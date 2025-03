Γιατί ο Γκέιτς διαφέρει από τον Μασκ ή τον Μπέζος

Ο Μπιλ Γκέιτς άλλαξε τον κόσμο, αρχικά ως ένας εκ των πρωτεργατών της επανάστασης των προσωπικών υπολογιστών και στη συνέχεια μέσω του τεράστιου φιλανθρωπικού έργου του. Ωστόσο, όσο μεγαλώνει τόσο περισσότερο τον εκπλήσσει πλέον αυτός ο κόσμος, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

«Πάντα πίστευα ότι η Σίλικον Βάλεϊ ήταν αριστερή ή κεντρώα. Το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει μια εξέχουσα ομάδα δεξιά του Κέντρου αποτελεί έκπληξη για μένα» ανέφερε ενδεικτικά συνομιλώντας με τον Ντέιβιντ Στράιτφελντ των New York Times.

Παρότι έθεσε τα θεμέλια για πολλές από τις επαναστάσεις που ακολούθησαν, τον Μπιλ Γκέιτς τον εκπλήσσει ακόμη και η εξέλιξη της τεχνολογίας ανά τις δεκαετίες που μεσολάβησαν από τότε που ίδρυσε τη Microsoft (το 1975, από κοινού με τον παιδικό του φίλο Πολ Αλεν) έως σήμερα.

«Απίστευτα πράγματα συνέβησαν χάρη στην ανταλλαγή πληροφοριών στο διαδίκτυο» είπε ο Γκέιτς για κάτι που είχε, φυσικά, προβλέψει. Ομως από τότε που ιδρύθηκαν οι πρώτες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter, «βλέπουμε κακά που θα πρέπει να πω ότι δεν είχα προβλέψει». Ο αμερικανός γκουρού της τεχνολογίας δεν είχε προβλέψει, για παράδειγμα, ότι η τεχνολογία θα επιτάχυνε τον πολιτικό διχασμό, ούτε πως θα κατέληγε να χρησιμοποιείται ως όπλο κατά του κοινού καλού.

Ακόμη και η Τεχνητή Νοημοσύνη, για την οποία ο Μπιλ Γκέιτς έχει μιλήσει ενθουσιωδώς, ενώ η Microsoft έχει επενδύει δισεκατομμύρια για την περαιτέρω ανάπτυξή της, του προκαλεί πλέον ανησυχία. «Σήμερα πρέπει να φοβόμαστε τη χρήση της ΤΝ από κακόβουλα άτομα» είπε, με τον δημοσιογράφο των New York Times να προσθέτει ότι η ιστορική νεοϋορκέζικη εφημερίδα έχει ήδη μηνύσει τη Microsoft και την OpenAI, με την οποία συνεργάζεται η Microsoft στο πεδίο της ΤΝ, για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Ομως το τελευταίο διάστημα ο 69χρονος Μπιλ Γκέιτς έχει το μυαλό του στραμμένο περισσότερο στο παρελθόν παρά στο μέλλον. Την επόμενη εβδομάδα πρόκειται να εκδοθεί το βιβλίο «Source Code: My Beginnings», το πρώτο μέρος των τρίτομων απομνημονευμάτων του. Αρχισε να το δουλεύει πριν από τουλάχιστον μια δεκαετία, ωστόσο κυκλοφορεί σε μια ιδιαίτερη περίοδο, κατά την οποία οι πιο επιφανείς από τους νέους μεγιστάνες της τεχνολογίας συμπεριφέρονται με επικίνδυνη αμετροέπεια: χάρη στα τεχνολογικά τους επιτεύγματα, ο Ελον Μασκ, ο Τζεφ Μπέζος και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ έχουν αποκτήσει «τεράστια ισχύ την οποία χρησιμοποιούν ενθουσιωδώς, ακόμη και με χαρά, με διχαστικούς τρόπους» σχολιάζει ο Ντέιβιντ Στράιτφελντ.

