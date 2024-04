Το θρυλικό κόκκινο Honda του Αϊρτον Σένα πωλείται

Ο Αϊρτον Σένα, το αξεπέραστο είδωλο της Φορμουλα 1 που έφυγε νωρίς, είχε πολλές φωτογραφίες μέσα, έξω, δίπλα στο κόκκινο Honda. Μία όμως είναι εκείνη που έχει μείνει στη μνήμη όλων των θαυμαστών του και συνοδεύει σχεδόν κάθε αναφορά στον ίδιο και την ιστορία του: η φωτογραφία του Βραζιλιάνου να πλένει με προσήλωση το αυτοκίνητο στην εξέλιξη του οποίου είχε προσωπικά συμβάλει.

Τώρα αυτό το Honda NSX –ένα από τα συνολικά τρία αυτοκίνητα, αλλά το μοναδικό σε κόκκινο χρώμα– του θρυλικού τρεις φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, πωλείται για 500.000 λίρες (περίπου 581.500 ευρώ), ενόψει της 30ής επετείου του θανάτου του.

Το εμβληματικό κόκκινο σπορ αυτοκίνητο, γράφει η Telegraph, αυτή τη στιγμή ανήκει στον Ρόμπερτ Μακ Φάγκαν από το Ανατολικό Σάσεξ, φανατικό θαυμαστή του Σένα. Ο Μακ Φάγκαν είχε αποκτήσει το κλασικό πια Honda σε ένα ταξίδι του στην Πορτογαλία – ο Σένα το είχε πάντα στο σπίτι του εκεί. «Οντας και εγώ μεγάλος θαυμαστής του Σένα, χάρηκα όταν μπόρεσα να αποκτήσω το NSX το οποίο κατασκευάστηκε με τελειότητα και διαθέτει ένα κομψό και ισχυρό κινητήρα για να προσφέρει μια απίστευτη εμπειρία στο δρόμο. Ηταν πραγματική απόλαυση να έχω ένα από τα πιο διάσημα αυτοκίνητα που ανήκε σε έναν αληθινό θρύλο», είπε στην Telegraph ο Μακ Φάγκαν.

Το κοντέρ του κόκκινου NSX, με τον τρίλιτρο V6 κινητήρα απόδοσης 274 ίππων, που ταξινομήθηκε το 1991, έχει γράψει μόλις 39.100 μίλια.

Το supercar κατασκευαζόταν στην Ιαπωνία από το 1990 έως το 2005. Ο Σένα είχε προσωπική ανάμιξη στην ανάπτυξη του NSX, πείθοντας την εταιρεία να σκληρύνει το πλαίσιο του αυτοκινήτου, αφού το δοκίμασε αρχικά στην πίστα Suzuka GP της Honda στην Ιαπωνία.

Το κόκκινο, που του έδωσε η Honda, φαίνεται ότι ήταν το αγαπημένο του: αυτό οδηγούσε πάντα όταν βρισκόταν στην Πορτογαλία και με αυτό εμφανίστηκε στην ταινία «Racing Is In My Blood». Ο Σένα είχε άλλα δύο NSX σε μαύρο χρώμα, ένα στη Βραζιλία και ένα ακόμη που είχε αγοράσει για αυτόν ο μάνατζέρ του Αντόνιο Μπράγκα.

Ο Σένα έχει χαρακτηριστεί οδηγική ιδιοφυΐα, με ικανότητες (ειδικά στη βροχή!) που έχουν μείνει στην Ιστορία του αθλήματος.

Εφυγε νωρίς, με τραγικό τρόπο, αλλά στον «φυσικό» του χώρο: στη στροφή Tamburello στην πίστα αγώνων Imola στο Grand Prix του Σαν Μαρίνο την Πρωτομαγιά του 1994, ενώ οδηγούσε ένα Γουίλιαμς. Ηταν μόλις 34. Είχε κατακτήσει τρεις παγκόσμιους τίτλους τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 και 41 Grand Prix. Μέχρι σήμερα θεωρείται ένας από τους κορυφαίους πιλότους στην Ιστορία της Φόρμουλα 1 και πρότυπο για πολλούς μεταγενέστερους οδηγούς, όπως ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Λούις Χάμιλτον.

Στα 25 χρόνια από τον θάνατό του, το κόκκινο Honda NSX μπήκε στην πίστα Imola όπου το οδήγησε ο Τζιανκάρλο Μινάρντι στη μνήμη του Σένα και μπροστά στα μάτια χιλιάδων θαυμαστών του.

