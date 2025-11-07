Ferrari με γιαούρτι

Στα κόκκινα αμαξώματα των αυτοκινήτων της Ferrari θα βρίσκεται πλέον ένα ελληνικό αυτοκόλλητο, αυτό της ΦΑΓΕ. Εντάξει, γραμμένο με λατινικά στοιχεία (FAGE), για να καταλαβαίνει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Αλλωστε τα προϊόντα της εν λόγω εταιρείας είναι γνωστά σε πολλές αγορές του εξωτερικού.

Αν δεν με απατά η μνήμη μου, για πρώτη φορά μια ελληνική εταιρεία γίνεται χορηγός σε αγωνιστική ομάδα τέτοιων προδιαγραφών του εξωτερικού. Ετσι, λοιπόν, όπως ανακοινώθηκε και επισήμως, η ΦΑΓΕ θα υποστηρίξει το πρόγραμμα Αγώνων Αντοχής (WEC) της Ferrari, αρχής γενομένης από το 2026.

Σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε η ομάδα της Ferrari Hypercar στην πλατφόρμα Χ, «ενισχύοντας ένα κοινό ταξίδι πάθους και αριστείας, η ΦΑΓΕ εντάσσεται στον επιλεγμένο κύκλο συνεργατών που υποστηρίζουν το πρόγραμμα Hypercar της Ferrari, όπου η αυθεντικότητα, η καινοτομία και η απόδοση συνδυάζονται στην επιδίωξη της επιτυχίας».

Σε σχέση με τη νέα συνεργασία, ο Aθανάσιος Φιλίππου, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεχή ανάπτυξη της συνεργασίας μας με τη Ferrari Hypercar. Αυτή η συμφωνία δείχνει τη δέσμευσή μας στην αριστεία, σε συνεργασία με ένα εμβληματικό brand που μοιράζεται το ίδιο πάθος. Επιπλέον, μας δίνει τη δυνατότητα να δείξουμε στους καταναλωτές πώς η σωστή διατροφή επηρεάζει θετικά τη συνολική απόδοση».

Από την πλευρά του, ο άνθρωπος του οποίου η επαγγελματική κάρτα γράφει το βαρυσήμαντο «Global Head of Endurance και Corse Clienti», ο Αντονέλο Κολέτα, είπε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τη ΦΑΓΕ ως συνεργάτη μας. Μοιραζόμαστε κοινές αξίες, όπως το πάθος, την αριστεία και τη συνεχή βελτίωση. Η αφοσίωσή της στην ποιότητα και στην αυθεντικότητα ταιριάζει απόλυτα με το πνεύμα του προγράμματος Hypercar της Ferrari. Εντάσσεται σε μια εκλεκτή ομάδα συνεργατών που συμβάλλουν στη διαρκή πορεία μας προς την καινοτομία και την επιτυχία».

Οπως συνηθίζεται, φυσικά, δεν ανακοινώθηκε το τίμημα της συμφωνίας. Ομως το να περιφέρεται το λογότυπο μιας ελληνικής εταιρείας στις διεθνείς πίστες επάνω στα υπεραυτοκίνητα της Ferrari, μάλλον θα είναι η καλύτερη απόσβεση για να τρώει ο κόσμος περισσότερο γιαούρτι. Θα ταιριάζει και εν μέσω επόμενου καλοκαιριού στις ζέστες του Le Mans.