Πριν από 30 χρόνια ο Μπιλ Γκέιτς δημιούργησε το πρότυπο του πανίσχυρου μεγιστάνα της τεχνολογίας. Τη δεκαετία του 1990 η Microsoft παρείχε το λειτουργικό σύστημα για τους προσωπικούς υπολογιστές, καθώς κατέκλυζαν τον κόσμο, ενώ η εταιρεία είχε φιλόδοξα σχέδια για τον Παγκόσμιο Ιστό που μόλις είχε αρχίσει να υφαίνεται. Σε αυτό το πλαίσιο ο Μπιλ Γκέιτς και η εταιρεία του κατέληξαν να αντιμετωπίζονται με μεγάλη καχυποψία, λόγω της τεράστιας ισχύος που έφτασαν να έχουν, τρομοκρατώντας τη Σίλικον Βάλεϊ και ανησυχώντας ακόμη και τις ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες μάλιστα μήνυσαν τη Microsoft.

Το λαϊκό αίσθημα κατά της Microsoft κορυφώθηκε το 2001 με το «Antitrust», μια ταινία που παρουσίαζε τον επικεφαλής ενός τεχνολογικού κολοσσού να φτάνει στο σημείο να δολοφονεί ανθρώπους στην προσπάθειά του να κυριαρχήσει στον κόσμο. Την ταινία αυτή καθαυτή οι κριτικοί την «έθαψαν». Αυτό όμως δεν τους εμπόδισε να επισημάνουν αρκετά κοινά στοιχεία μεταξύ του φανταστικού μοχθηρού πρωταγωνιστή της και του πραγματικού Μπιλ Γκέιτς.

Σήμερα, σχεδόν 25 χρόνια μετά, κανείς δεν είναι οργισμένος, ούτε με τον Μπιλ Γκέιτς ούτε με τη Microsoft, ενώ ο ιδρυτής της δεν θυμάται το «Antitrust». Μάλιστα, σημείωσε με μια κάποια ανακούφιση ότι μεταξύ των δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας που προκαλούν έντονα συναισθήματα στην κοινή γνώμη «δεν είμαι στην κορυφή της λίστας. Οι σημερινοί τιτάνες της τεχνολογίας προκαλούν εντονότερες αρνητικές αντιδράσεις».

Πλέον ο Μπιλ Γκέιτς φαίνεται πως βρίσκεται στον αντίποδα των σύγχρονων ομολόγων του. «Δεν έχουμε κάποια λέσχη» είπε. «Ούτε συναίνεση υπάρχει. Ο Ριντ Χόφμαν (συνιδρυτής του Linkedin, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Microsoft και ένθερμος υποστηρικτής της πρώην αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις) είναι δισεκατομμυριούχος. Μπορείτε να ζητήσετε την άποψή του. Θα χαρεί να ασκήσει κριτική» προέτρεψε τον συνομιλητή του.

Ο Ριντ Χόφμαν, ο οποίος μετά από την επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου άρχισε να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μεταναστεύσει, δεν απάντησε σε email που του απέστειλαν οι New York Times ζητώντας τη γνώμη του για τους σύγχρονους δεξιόστροφους μεγιστάνες της τεχνολογίας. «Αλλά πολλοί άλλοι στη Σίλικον Βάλεϊ παρακολουθούν τους δισεκατομμυριούχους να μεταμορφώνονται σε επίδοξους δεσπότες με τρομακτικά έντονο ενδιαφέρον» γράφει ο Στράιτφελντ.

«Είναι ένα σταθερό θέμα συζητήσεων εδώ γύρω» σημείωσε ο Πολ Σάφο, έμπειρος αναλυτής των εξελίξεων στη Μέκκα της υψηλής τεχνολογίας. «Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι ο Μπιλ Γκέιτς φαίνεται άγιος σε σύγκριση με τη φρικαλεότητα που επικρατεί».

Παρά το γεγονός ότι έχει δώσει πολλά δισ. δολάρια στο φιλανθρωπικό του Ιδρυμα Γκέιτς, εξακολουθεί, φυσικά, να συγκαταλέγεται μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, με την περιουσία του να ξεπερνά τα 100 δισ. δολάρια. «Αλλά το σώμα του δεν είναι γραμμωμένο, δεν έχει δικό του στόλο πυραύλων και φαίνεται πρόθυμος να επισημάνει πως δεν έχει όλες τις απαντήσεις» σχολιάζει ο δημοσιογράφος των New York Times.

