Γαμήλια δεξίωση με… τα 2.000 άβαταρ των καλεσμένων λόγω Covid!

Την ώρα που οι περισσότεροι μελλόνυμφοι της Ινδίας και οι πολυμελείς οικογένειες τους αναγκάζονται, λόγω της πανδημίας και των μέτρων για την ανάσχεσή της, είτε να περιορίσουν τις διαστάσεις είτε να αναβάλουν ή ακόμα και να ακυρώσουν τους παραδοσιακά πολυπληθείς γάμους τους, ένα ζευγάρι βρήκε έναν χώρο, η λειτουργία του οποίου δεν επηρεάζεται καθόλου από τους όποιους περιορισμούς για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Ο χώρος αυτός δεν είναι άλλος από το αποκαλούμενο και ολοένα πιο της μόδας μετασύμπαν. Ο Ντινές Σιβακουμάρ Παντμαβαθί και η Τζαναγκαναντίνι Ραμασβαμί από το κρατίδιο Ταμίλ Ναντού, όπου σε γαμήλιες τελετές και δεξιώσεις επιτρέπεται να παραστούν έως εκατό άτομα, στην δική τους τελετή που θα λάβει χώρα στις αρχές του επόμενου μήνα έχουν προσκαλέσει 2.000 ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, συνεργάτες και γνωστούς τους.

Και όντας οι μελλόνυμφοι φανατικοί λάτρεις του Χάρι Πότερ και των φανταστικών περιπετειών του, επέλεξαν να δεξιωθούν τους χιλιάδες καλεσμένους τους με φόντο το φανταστικό κάστρο – σχολή μαγείας του Χόγκουαρτς, στο οποίο όσοι επιλέξουν να τιμήσουν με την παρουσία τους το ζευγάρι θα μεταβούν μέσω των τηλεφώνων ή των τάμπλετ ή των ηλεκτρονικών τους υπολογιστών.

«Εξαιτίας της πανδημίας, μία φυσική, πραγματική δεξίωση δεν είναι δυνατή με τόσους πολλούς προσκεκλημένους. Οπότε αποφασίσαμε να την κάνουμε στο μετασύμπαν», είπε ο μέλλων γαμπρός, μιλώντας τηλεφωνικώς στο CNN, από το Τσενάι (πρώην Μαντράς) την πρωτεύουσα του κρατιδίου Ταμίλ Ναντού.

Οσον αφορά το πολυσυζητημένο μετασύμπαν, πρόκειται περί ενός νεολογισμού που περιγράφει εικονικά τρισδιάστατα περιβάλλοντα εντός των οποίων οι χρήστες μπορούν να συναναστρέφονται και να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους (και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να εξελίξει σε απίστευτο βαθμό)

Ο 24χρονος γαμπρός, έχοντας μανία με την τεχνολογία blockchain και με τα κρυπτονομίσματα, συνεργάστηκε με τους ειδικούς της νεοφυούς επιχείρησης TardiVerse για τη δημιουργία ενός νέου ψηφιακού περιβάλλοντος, πρότυπο του οποίου αποτέλεσε η σχολή στην οποία μυήθηκε στα μυστικά της μαγείας ο Χάρι Πότερ.

