Χριστουγεννιάτικα Φωτογραφικά Retreats Αυτοανακάλυψης

Η Μάρω Κουρή, βραβευμένη φωτορεπόρτερ και διοργανώτρια σεμιναρίων αυτογνωσίας μέσω φωτογραφίας, μας προσκαλεί σε δύο γιορτινά φωτογραφικά εργαστήρια, τα οποία μπορούν να γίνουν δώρα τόσο για τον εαυτό μας όσο και για τις/ τους αγαπημένες /ους μας!

Χριστουγεννιάτικο Χάραμα στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου

Σας προσκαλούμε σε ένα εορταστικό, φωτογραφικό ξενύχτι αυτο-ανακάλυψης στην μεγαλύτερη ψαραγορά της χώρας! Μέσα από τις εικόνες, ανακαλύπτουμε την απλότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, απομακρυνόμαστε από τον καταναλωτισμό και αγκαλιάζουμε την τρυφερότητα σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις.

Ζούμε μαζί τη νύχτα της μεγαλύτερης ψαραγοράς, την ένταση, τα βλέμματα και τις ιστορίες που γεννιούνται μέσα στο σκοτάδι. Διαπεραστικά βλέμματα αποτυπώνονται σε κλικ καρδιάς, καθώς απολαμβάνουμε την ενέργεια της νύχτας δίπλα στα κύματα. Οι ήχοι της δημοπρασίας και των γλάρων συνθέτουν ένα μοναδικό άκουσμα. Οι Αιγύπτιοι εργάτες προετοιμάζουν τις σουπιές για το πρωινό τους. Με τα γέλια στον καφενέ, τις δυναμικές αγοραπωλησίες, τη ζωή των ψαράδων και των εμπόρων, η μεγαλύτερη ελληνική ψαραγορά ζωντανεύει στα Κλικ μας!

Φωτογραφίζοντας τον αναβρασμό μέχρι την αυγή, η Μάρω μας διευκολύνει να εστιάσουμε στην ένταση της στιγμής και να εξερευνήσουμε τον εαυτό μας μέσα από την τέχνη της φωτογραφίας. Ανακαλύπτουμε την ουσία της στιγμής και εξελισσόμαστε δημιουργικά μέσα από τη φωτογραφία.

Η εμπειρία αυτή απευθύνεται: σε όσους θέλουν να εξελίξουν το portfolio τους και να βρουν νέες πτυχές του εαυτού τους μέσα από την φωτογραφία.

Info Χάραμα στην Ιχθυόσκαλα Παρασκευή 12/12 – χαράματα Σαββάτου 13/12, 01πμ – 04πμ

Δευτέρα 15/12, 19:00–22:00, διαδικτυακή συνεδρία: Αξιολόγηση φωτογραφιών, Picture editing, Sequence & Story Telling, 4D Dream Coaching, μοιράσματα, ατομικό portfolio, βεβαιώσεις.

Χριστουγεννιάτικη προσφορά: 55 ευρώ

Κράτηση θέσης: Προκαταβολή 25 ευρώ Δείτε περισσότερες εδώ: https://www.photologio.gr/photodromena/https-www-photologio-gr-photoseminars-xristougenniatiko-xarama-stin-ixthyoskala-me-tin-maro-kouri/

Χριστουγεννιάτικο Street Photo Workshop στα πλαίσια του Street Photo Festival της Α.Σ.Κ.Τ.

Σας προσκαλούμε σε ένα Χριστουγεννιάτικο φωτογραφικό ταξίδι στους γιορτινούς δρόμους της Αθήνας για να ανακαλύψουμε την αυθεντικότητά μας μέσα από τις εικόνες μας.

Πρόκειται για ένα βιωματικό φωτογραφικό masterclass, με την Μάρω Κουρή, στο πλαίσιο του 1ου Street Photo Festival στην Αθήνα σε μορφή εργαστηρίου, όπου η φωτογραφική δράση γίνεται γέφυρα προς τον εαυτό, τον άνθρωπο και τον κόσμο γύρω μας.

Με την καθοδήγηση της έμπειρης φωτογράφου θα απαντηθούν βιωματικά ερωτήματα όπως:

Πώς φωτογραφίζουμε την αποδοχή της διαφορετικότητας;

Πώς μπορούμε να συνδεθούμε αυθεντικά με τους άλλους;

Πως μπορούμε με γυμνό μάτι να φτιάξουμε κάδρα με αρμονική σύνθεση όγκων, σκιών, φωτός, χρωμάτων;

Πότε και πώς γίνεται αυτό το μαγικό κλικ με παρουσία;

Με σύγχρονα εργαλεία φωτογραφικής αυτο-εξερεύνησης, αναπνοών και σωματικής επίγνωσης, συνδεόμαστε με το εδώ και τώρα. Με τη βοήθεια της Μάρως, ξεδιπλώνεται από μέσα μας όλη η αρμονία, που καθρεφτίζεται στις εικόνες μας, εφαρμόζοντας τεχνικές του 4D Dream Photo Coaching και αναπνοών.

Ανακαλύπτουμε-βλέπουμε την αρμονία και τη σύνθεση, το κάδρο και την οπτική αντίληψη, το φως και την κίνηση, τη στάση του σώματος, τον τόπο και τον άνθρωπο. Επιτρέπουμε τη σύνδεση δίνοντας χώρο στη μαγεία του αγνώστου, την εμπιστοσύνη, την παρουσία και το άφημα.

Το masterclass ολοκληρώνεται με διαδικτυακή προβολή και αξιολόγηση των εικόνων μας: μοιράσματα, καθρεφτίσματα, δημιουργικό διάλογο και παρουσίαση μέσα στην ομάδα.

Στο τέλος, δε, του Workshop χορηγούνται βεβαιώσεις συμμετοχής.

Info Street photo masterclass στην Αθήνα Κόστος συμμετοχής 55 ευρώ (Για κράτηση απαιτείται προκαταβολή 25 ευρώ)

Κυριακή 14/12/2025, Φωτογράφιση στους δρόμους της Αθήνας: 10:00–13:00

Δευτέρα 15/12/2025, Διαδικτυακή συνεδρία 19:00-22:00, Η Προβολή προσωπικού portfolio και η εξέλιξή του μέσα από τη αξιολόγηση φωτογραφιών, Picture editing, Sequence & Story Telling, 4D Dream Coaching, μοιράσματα, βεβαιώσεις. Πληροφορίες – Κρατήσεις θέσης: https://streetphotofestival.gr/worskhop-maro-kouri-2025/

Xριστουγεννιάτικο Δώρο: Μία ατομική συνεδρία 4D Photo Dream Coach 50’, σε ώρα που θα κανονιστεί κατόπιν συνεννόησης, μετά το πέρας του εργαστηρίου!

