεων για θέματα βιωσιμότητας. Πρακτικά, όσον αφορά στο Global Marketer Conference 2022, ο ΣΔΕ υπήρξε πρωτοπόρος, καθώς, σε συνεργασία με το «Μπορούμε» και το «Just Go Zero» by Polygreen, μείωσε στο ελάχιστο το food waste και τα απορρίμματα του συνεδρίου. Το «Μπορούμε», στο πλαίσιο του προγράμματος «Διάσωση & Προσφορά Τροφίμων», φρόντισε ώστε, όλα τα τρόφιμα και ποτά που δεν καταναλώθηκαν στο συνέδριο, να φθάσουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες που βρίσκονται σε επισιτιστική ανασφάλεια, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στην καταπολέμηση του foodwaste και στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. To Just Go Zero ανέλαβε τη διαχείριση όλων των απορριμμάτων του συνεδρίου, τα οποία συλλέχθηκαν και διαχωρίστηκαν, ώστε να ανακυκλωθούν και αξιοποιηθούν εκ νέου, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Το πρώτο zero-waste conference στην Ελλάδα

To Global Marketer Conference 2022 ήταν το πρώτο zero-waste conference στην Ελλάδα και άνοιξε το δρόμο για τη δημιουργία παρόμοιων εκδηλώσεων στο μέλλον. Τις παραπάνω πρωτοβουλίες αγκάλιασαν με ενθουσιασμό τόσο οι συμμετέχοντες στο συνέδριο, όσο και όλες οι εταιρείες που συνεργάστηκαν για τη διοργάνωση, συμβάλλοντας με τον τρόπο τους στην πραγματικά πρωτοποριακή προσπάθεια.

Το όραμα του ΣΔΕ για το καλύτερο Global Marketer Conference που έγινε ποτέ, μοιράστηκαν και στήριξαν με χορηγία οι εταιρείες: DENTSU, UNILEVER, COSMOTE, JUST GO ZERO, KOTSOVOLOS, LAMDA DEVELOPMENT, PROCTER & GAMBLE, VODAFONE, ARLA, COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, COFFEE ISLAND, EUROBANK, IKEA, BOUSSIAS & DIRECTION BUSINESS NETWORK.

Ο CEO της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, κ. Stephan Loerke, δήλωσε την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης: «H Global Marketer Week 2022 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, σημείωσε τρομακτική επιτυχία! H συμμετοχή 850+ συνέδρων από 40 χώρες και κάποιων από τους πιο εμπνευσμένους ηγέτες του παγκόσμιου marketing και της επικοινωνίας, ήταν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά, με φόντο μερικούς από τους πιο εμβληματικούς χώρους της Αθήνας. H Global Marketer Week 2022 και η ναυαρχίδα των εκδηλώσεών της, το Global Marketer Conference 2022, μας έδωσαν τη μοναδική ευκαιρία να ξαναβρεθούμε όλοι από κοντά και να εμπνευστούμε για το αύριο, μετά από δύο χρόνια διαδικτυακών συναντήσεων λόγω της πανδημίας. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος, που υπήρξε μοναδικός οικοδεσπότης»!

«Τεράστια τιμή και ευθύνη»

H Γενική Διευθύντρια του ΣΔΕ, Νερίνα Κομιώτη, δήλωσε:

«Ηταν τεράστια τιμή και ευθύνη για εμάς να συνδιοργανώσουμε με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων την Global Marketer Week 2022 και το κορυφαίο event της εβδομάδας, το Global Marketer Conference 2022 στην Αθήνα. Ηταν ένα φιλόδοξο σχέδιο, που υλοποιήθηκε με υψηλό βαθμό δυσκολίας και αβεβαιότητας λόγω πανδημίας και, τους τελευταίους μήνες, υπό τη σκιά του πολέμου που μαίνεται στην γειτονική μας Ουκρανία. Βάλαμε όμως σε αυτή τη διοργάνωση όλη μας την ψυχή, το ταλέντο και τα καλύτερα στοιχεία της Ελλάδας σήμερα και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε: Στην πρώτη δια ζώσης μεγάλη συνάντηση του κλάδου μας, στη μεγαλύτερη παγκόσμια συνάντηση για το marketing και την επικοινωνία που είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στη χώρα μας, 10 κορυφαίοι ομιλητές παγκόσμιου βεληνεκούς και 850 σύνεδροι ένιωσαν τον παλμό της Αθήνας και των ανθρώπων της, τον ενθουσιασμό και την περηφάνεια του ΣΔΕ για την Ελλάδα της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Εφυγαν με τη βεβαιότητα ότι το marketing μπορεί να είναι δύναμη θετικής αλλαγής για θέματα πολύ σημαντικά, όπως η βιωσιμότητα (την οποία είδαν άλλωστε και στην πράξη, καθώς το συνέδριο ήταν το πρώτο zero-waste συνέδριο στην Ελλάδα) και αισθάνθηκαν ότι αυτή είναι μία εξαιρετική στιγμή για να εργάζεται κανείς στο marketing και την επικοινωνία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας που μοιράστηκαν και στήριξαν το όραμά μας να γίνουμε άξιοι οικοδεσπότες του σημαντικότερου marketing event στον κόσμο, άριστοι πρεσβευτές της χώρας μας και της πόλης μας σε 40 χώρες. Η στήριξή τους ήταν τεράστια δύναμη».

