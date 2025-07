Διακοπές όπως στις ταινίες. Έτοιμοι;

Από τις κλασσικές καλοκαιρινές ταινίες των 90’s και 00’s, μέχρι τις πιο πρόσφατες σειρές, έχουμε δει άπειρες αποτυπώσεις της απόλυτης ραστώνης και αξέχαστων στιγμών με την παρέα. Και σχεδόν πάντα ευχόμαστε να το ζήσουμε κι εμείς έτσι… εάν δεν το έχουμε ζήσει ήδη! Γι’ αυτό φέτος η Corona αποφάσισε να μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο ιδανικό καλοκαίρι, γνωρίζοντας ποιο είναι αυτό το μαγικό συστατικό που κάνει κάθε στιγμή αντάξια σκηνής στη μεγάλη οθόνη –το This Is Living. Αφέσου λοιπόν, και θα ζήσεις τις ετοιμασίες, τη διαδρομή με το πλοίο και τις κουβέντες στο κατάστρωμα, την ανυπομονησία να φτάσεις στο κατάλυμα, την πρώτη βουτιά, την στιγμή που ξανασυναντιέστε με την παρέα σου όλοι μαζί μετά από καιρό, ή εκείνη την άλλη που γνωρίζεις νέους φίλους στην παρέα από το διπλανό τραπέζι/ξαπλώστρα/βράχο… όλα όπως ακριβώς πρέπει… the Corona way!

Αυτό που πρέπει να ξέρεις είναι ότι, με αυτόν τον σκοπό, η Corona οργανώνει έναν διαγωνισμό με δώρο ένα ταξίδι αξίας 1.000€ σε τρεις top προορισμούς. Αλλά, επειδή κάθε ταινία θέλει την πλοκή της, ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά!

Έχοντας ταυτίσει το όνομά της με το καλοκαίρι και την κουλτούρα της παραλίας, από το Μεξικό μέχρι κάθε άκρη του κόσμου, για να γιορτάσει τα 100 της χρόνια, η Corona ανέδειξε τις 100 καλύτερες παραλίες του κόσμου. Και μάντεψε… όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις από αυτές βρίσκονται στην Ελλάδα! Έτσι, το brand που σε εμπνέει να απολαμβάνεις τη ζωή στη φύση και να εξερευνάς το This Is Living, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό για εσένα, ξεχώρισε στη λίστα του τρεις φυσικούς παραδείσους της χώρας μας –το Ελαφονήσι στα Χανιά, την Κολώνα στην Κύθνο και το Πορί στο Κουφονήσι. Ποιος καλύτερος προορισμός για να φιλοξενήσει τις καλοκαιρινές αναμνήσεις που θα θυμάσαι για πάντα;

Θέλοντας λοιπόν, να μας χαρίσει ένα μαγικό καλοκαίρι, κληρώνει σε 10 τυχερούς ένα ταξίδι-δώρο αξίας 1.000€ σε μία από τις 3 πιο εμβληματικές παραλίες του κόσμου. Και εάν είσαι από αυτούς που ήδη έχουν ξεμείνει από άδειες για φέτος, κανένα θέμα. Γιατί όχι μόνο επιλέγεις εσύ τον προορισμό, αλλά και το πότε θα γίνει το ταξίδι μέσα σε έναν χρόνο. Παράλληλα, άλλοι 400 νικητές θα κερδίσουν μία πετσέτα Sun of a Beach, ένα premium brand που ταυτίζεται με τη σύγχρονη φωνή του ελληνικού καλοκαιριού, με ρίζες στην Ελλάδα και παρουσία σε ξεχωριστές παραλίες όλου του κόσμου.

Και επειδή, αν αυτή η ταινία που βασίζεται στο δικό μας #Καλοκαίρι2025 γυριζόταν όντως, δεν θα δεχόμασταν κάτι λιγότερο από 5 στα 5 αστεράκια, η Corona μας προτείνει όλα τα μέρη και τα μαγαζιά που αξίζει να επισκεφτούμε εκεί.

