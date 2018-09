Η επιστήμη στο μετρό Αθήνας: Keep Calm and Mind the Lab!

Το Mind the Lab Athens 2018 (MTL) επιστρέφει την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 για δεύτερη συνεχή χρονιά, σε τρεις σταθμούς του μετρό της Αθήνας, από όπου περνάνε εκατοντάδες άτομα την ημέρα.

Εντυπωσιακά επιστημονικά πειράματα, ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια, επιστημονικά «στιγμιότυπα», τεχνολογικές εφαρμογές, εκθέματα και πολλές άλλες δραστηριότητες.

Επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτικοί αφήνουν για μια μέρα τα εργαστήριά τους και τους φυσικούς χώρους εργασίας τους και περιμένουν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων πολιτών, επιβατών του Μετρό, ανεξαρτήτου ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, εθνικότητας, επαγγέλματος και ενδιαφερόντων!

Πιο συγκεκριμένα…

Σταθμός Δουκίσσης Πλακεντίας – Ώρες 10.00-16.00

Το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος τυλίγει σε… μια κόλλα χαρτί τα μυστικά της ζωής και περιμένει να μας δείξει το πώς. Επίσης, μας προσκαλεί να δούμε από κοντά μερικά από τα λίγα τρισεκατομμύρια κύτταρα με τα οποία είμαστε φτιαγμένοι.

Σταθμός Δουκίσσης Πλακεντίας – Ώρες 16.00-22.00

Το απόγευμα το ΕΚ «Αθηνά» μάς καλεί να πειραματιστούμε παίζοντας ένα εικονικό έγχορδο μουσικό όργανο κάνοντας χειρονομίες με τα δάκτυλά μας και κινώντας το σώμα μας, μέσα από τη STEAM πλατφόρμα του iMuSciCA. Στο φετινό Mind the Lab θα βρίσκεται ο Βλάσης, το ρομπότ που δεν μπορεί να σταματήσει να χορεύει όταν ακούει μουσική. Το Open your Mind up μάς παροτρύνει να ανοίξουμε τη σκέψη μας στο μέλλον. Άραγε, μπορείς να βοηθήσεις τη πριγκίπισσα Γνώση, ανοίγοντας το δικό σου μυαλό, να περάσει όλα τα εμπόδια;

Σταθμός Συντάγματος – Ώρες 14.00 – 21.00

Στον κεντρικό σταθμό του Συντάγματος, το πρόγραμμα “STEMpowering Youth”, παρουσιάζει τις καινοτόμες κατασκευές των μαθητών ηλικίας 13-16 ετών, απομακρυσμένων περιοχών της Ελλάδας, που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος με σκοπό την επίλυση ενός τοπικού προβλήματος. Ελάτε να παίξουμε το διαδραστικό quiz και όλοι οι συμμετέχοντες θα μπουν στην κλήρωση για ένα δώρο ψηφιακής τεχνολογίας! Το “STEMpowering Youth” σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τον εκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό «SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία», με την ακαδημαϊκή συμβολή του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής και τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Vodafone.

Σταθμός Ελληνικό – Ώρες 10.00- 16.00

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσο εύκολα μπορούμε να δημιουργήσουμε τα δικά μας ολογράμματα; Χρησιμοποιώντας απλά υλικά μπορούμε να κάνουμε τρισδιάστατα αντικείμενα και κινούμενες φιγούρες να «ζωντανεύουν», να «ξεπηδούν» από τις οθόνες μας και να αιωρούνται! Τα Eκπαιδευτήρια ΠΑΛΛΑΔΙΟ θα μας δείξουν τον τρόπο!

Στον ίδιο σταθμό, τις ίδιες ώρες…

Τι και αν είμαστε στην κόκκινη γραμμή του Σταθμού Ελληνικό! Επόμενος σταθμός… Γαλάζιο! Ερευνητές του Συλλόγου Ελλήνων Ωκεανογράφων παρουσιάζουν σε μικρούς και μεγάλους επιστημονικά όργανα που χρησιμοποιούνται στο ύπαιθρο, συμπεριλαμβάνοντας πλωτό ρευματογράφο, φιάλη συλλογής θαλασσινού νερού, μετεωρολογικό σταθμό και άλλα, μαζί με φωτογραφίες από το πεδίο της εργασίας τους!

Σταθμός Ελληνικό – Ώρες 16.00- 22.00

Η eduACT – Δράση για την Εκπαίδευση / Ομάδα Mathisis.org μας συστήνει την εθνική ομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής που πήρε μέρος στην 1η Ολυμπιάδα Ρομποτικής της FIRST (FIRST GLOBAL CHALLENGE) και κυρίως το ρομπότ που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της Ολυμπιάδας. Δείτε από κοντά την κατασκευή & τον προγραμματισμό του λογισμικού της και χρησιμοποιήστε το ρομπότ προσπαθώντας να εκτελέσει τις αποστολές του διαγωνισμού.

Σταθμός Ελληνικό – Ώρες 16.00- 22.00

Paratiro.gr: Μάτια παντού για την προστασία της άγριας ζωής. Η επιστημονική ομάδα του paratiro.gr μάς περιμένει να μας γνωρίσει από κοντά πως μια εφαρμογή για κινητό μπορεί να συμβάλλει στην προστασία της άγριας ζωής. Η εφαρμογή του paratiro.gr είναι πλέον διαθέσιμη για smartphones και tablets με λειτουργικά συστήματα Android και iOS! Το ΠΑΡΑΤΗΡΩ είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής – ANIMA που υλοποιείται σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό «SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία».