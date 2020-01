Public: Eκδηλώσεις Ιανουαρίου 2020

Τα Public ξεκινούν τις εκδηλώσεις τους για το νέο έτος με ένα αφιέρωμα στον Λέοναρντ Κοέν, υποδέχονται τον πολυβραβευμένο συγγραφέα Ντέιβιντ Γκρόσμαν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και σας προσκαλούν να γνωρίσετε το βιβλίο «Pulp Fiction», μαζί με τον συγγραφέα Τζίμμυ Κορίνη και διακεκριμένους προσκεκλημένους. Τέλος, στις 22 και 23/1 τα Public φέρνουν τη μεγάλη έκπληξη, τον Βρετανοκύπριο συγγραφέα Αλεξ Μιχαηλίδη, το βιβλίο του οποίου έφτασε στην κορυφή των best sellers.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Αφιέρωμα στον Leonard Cohen

15/1 και ώρα 21.30, Public Συντάγματος, Είσοδος με προσκλήσεις

Τhe Man. Τhe Poet. The Legend. Το έργο του καναδού θρύλου «ξεδιπλώνεται» σε μια βραδιά γεμάτη ξεχωριστές μελωδίες και ποίηση.

Η Panik Records/ Sony Music, o Pepper 96.6 και το Public σας προσκαλούν την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου και ώρα 21:30 σε μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο Λέοναρντ Κοέν, με αφορμή την κυκλοφορία του τελευταίου του δίσκου «Thanks For The Dance». Καλλιτέχνες που επηρεάστηκαν από την μουσική και την ποίησή του, αλλά και άνθρωποι της τέχνης που έχουν μελετήσει το ανεκτίμητης αξίας έργο του, θα παρουσιάσουν τις ιστορίες πίσω από τον μύθο Λέοναρντ Κοέν.

Εξασφαλίστε το CD από το κοντινό σας κατάστημα Public και κερδίστε αυτομάτως διπλή πρόσκληση για την εκδήλωση απλά επιδεικνύοντας την απόδειξη αγοράς στην είσοδο. Επίσης, όσοι έχουν αγοράσει το CD, θα μπουν σε κλήρωση για συλλεκτικά δώρα: ένα (1) test press του νέου βινυλίου (μεγάλης συλλεκτικής αξίας) και δύο (2) σετ γραμματοσήμων Leonard Cohen. Η κλήρωση για τα δώρα θα γίνει Τρίτη 14 Ιανουαρίου στις 14:00, οι νικητές θα ανακοινωθούν στο Public Blog και θα ειδοποιηθούν με σχετικό email.

Θα μιλήσουν:

Μυρσίνη Γκανά (εκδότρια, ποιήτρια)

Χίλντα Παπαδημητρίου (συγγραφέας, μεταφράστρια)

Τασούλα Επτακοίλη (δημοσιογράφος)

Γιώργος Ίκαρος Μπαμπασάκης (συγγραφέας, μεταφραστής)

Μόνικα (τραγουδίστρια, συνθέτρια)

Θα τραγουδήσουν:

Πάνος Μουζουράκης

Μαρία Παπαγεωργίου

Μαρίζα Ρίζου

Μόνικα

Μανώλης Φάμελλος

Amalia

Nalysa Green

Lou is

Papercut

Sugahspank

Τη βραδιά σχεδίασε και συντονίζει ο Γιώργος Μουχταρίδης.

Σημείωση: Η είσοδος στην εκδήλωση γίνεται μόνο με πρόσκληση. Για να δηλώστε συμμετοχή, και να κερδίσετε μια από τις διπλές προσκλήσεις, συμπληρώστε τη σχετική φόρμα που θα βρείτε εδώ. Θα πραγματοποιηθεί κλήρωση την Τρίτη 14 Ιανουαρίου, στις 14:00 και οι νικητές θα ειδοποιηθούν με σχετικό email.

«Ένα άλογο μπαίνει σ’ ένα μπαρ», Ντέιβιντ Γκρόσμαν, Εκδόσεις Ψυχογιός

15/1 και ώρα 19:00, Public Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, Είσοδος Ελεύθερη

16/1 και ώρα 19:00, Public Συντάγματος, Αθήνα, Είσοδος Ελεύθερη

Στο βραβευμένο με Man Booker International Prize 2017 «Ένα άλογο μπαίνει σ’ ένα μπαρ», ο Ντέιβιντ Γκρόσμαν μας μεταφέρει σε μια βραδιά σταντ απ κωμωδίας στο Ισραήλ. Σε έναν μονόλογο, που κινείται μεταξύ ιλαρότητας και υστερίας, ο μεσήλικας κωμικός Ντόβαλε Γκρίνσταϊν αφηγείται περιστατικά από τη ζωή του. Ανάμεσα στους θεατές βρίσκεται ο δικαστής Αβισάι Λαζάρ, πρώην συμμαθητής του, και κάποιοι άλλοι, που θυμούνται τον Ντοβ ως ένα περίεργο, λιπόσαρκο παιδί, που περπατούσε με τα χέρια, προκαλώντας σύγχυση και αποφεύγοντας έτσι τους νταήδες της γειτονιάς. Μεταξύ άλλων, ο Ντοβ ανακαλεί στη μνήμη του την εβδομάδα, που πέρασε σε μια στρατιωτική κατασκήνωση για νέους, όπου ο Λαζάρ ήταν μάρτυρας ενός γεγονότος το οποίο σημάδεψε τον κωμικό για πάντα. Και ενώ ο Ντοβ διηγείται το ανεκδιήγητο, ο Λαζάρ έρχεται αντιμέτωπος με τον δικό του ρόλο σε αυτή την ιστορία απώλειας και επιβίωσης…