Ελαφονήσι: για τους εξερευνητές

Αν η καλοκαιρινή ταινία της ζωής μας διαδραματιζόταν στο Ελαφονήσι, θα ήταν low-key soft περιπέτεια!

Πρόκειται για μια μεγάλης έκτασης λιμνοθάλασσα, με ροζ άμμο που παίρνει το χρώμα της από θρυμματισμένα κοχύλια και σου επιτρέπει να την εξερευνήσεις από άκρη σε άκρη. Αλλά ακόμα και εκεί, στη μέση του πουθενά, θα βρεις όλα τα απαραίτητα. Γιατί η καντίνα της παραλίας σερβίρει παγωμένες Corona με lime! Αν είσαι της φύσης δε, αξίζει να περπατήσεις προς το Κεδρόδασος και να αναζητήσεις το προστατευόμενο είδος κέδρου της περιοχής, που μεγαλώνει μόλις ένα εκατοστό το χρόνο και αποδεικνύει στην πράξη πόσο η φύση κάνει τη ζωή μας όχι μόνο πιο όμορφη, αλλά και πιο ξεχωριστή.

Και φυσικά τη δεύτερη μέρα, δεν θα παραλείψεις να επισκεφτείς μία από τις πιο μαγικές παραλίες της Κρήτης. Θα ξεκινήσεις τη μέρα σου στο Καστέλι απ’ όπου φεύγουν όλα τα καραβάκια, για να ανακαλύψεις, τον μοναδικό Μπάλο.

Tip: Περνάς κι από το Blue Cactus το ιδανικό pit stop για να πάρεις μαζί σου μια Corona με lime για τη διαδρομή ή την επιστροφή. Και στο γυρισμό;

Τη βγάζεις πάλι εκεί. Απολαμβάνεις την ίδια μαγευτική θέα αλλιώς, με ηλιοβασίλεμα και ρυθμούς slow living, νιώθοντας γεμάτος από μία μέρα well-spent, βιώνοντας ένα πρωτόγνωρο “floating bar experience”

Κι αν θες να εξερευνήσεις ακόμα περισσότερο τη βόρεια πλευρά, παραδίπλα βρίσκεται το the-place-to-be. Ένα beach bar «όαση», το Άμμος & Ήλιος, που είναι ό,τι δηλώνει το όνομά του: απόλαυση όλη μέρα και ο ορισμός του This Ιs Living experience.

Πορί: Το ψαγμένο διαμαντάκι

Αν όταν ακούς τη λέξη «καλοκαίρι» οραματίζεσαι σκηνές slow living, πολλές βόλτες με τα πόδια, και “beach-hopping” μέχρι το πρωί, τότε μπορούμε να σου πούμε πού ακριβώς θα ανυπομονείς να βρεθείς φέτος, αλλά και για πολλά καλοκαίρια ακόμα. Ναι, αν το καλοκαίρι μας γυριζόταν στο Κουφονήσι θα ήταν το ψαγμένο διαμαντάκι, που στο έχει προτείνει ο σινεφίλ φίλος σου. Όχι ότι είναι για λίγους, αλλά προσφέρει αυτόν τον τύπο διακοπών που χρειάζεται βαθιά γνώση του This Is Living για να εκτιμηθεί. Με λίγα αλλά καλά μαγαζιά και έκταση ούτε 6km², είναι από αυτά τα μέρη που δεν χρειάζεσαι 1-2 μέρες μέχρι να αφήσεις τις υποχρεώσεις στην άκρη για να απολαύσεις τις διακοπές σου. Αλλά ήδη με το που φτάνεις, συνειδητοποιείς ότι «you almost forgot what all this was about” που λένε και στα trends και αναρωτιέσαι γιατί δεν έχεις αυτή τη χαλαρή, ταξιδιάρικη διάθεση όλο το χρόνο. Ένα νησάκι χωρίς αμάξια, μόνο με τον ήχο των τζιτζικιών να σε συνοδεύουν σε κάθε διαδρομή που κάνεις, πώς αλλιώς… με τα πόδια! Αλλά αυτό δεν σε πειράζει καθόλου. Γιατί στον επίγειο παράδεισο, έτσι είναι η ζωή, απλή, όμορφη και «easy».