«Στην Ινδία, στην Ιαπωνία, στην Κίνα, το αμερικανικό όνειρο είναι ένα αξιοπερίεργο πράγμα, του οποίου είμαι κάτι σαν πρότυπο» ανέφερε σχετικά ο Μπιλ Γκέιτς. «Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που πιστεύουν ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν δισεκατομμυριούχοι. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι χρησιμοποιώ εμβόλια για να σκοτώνω παιδιά. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία απόψεων» πρόσθεσε.

Μάλιστα, ορισμένες από αυτές τις απόψεις τις εκθέτει ο ίδιος σε ένα από τα επεισόδια του «What’s Next? The Future With Bill Gates», της δεύτερης σειράς του για το Netflix, στην οποία παρουσιάζει και αναλύει φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, από την τάχιστη πρόοδο της ΤΝ έως την εισοδηματική ανισότητα.

Στο τέταρτο από τα πέντε επεισόδια της σειράς, με τίτλο «Can You Be Too Rich?», ρωτάει μια πλειάδα ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοκρατικού γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς, εάν «θα έπρεπε να τεθούν εκτός νόμου οι δισεκατομμυριούχοι», και αρκετοί από αυτούς απαντούν ρητώς «ναι».

«Επρόκειτο για μια ήπια αλλά πραγματική μορφή αυτοκριτικής, στην οποία λίγοι άλλοι δισεκατομμυριούχοι θα υπέβαλλαν τον εαυτό τους» σχολιάζει ο Ντέιβιντ Στράιτφελντ. Ωστόσο η δοκιμασία αυτή δεν άλλαξε την προσωπική άποψη του Μπιλ Γκέιτς: «Η απάντησή μου στο ερώτημα, και μπορείτε να πείτε πως είμαι προκατειλημμένος, είναι όχι» είπε.

Αλλά τάσσεται υπέρ ενός πιο προοδευτικού φορολογικού συστήματος. Κατά τη διάρκεια της ζωής του ο Μπιλ Γκέιτς έχει καταβάλει σε φόρους 14 δισ. δολάρια «χωρίς να υπολογίζεται ο φόρος επί των πωλήσεων». Ωστόσο, με ένα καλύτερο, δηλαδή δικαιότερο, σύστημα θα είχε πληρώσει 40 δισ. δολάρια.

Οσον αφορά την πολιτική αυτή καθαυτή, ο ίδιος προσπαθεί να απέχει. Πέρυσι, όμως, κρίνοντας πως το διακύβευμα των προεδρικών εκλογών ήταν τεράστιο, ενεπλάκη οικονομικά για πρώτη φορά, ενισχύοντας με 50 εκατ. δολάρια την προεκλογική εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις. Ούτε τότε ούτε στη συνομιλία του με τον Ντέιβιντ Στράιτφελντ μίλησε γι’ αυτό.

Μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε στους New York Times, στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου, κοινοποιήθηκε ότι ο Μπιλ Γκέιτς είχε μια τρίωρη συνάντηση με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπου μίλησαν κυρίως για τις παγκόσμιες προκλήσεις όσον αφορά την υγεία, όπως το H.I.V. και η πολιομυελίτιδα. «Εδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα που έθιξα» ανέφερε ο Γκέιτς στην Wall Street Journal.

Ομως κατά τη διάρκεια της εβδομάδας η κυβέρνηση Τραμπ προκάλεσε σύγχυση και ανησυχία με την απόφασή της να παγώσει το παγκόσμιο πρόγραμμα του Λευκού Οίκου για την καταπολέμηση του AIDS. Eκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς αρνήθηκε να σχολιάσει το γεγονός. «Θα συνεργαστώ με αυτή την κυβέρνηση, όπως έκανα και με την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, όσο καλύτερα μπορώ» αρκέστηκε να πει στον Ντέιβιντ Στράιτφελντ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News