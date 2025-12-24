«Δυστύχημα ή δολιοφθορά;»: Πώς συνετρίβη το Falcon του λίβυου επιτελάρχη

Αναπάντητα ερωτήματα αφήνει πίσω της η συντριβή στην Τουρκία του αεροσκάφους που μετέφερε τη στρατιωτική ηγεσία της κυβέρνησης της Τρίπολης. Οι υπόνοιες για το ενδεχόμενο η πτώση του Falcon-50 να είναι αποτέλεσμα δολιοφθοράς πλανώνται όχι μόνο στα δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου και τις τηλεοπτικές αναλύσεις, αλλά εκφράστηκαν εμμέσως πλην σαφώς και από τον κυβερνητικό εταίρο του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, αρχηγό του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ), Ντεβλέτ Μπαχτελί.

Ο ηγέτης των τούρκων εθνικιστών δήλωσε ότι το συμβάν «προκαλεί προβληματισμό και είναι εξαιρετικά λυπηρό σε μια περίοδο που ο ειλικρινής και στενός διάλογος μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης εμβαθύνεται και υπερασπιζόμαστε συντονισμένα τα αμοιβαία δίκαια και συμφέροντά μας».

Αλλά και ο πρόεδρος του μικρότερου εθνικιστικού Καλού Κόμματος (ΙΥΙ), Μουσαβάτ Ντερβίσογλου, δήλωσε ότι η πτώση του αεροσκάφους του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αχμεντ αλ Χαντάντ, και «τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων» είναι «τόσο σημαντικά που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν τυχαία».

Ως «γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων» ο Ντερβίσογλου ανέφερε χαρακτηριστικά τα άγνωστα μη επανδρωμένα αεροσκάφη -τρία μέχρι στιγμής- που εισήλθαν από τον Βορρά στον τουρκικό εναέριο χώρο, τη συντριβή του τουρκικού στρατιωτικού μεταγωγικού C-130,στη Γεωργία στις 11 Νοεμβρίου και τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις σε τουρκικά πλοία στην Ουκρανία.

Μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συντριβής του αεροσκάφους, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης εφιστούσαν την προσοχή στο γεγονός ότι την προηγούμενη ημέρα η τουρκική Εθνοσυνέλευση είχε εγκρίνει διάταγμα του προέδρου Ερντογάν με το οποίο παρατείνεται για δύο χρόνια, από τις 2 Ιανουαρίου, η παραμονή των τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη.

Από τους σχολιασμούς των αναλυτών στις τηλεοπτικές εκπομπές δεν λείπουν επίσης οι αναφορές και στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ που είχε πραγματοποιηθεί μία ημέρα νωρίτερα στην Ιερουσαλήμ, με τη σχετική είδηση να καταλαμβάνει σημαντικό τηλεοπτικό χρόνο στα δελτία των σταθμών.

Η ηγεσία των λιβυκών Ενόπλων Δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Αγκυρα, όπου είχε συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Αμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ. Οι συνομιλίες φέρεται να επικεντρώθηκαν ειδικά στον ρόλο της Τουρκίας στη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής βάσης της στο Αλ Ουατίγια στη δυτική Λιβύη.

Στην αποστολή της Λιβύης συμμετείχαν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης της Τρίπολης αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ αλ Χαντάντ, ο αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων αντιστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Αχμέντ Μαχτζούμπ. Στο αεροσκάφος επέβαιναν και τρία άτομα πλήρωμα. Κανένας εκ των επιβαινόντων δεν διασώθηκε.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης θέτουν στους τίτλους τους ευθέως το ερώτημα εάν πρόκειται για «δυστύχημα ή σαμποτάζ». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN Turk, οι τουρκικές αρχές ερευνούν κάθε ενδεχόμενο. Στο «μικροσκόπιό» τους βρίσκονται όλα τα άτομα που εργάστηκαν για την προετοιμασία της πτήσης, από το τεχνικό προσωπικό εδάφους μέχρι την τροφοδοσία των γευμάτων. Τις σχετικές έρευνες έχει αναλάβει η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας.

Το φιλοκυβερνητικό δίκτυο A Haber δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη χρονική στιγμή της συντριβής. «Δηλαδή, μετά τα γεγονότα που προηγήθηκαν τις τελευταίες δέκα ημέρες, η πτώση ενός τζετ, που είχε νοικιαστεί από μια εταιρεία της Μάλτας, λόγω τεχνικής βλάβης πάνω από την Άγκυρα, με αποτέλεσμα τον θάνατο του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης και της στρατιωτικής αντιπροσωπείας που τον συνόδευε, πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό να προκύψουν κάποιες θεωρίες συνωμοσίας και ότι αυτό θα θεωρηθεί μια ένδειξη της διελκυστίνδας στην Ανατολική Μεσόγειο» υποστήριξε ο δημοσιογράφος Ζαφέρ Σαχίν.

Εν μέσω των σεναρίων που διακινούνται, το Ανώτατο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Τουρκίας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προειδοποιεί τα μέσα ενημέρωσης «να μη διαδίδουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και ισχυρισμούς, αλλά να λαμβάνουν υπόψη μόνο οι ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών»…