Κάνε το εικόνα, λοιπόν. Ξυπνάς το πρωί –ή το μεσημέρι οκ– και αποφασίζεις να πας στο Πορί. Με το που φτάνεις σου παίρνει λίγο να συνειδητοποιήσεις πού βρίσκεσαι. Η άγρια ομορφιά και τα καταπράσινα νερά της είναι σαν βγαλμένα από όνειρο και εκπέμπουν αυτή τη σαγήνη που αρχικά σε αποπροσανατολίζει μέχρι να αφεθείς ολοκληρωτικά στα δίχτυα της. Εκεί, αν αναζητάς μία laid-back εμπειρία με άνετες ξαπλώστρες και πουφ σε ένα μαγαζί εναρμονισμένο με το φυσικό τοπίο, τότε θα βρεις το τραπέζι σου στο Wave Beach Restaurant.

Εναλλακτικά, μπορείς να κατευθυνθείς στο Καλόφεγγο και να αφήσεις το χρόνο να κυλήσει με τη γεύση μιας παγωμένη Corona στα χείλη σου.

Αποφασίζεις να κάνεις μια στάση στην επιστροφή. Στη λίστα σου έχεις δύο μέρη που αξίζουν σίγουρα την προσοχή σου. Η παραλία Φανός, με το Φανός Βeach Βar για ανεφοδιασμό, chill vibes και κολύμπι και η παραλία Ιταλίδα και μια-δυο-τρεις βουτιές που θα σου δώσουν ένα καλό boost ενέργειας για να συνεχίσεις.

Έρχεται το επόμενο πρωινό και θες να ζήσεις την πιο χαλαρή ημέρα της ζωής σου όλης. Να ξεχάσεις προγράμματα, υποχρεώσεις… φίλους και γνωστούς! Γι’ αυτό και περνάς όλη τη μέρα στην παραλία και συγκεκριμένα στο Sorokos Bar. Ένα βήμα από το νερό, με τραπέζια που ακουμπούν σχεδόν στη θάλασσα και θέα προς την Κέρο, είναι το πιο ατμοσφαιρικό all-day spot του νησιού που κάνει τσεκ όλα τα κουτάκια: πρωινό, βουτιές, spots για ηλιοθεραπεία στα βράχια, φαγητό, ηλιοβασίλεμα, music events, πανσέληνος πιάτο και όλο το νησί που συναντιέται στο ίδιο σημείο κάθε βράδυ.

Το βράδυ βάζεις τα καλά σου και ανηφορίζεις για τη Χώρα για να πιείς μια παγωμένη Corona με lime στο Ca Chi Ca Bar!

Κι αν θες να κάνεις κάτι διαφορετικό, μπορείς να πάρεις τις προμήθειές σου (δηλαδή Corona και limes) από το παντοπωλείο «προορισμό» για τους επισκέπτες, που δεν είναι άλλο από το… Κολωνάκι του νησιού, και να απολαύσεις τη στιγμή λίγο πιο εναλλακτικά –με συζητήσεις μέχρι το πρωί κάτω από τα αστέρια στην παραλία ή στο μπαλκόνι με θέα το Αιγαίο…

Και πού ξέρεις, ίσως αυτό γίνει το δεύτερο αγαπημένο σου ritual μετά από το κόψιμο της φέτας lime. Άλλωστε είναι γνωστό ότι «Every time a lime enters a Corona, a person finds its Paradise» κι εσύ τον δικό σου παράδεισο τον έχεις βρει… στο Κουφονήσι.

Κολώνα: «Άλλο ένα ακόμα…»

Η Κύθνος είναι αυτή η σειρά που δεν θες να αφήσεις και όλο υπόσχεσαι στον εαυτό σου ότι θα δεις μόνο άλλο ένα επεισόδιο, ενώ είσαι ακόμα εκεί 3 ώρες μετά. Γιατί αυτό ακριβώς χρειάζεται αυτό το νησί –το χρόνο του. Να το δεις και να κάτσει μέσα σου, να το ανακαλύψεις και να το χαρείς χωρίς βιασύνη. Κανένας άλλωστε δεν ηρεμεί κοιτώντας συνέχεια το ρολόι.

Η καλύτερη εποχή να πας είναι Ιούλιο-Αύγουστο για να προλάβεις και το τοπικό φεστιβάλ Κύθνια. Με το που πατήσεις στο νησί, δεν χάνεις στιγμή και πιάνεις το μονοπάτι για την παραλία Κολώνα. Αν και μαγευτική, είναι ανοργάνωτη, γι’ αυτό έχεις προνοήσει (παρακαλώ!) και έχεις μαζί σου τα απαραίτητα: ένα ψυγειάκι, Corona και lime. Με το που στρίψεις στη γωνία και αντικρίσεις για πρώτη φορά αυτήν τη χρυσή λωρίδα άμμου ανάμεσα στους δύο κόλπους, δεν μπορείς παρά να μην ανυπομονείς να δροσιστείς στα νερά της.

Επιστρέφοντας, δεν παραβλέπεις να κάνεις μια μικρή παράκαμψη για την Απόκρουση για φωτογραφίες και τελικά –χωρίς να το θέλεις και πολύ – αναχωρείς για Δρυοπίδα. Εκεί όμως, σε αποζημιώνει ένα από τα πιο εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα του νησιού, οπότε εντάξει! Το βράδυ σε βρίσκει να κάνεις μια χαλαρή βόλτα στη Χώρα. Είναι η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι αυτή η μέρα τα είχε όλα και ότι ίσως τελικά κατάλαβες λίγο περισσότερο τι πάει να πει This Is Living.

Ταξίδεψε σε 3 από τις πιο εμβληματικές παραλίες του κόσμου

Και όχι μόνο στην προετοιμασία αλλά και μέχρι τους τίτλους τέλους του ταξιδιού σου τα summer vibes της Corona θα είναι εκεί. Το brand μεταμορφώνει και τα τρία νησιά σε This Is Living destinations. Δηλαδή, σε αυτό ακριβώς που αναζητάς κάθε φορά που πλησιάζει καλοκαίρι, και καμιά φορά ακόμα και μέχρι τον Σεπτέμβρη δεν έχεις καταφέρει να το βρεις –την απόλυτα καλοκαιρινή στιγμή όπως δεν έχεις τολμήσει καν να ονειρευτείς. Σαν βγαλμένα από σελίδες σεναρίου που μόνο να φανταστείς μπορείς, η Corona οργανώνει μοναδικά activations σε Χώρα, λιμάνια και πλοία που θα κάνουν τις αναμνήσεις από τις φετινές διακοπές να μείνουν ζωντανές ακόμα πιο έντονα.

Αλλά ακόμα κι αν προτιμάς τα αράγματα στις ταράτσες με θέα την Ακρόπολη και τρελαίνεσαι να περπατάς στην άδεια Αθήνα και να φτάνεις πιο γρήγορα από ποτέ στην αγαπημένη σου παραλία, τότε θα συναντήσεις μια ακόμα έκπληξη. Τα sunset events σε όλη την περιφέρεια της Αττικής φέρνουν μία νότα νησιού στην πρωτεύουσα και μας δείχνουν το This Is Living όπως δεν το έχουμε ξαναδεί.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News