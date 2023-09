Ελληνικά διαβατήρια και η φάμπρικα των Fogs – Πώς τα διαφημίζει η αλβανική μαφία στο Ιnstagram

Tην άκρως προσοδοφόρα φάμπρικα των λεγόμενων Fogs (fraudulently obtained genuine passports), της διακίνησης δηλαδή όχι πλαστών, αλλά παραποιημένων κλεμμένων γνήσιων διαβατηρίων –ανάμεσά τους και πολλά ελληνικά– για την προώθηση-είσοδο παράνομων μεταναστών στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρουσιάζει σε έρευνά της η βρετανική εφημερίδα «The Τelegraph».

Στο άρθρο του Charles Hymas υπό τον τίτλο «People smugglers sell fake passports on vanishing Instagram stories» και υπότιτλο «Albanian gangs advertise services on social media posts that delete after 24 hours, a Telegraph investigation reveals», η εφημερίδα αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο δρα η αλβανική μαφία όσον αφορά την «παραγωγή» και διαφήμιση στα social media των προσφερόμενων αληθοφανών –και σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν από τις Αρχές– διαβατηρίων και βεβαίως τις ταρίφες για την απόκτησή τους από τους ενδιαφερόμενους.

«Συμμορίες διακινητών πωλούν πλαστά διαβατήρια στα Instagram Stories, που διαγράφονται αυτομάτως, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους […] Οι συμμορίες προσφέρουν τα διαβατήρια έναντι 12.500 λιρών με φωτογραφίες που μοιάζουν με τον παράνομο μετανάστη ή τον εγκληματία που θέλει να ταξιδέψει μέσω Ευρώπης και να εισέλθει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

»Ισχυρίζονται ότι δύνανται να παρακάμψουν τις βιομετρικές άμυνες των ηλεκτρονικών πυλών χρησιμοποιώντας παλαιότερα διαβατήρια που μπορούν να ελεγχθούν μόνο με το χέρι σε πολυσύχναστα συνοριακά περάσματα.

»Τα διαβατήρια από χώρες όπως η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Τσεχική Δημοκρατία πιστεύεται ότι έχουν κλαπεί ώστε να μοιάζουν με το πρόσωπο που η συμμορία επιδιώκει να περάσει λαθραία», περιγράφεται στη δημοσιογραφική έρευνα της Telegraph.

Στο δημοσίευμα υπενθυμίζεται η ανάλογη δράση πρώην μπράβου της διαβόητης οικογένειας του εγκλήματος Adams, ο οποίος «ειδικευόταν» στην πώληση πλαστών διαβατηρίων σε δεκάδες γκάνγκστερ σε όλη την Ευρώπη που καταζητούνταν για δολοφονίες, εμπόριο ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος.

Οπως αναφέρεται, ο Κρίστοφερ Ζίτεκ (Christopher Zietek) που βρέθηκε στη φυλακή για οκτώ χρόνια, τους προμήθευε με πραγματικά διαβατήρια, γνωστά ως δολίως αποκτηθέντα γνήσια διαβατήρια (fraudulently obtained genuine passports, Fogs), τα οποία είχαν εκδοθεί στο όνομα ευάλωτων ανθρώπων, συχνά με προβλήματα αλκοολισμού και ναρκωτικών.

Σε αντίθεση όμως με τον Zίτεκ που δρούσε κάτω από πέπλο μυστικότητας (και έπεσε τελικά στα δίχτυα των Αρχών έπειτα από έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος /NCA), οι αλβανικές συμμορίες διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους μέσω ιδιωτικής σελίδας στο Instagram με την ονομασία «Passage to the UK», η οποία έχει 1.600 ακόλουθους.

Η διαφήμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών σε όσους αναζητούν τρόπο να περάσουν τα σύνορα γίνεται μέσω stories στο Instagram, τα οποία διαγράφονται ύστερα από 24 ώρες, ώστε να μην εντοπίζονται και να αποτρέπεται έτσι τυχόν κλείσιμο του λογαριασμού από την πλατφόρμα (το Instagram πάντως δήλωσε ότι αφαίρεσε τον λογαριασμό ύστερα από επικοινωνία που είχε η Telegraph).

Δημοσιογράφος της εφημερίδας, που παρουσιάστηκε ως υποψήφιος πελάτης, έστειλε απευθείας μήνυμα στους διαχειριστές του λογαριασμού και μέσα σε λίγα λεπτά ενημερώθηκε ότι θα κόστιζε 12.500 λίρες ανά άτομο, για εκείνη και τον φίλο της, να περάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Το κόστος των διαβατηρίων και του ταξιδιωτικού εισιτηρίου θα καλυφθεί από εμάς. Θα πληρώσετε όταν φτάσετε», της είπαν και τότε η δημοσιογράφος ρώτησε: «Τι είδους διαβατήρια θα χρησιμοποιήσετε για εμάς;», για να λάβει την απάντηση:

«Εξαρτάται από την εμφάνισή σας. Εξαρτάται από το πρόσωπό σας και με ποιον μοιάζετε. Αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ελληνικά, ρουμανικά ή τσεχικά διαβατήρια».

«Οσοι επιχειρούν να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα θα αντιμετωπίσουν τις πλήρεις συνέπειες του νόμου. Προτεραιότητα των συνοριακών δυνάμεων είναι η διαφύλαξη της ασφάλειας των συνόρων ανά πάσα στιγμή και οι αξιωματικοί μας έχουν στη διάθεσή τους μια σειρά από εργαλεία για τον εντοπισμό των επιτήδειων», δήλωσε από την πλευρά του εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρθηκε και στο μερίδιο της ευθύνης των εταιρειών μέσων κοινωνικής δικτύωσης:

«Εχουν ευθύνη να αφαιρούν περιεχόμενο που προωθεί και συμβάλλει στη χρηματοδότηση παράνομων και εγκληματικών δραστηριοτήτων, όπως διαφημίσεις που υπόσχονται πλαστά έγγραφα ή παράνομες διελεύσεις της Μάγχης. Αυτόν τον μήνα –ενημέρωσε– ανακοινώσαμε μια νέα συνεργασία με τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την επιτάχυνση της δράσης για την αντιμετώπιση και την αφαίρεση αυτού του είδους του περιεχομένου».

Εκπρόσωπος της Meta, στην οποία ανήκει το Instagram, σημείωσε με τη σειρά του: «Η διακίνηση ανθρώπων είναι παράνομη και όπου βρίσκουμε περιεχόμενο για τον συντονισμό τέτοιου είδους δραστηριοτήτων, το αφαιρούμε από τις πλατφόρμες μας, όπως κάναμε και σε αυτή την περίπτωση. Την ώρα που τα στοιχεία της NCA δείχνουν ότι πάνω από το 90% του περιεχομένου αφαιρείται από τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης όταν αυτές ειδοποιούνται, ακολουθώντας την πρόσφατη κυβερνητική ανακοίνωση, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην τεχνολογία που ανιχνεύει, αναφέρει και αφαιρεί αυτού του είδους το περιεχόμενο».