Με αφορμή το βιβλίο, ο πολυβραβευμένος συγγραφέας θα επισκεφτεί την Τετάρτη 15/1 το βιβλιοπωλείο του Public Τσιμισκή, όπου θα συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Καραθάνο , αλλά και το βιβλιοπωλείο του Public Συντάγματος, την Πέμπτη 16/1, αυτή τη φορά με συνομιλητή τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Διονύση Μαρίνο. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά, με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά.

«Pulp Fiction», Τζίμμυ Κορίνης, Εκδόσεις Public Βιβλιοθήκη

16/1 και ώρα 21:00, Public Café Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

Ποια θεωρείται η πρώτη αστυνομική ιστορία; Τι σημαίνει hardboiled; Ποια η σχέση αυτών των κειμένων με τη γαλλική λέξη «noir»; Γιατί το Χόλιγουντ αγκάλιασε με τόσο πάθος τις περιπέτειες σκληρών αντρών, μοιραίων γυναικών, ηθικών ντετέκτιβ, διεφθαρμένων αστυνομικών και αδίστακτων εγκληματιών;

Πόσο σημαντικά ήταν στη διάρκεια του Μεσοπολέμου τα περίφημα «pulp» περιοδικά; Ποιοι ήταν οι συγγραφείς που αναβάθμισαν το είδος σε μια από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές τάσεις του 20ού αιώνα; Όλα αυτά και πολλά ακόμη καλύπτονται με ευθύτητα και αμεσότητα στο νέο βιβλίο του πατριάρχη του είδους, Τζίμμυ Κορίνη, ο οποίος μελέτησε εξαντλητικά το είδος ως μεταφραστής, συγγραφέας, σεναριογράφος, σκηνοθέτης αλλά και αναγνώστης, από τη δεκαετία του ’50 μέχρι σήμερα.

Μαζί του θα συνομιλήσουν ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Πάνος Σόμπολος, ο καθηγητής πανεπιστημίου στον κλάδο της εγκληματολογίας και πολιτικός Γιάννης Πανούσης και ο συγγραφέας Δημήτρης Μαμαλούκας ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Τζώρτζια Κοντράρου. Παρεμβάσεις θα κάνουν, ο εικαστικός Πέτρος Ζουμπουλάκης, ο πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Σκηνοθετών Χάρης Παπαδόπουλος και η σεναριογράφος Ρένα Ρίγγα. Με τις μουσικές θα μας ταξιδέψει ο Βασίλης Κωνσταντινίδης (THE IDOLS). Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Εμπορικός Διευθυντής Προϊόντων Ψυχαγωγίας, Σπήλιος Λαμπρόπουλος.

«Η σιωπηλή ασθενής», Αλεξ Μιχαηλίδης, Εκδόσεις Διόπτρα

22/1 και ώρα 20:30, Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

23/1 και ώρα 19:00, Public Τσιμισκή, Είσοδος Ελεύθερη

Με το πρώτο του βιβλίο, που έφτασε στην κορυφή των best seller των «New York Times», ο Αλεξ Μιχαηλίδης μας μιλά για τη διάσημη ζωγράφο Αλίσια Μπέρενσον, που ζει μια φαινομενικά τέλεια ζωή με τον περιζήτητο φωτογράφο μόδας άντρα της, σ’ ένα μεγάλο σπίτι με θέα στο πάρκο, σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές του Λονδίνου. Όταν ένα βράδυ ο σύζυγός της γυρίζει αργά από μια φωτογράφιση, η Αλίσια τον πυροβολεί πέντε φορές στο κεφάλι και βυθίζεται στη σιωπή.

Η άρνησή της να μιλήσει και να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση θα μετατρέψει μια οικογενειακή τραγωδία σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, σ’ ένα μυστήριο το οποίο μονοπωλεί τη φαντασία του κοινού και κάνει την Αλίσια διαβόητη. Στην προσπάθειά του να την κάνει να μιλήσει, ο ιατροδικαστικός ψυχοθεραπευτής Θίο Φέιμπερ θα παρασυρθεί σ’ ένα δύσβατο μονοπάτι που οδηγεί στα βαθύτερα αίτια της σιωπής της…

Ο επιτυχημένος βρετανοκύπριος συγγραφέας έρχεται την Τετάρτη 22/1 στο Public Συντάγματος, όπου θα συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Διακοσάββα, και την Πέμπτη 23/1 στο Public Τσιμισκή, όπου θα συνομιλήσει με τη δημοσιογράφο Εύη Καλλίνη. Η «Σιωπηλή ασθενής» είναι το πρώτο του μυθιστόρημα και κατάφερε να είναι 11 εβδομάδες στην λίστα Best Sellers των New York Times και στο Top 10 στις προτάσεις βιβλίων του BBC