Ferrari: Δεκαπέντε νέα μοντέλα έως το 2022 – Νέος V6 (και ένα SUV)

Η Ferrari, όπως ανακοίνωσε και επίσημα στην εκδήλωσή της Capital Markets Days, σύμφωνα με το BBC, θα κινηθεί πολύ πιο επιθετικά το επόμενο χρονικό διάστημα, με στόχο να αυξήσει τα μοντέλα της. Αλλά και τον μέσο όρο των τιμών πώλησής τους, άρα και τα έσοδά της.

Ετσι, λοιπόν, η γκάμα της θα αποτελείται από εδώ και στο εξής από τέσσερις σειρές μοντέλων, καθώς στα Sport, Gran Turismo και Special Series προστίθενται και τα μοντέλα της, Icona.

Συνολικά, οι Ιταλοί έχουν προγραμματίσει να παρουσιάσουν την επόμενη τριετία, από το 2019 -έως το 2022, δηλαδή- 15 νέα μοντέλα. Μεταξύ αυτών και ένα νέο hyper car που θα είναι και ο διάδοχος της LaFerrari. Ταυτόχρονα, θα δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην… υβριδοποίηση της γκάμας τους, καθώς στόχος είναι το 60% του στόλου της, έως το 2022, να είναι υβριδικά.

Και επειδή αυτό μπορεί να προβληματίζει τους φανατικούς οπαδούς της, οι υπεύθυνοί της έσπευσαν να πουν πως τα υβριδικά τους μοντέλα δεν θα είναι μόνο πιο «καθαρά», αλλά και πιο διασκεδαστικά. Kάτι που θα ανταποκρίνεται μάλλον στην πραγματικότητα αφού ήδη γίνεται λόγος για οικογένεια turbo hybrid κινητήρων με ειδική ισχύ 400 PS ανά λίτρο και μηδενικό turbo lag. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί και ένας νέος V6 κινητήρας, ο οποίος θα αποτελεί το νέο εισαγωγικό σύνολο, αλλά με λιγότερες εκπομπές ρύπων.

Ποια είναι η μεγαλύτερη είδηση που βγαίνει από τα νέα σχέδια που έχει καταστρώσει η εταιρεία;

Οι ιθύνοντες της Ferrari, λοιπόν, επιβεβαίωσαν πως μέχρι το 2022 θα εισάγουν το πρώτο πεντάθυρο μοντέλο στην ιστορία της μπράντας. Αυτό θα ονομάζεται Purosangue -«καθαρόαιμο» στα Ελληνικά, προς τιμή μιας αντίστοιχης ράτσας αλόγων- και θα έχει crossover σχήμα, με ελαφρώς μικρότερες διαστάσεις από τη Lamborghini Urus. Θα έχει τον κινητήρα μπροστά και την κίνηση πίσω, ενώ θα υπάρξουν και υβριδικές εκδόσεις.

Μα, SUV, με το σήμα της Ferrari; Την απάντηση έχει ο νέος CEO της φίρμας, Λουίς Καμιλέρι: «Απογοητεύομαι να ακούω τη λέξη ‘SUV’ στην ίδια φράση με τη λέξη ‘Ferrari’. Ως παθιασμένος Ferrarista, ήμουν λίγο σκεπτικός, όμως όταν είδα το ντιζάιν και τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά, έγινα ένας εξαιρετικά ενθουσιώδης υποστηρικτής του επερχόμενου μοντέλου». Με βάση τις πρώτες διαρροές ειδήσεων από το Μαρανέλο -την έδρα της αυτοκινητοβιομηχανίας, κοντά στη Μόντενα Ιταλίας- στο προσεχές διάστημα θα δούμε ένα εξαιρετικά δυναμικό crossover.

Στόχος της Ferrari από όλα τα παραπάνω, δεν είναι τόσο η αύξηση των πωλήσεων -καθώς πρόκειται για μία φίρμα που βασίζεται στο «exclusivity» των μοντέλων της και το χρησιμοποιεί ως παράγοντα έλξης- αλλά η αύξηση των κερδών: από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που μπαίνει στα ταμεία της σήμερα, οι υπεύθυνοι της εταιρείας επιθυμούν να εισπράξει 2 δισ. – πάντα μέχρι το 2022.

Σε κάθε περίπτωση, τα νέα σχέδια έρχονται μετά τον θάνατο του Σέρτζιο Μαρκιόνε, του εμβληματικού CEO του ομίλου της Fiat, ο οποίος επρόκειτο να μείνει στην ηγεσία της μέχρι το 2021. Ο οποίος ήδη σκεπτόταν το αύριο της αυτοκίνησης και την προσαρμογή της εταιρείας του στη νέα, υβριδική εποχή, θέλοντας και τα επερχόμενα μοντέλα με σήμα το αλογάκι να είναι το ίδιο ποθητά με τα ήδη υπάρχοντα. Σύμφωνα με τα όσα οραματίζονται οι συνεχιστές του έργου του αυτό θα συμβεί, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι θα προσαρμοστούν στις περιβαλλοντικές νόρμες.

Σε κάθε περίπτωση, ο «μεσσίας» Φεράρι είχε πει ότι «η καλύτερη Ferrari στην Ιστορία είναι αυτή που δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα».

Το πιστεύουμε, Εντσο…