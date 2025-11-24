Ενα χριστουγεννιάτικο μπαζαρ με πολύ ιταλικό στιλ

Το Σάββατο 29/11 και την Κυριακή 30/11 ο Σύλλογος Αλληλοβοήθειας Ιταλών στην Ελλάδα (COASIT ) διοργανώνει το παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ του με εκλεκτά ιταλικά προϊόντα στην Ιταλική Σχολή Αθηνών, Μητσάκη 18 στα Πατήσια

Η γραμματεία του Συλλόγου Αλληλοβοήθειας Ιταλών στην Ελλάδα (COASIT ) μας προσκαλεί το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στο Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ που διοργανώνει στο κτίριο της Ιταλικής Σχολής Αθηνών στην οδό Μητσάκη 18, στα Ανω Πατήσια, κοντά στον σταθμό του Ηλεκτρικού, στον Αγιο Ελευθέριο.

Στο μπαζάρ, μπορείτε να αγοράσετε αυθεντικά ιταλικά προϊόντα, όπως panettone, αλλαντικά, τυριά και κρασιά, ενώ επίσης θα υπάρχουν πάγκοι με λιχουδιές που μπορίτε να απολαύσετε επί τόπου, όπως pizza και focaccia, και παραδοσιακά γλυκά όπως cannoli siciliani, baba napoletani και tiramisu, με τη συνοδεία κρασιών, caffe italiano και aperitivo spritz. Ακόμη, Μπορείτε, ακόμη, να συμμετάσχετε στην Φιλανθρωπική Λαχειοφόρο Αγορά. Για αγορά λαχνών καλέστε στο τηλέφωνο: 6934-039842

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, δε, θα ακούσετε ιταλική μουσική, ενώ στις 12:30 θα υπάρξει και live με γνωστά ιταλικά τραγούδια.

Ο COASIT στηρίζει από το 1973 συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη και αυτό το (πολυαναμενόμενο) μπαζάρ των Χριστουγέννων είναι η κύρια πηγή εσόδων για τις δραστηριότητες της εθελοντικής οργάνωσης και ταυτόχρονα μια γιορτή της Ιταλίας στην Αθήνα, που εκτιμάται τόσο από τους Ελληνες όσο και από τους Ιταλούς που ζουν στην Ελλάδα.

Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ COASIT Ιταλική Σχολή Αθηνών Διεύθυνση: Μητσάκη 18, Αγιος Ελευθέριος – Ανω Πατήσια Ωρες λειτουργίας: Σάββατο 29/11, 10:30-18:30 και Κυριακή 30/11, 10:30-16:00

