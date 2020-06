COSMOTE: 10GB με μόνο 1€ για όλους για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Η COSMOTE, συνεχίζοντας τις προσφορές για τους συνδρομητές της, ώστε να επικοινωνούν και να ψυχαγωγούνται ξέγνοιαστα, προσφέρει σε όλους 10GB για χρήση Internet από το κινητό, μόνο με 1€¹, με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Ειδικότερα, σε όλους τους συνδρομητές συμβολαίου και καρτοσυμβολαίου -ιδιώτες και επαγγελματίες- η COSMOTE προσφέρει 10GB για κατανάλωση, από την Παρασκευή 5/6² , μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος (8/6). Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ενεργοποιήσουν την προσφορά έως και τις 8/6³, μέσω του My COSMOTE App.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση της προσφοράς είναι διαθέσιμοι εδώ.

Αντίστοιχα, οι χρήστες WHAT’S UP και COSMOΚΑΡΤΑ έχουν στη διάθεσή τους 10GB με 1€ για κατανάλωση, από την Παρασκευή 5/6(4) μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος (8/6), ενεργοποιώντας την προσφορά, μέσα από το WHAT’S UP application και το My COSMOTE App.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Αξιοποιώντας το πακέτο των 10GB, οι συνδρομητές COSMOTE απολαμβάνουν υψηλές ταχύτητες mobile Internet, όπου και αν βρίσκονται, έχοντας στη διάθεσή τους το μεγαλύτερο δίκτυο 4G στη χώρα με πληθυσμιακή κάλυψη(5) 99%. Το δίκτυο κινητής της COSMOTE έχει βραβευτεί για 3 συνεχείς χρονιές ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα» από τον ανεξάρτητο φορέα Ookla, ενώ έχει λάβει για 6η συνεχόμενη χρονιά και την πιστοποίηση «Best in Test» για τις υπηρεσίες δεδομένων και φωνής, από τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων και ελέγχου δικτύων Umlaut (πρώην P3 Communications).

Πάνω από 3,1 εκατομμύρια οι ενεργοί χρήστες των εφαρμογών My COSMOTE και WHAT’S UP

Πάνω από 3,1 εκατ. συνδρομητές χρησιμοποιούν σήμερα τις εφαρμογές My COSMOTE και WHAT’S UP. Μέσα από το My COSMOTE App, οι συνδρομητές έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες διαχείρισης των συνδρομών σταθερής και κινητής που επιθυμούν για τους ίδιους, καθώς και για τα μέλη της οικογένειας ή της επιχείρησής τους. Οι χρήστες, μέσα από τα δυο applications, μεταξύ άλλων, μπορούν να πληρώνουν εύκολα τους λογαριασμούς τους, να ελέγχουν και να ανανεώνουν το υπόλοιπο ή τη συνδρομή τους σε όποιο πρόγραμμα συμβολαίου -σταθερής και κινητής- ή καρτοκινητής επιθυμούν και να αγοράζουν πακέτα. Επιπλέον, μπορούν να ελέγχουν το Wi-Fi του σπιτιού ή της επιχείρησής τους από απόσταση, έχουν άμεση πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες, όπως είναι η φραγή πενταψήφιων αριθμών, ενώ μπορούν να απολαμβάνουν προσφορές DEALS for YOU. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες γίνεται χωρίς κωδικούς, καθώς οι εφαρμογές λειτουργούν με αυτόματη αναγνώριση της κάρτας SIM του χρήστη.

¹ Περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%. Εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ) ανά σύνδεση κινητής.

² Οι συνδρομητές COSMOTE, συμβολαίου & καρτοσυμβολαίου, μπορούν να καταναλώσουν το πακέτο από την Παρασκευή 5/6 (00:01).

³Οι συνδρομητές συμβολαίου & καρτοσυμβολαίου και οι χρήστες COSMOΚΑΡΤΑ & WHAT’S UP μπορούν να ενεργοποιήσουν την προσφορά μέχρι τη Δευτέρα 8/6 (22:00).

(4) Οι χρήστες COSMOΚΑΡΤΑ & WHAT’S UP μπορούν να καταναλώσουν το πακέτο από την Παρασκευή 5/6 (18:00).

(5) Η πληθυσμιακή κάλυψη αφορά σε Κάλυψη Εξωτερικών Χώρων (Outdoor Population Coverage).