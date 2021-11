Black out στη Black Friday: Κλειδωμένοι έξω από τα Tesla

Αυτό δεν ήταν ένα τόσο ευχάριστο παρασκευοσαββατοκύριακο για πολλούς κατόχους αυτοκινήτων της Tesla. Μία εφαρμογή τέθηκε εκτός λειτουργίας στο αμιγώς ηλεκτρικό τους αυτοκίνητο και δεν μπορούσαν καν να μπουν μέσα.

Oπως συνηθίζεται, τα κοινωνικά δίκτυα άρχισαν να «φορτώνουν» από τα εύλογα παράπονά των οδηγών αναγκάζοντας τον δεύτερο πλουσιότερο, αυτή τη στιγμή, άνθρωπο στον κόσμο να αναρτήσει τη δημόσια συγγνώμη του, προσθέτοντας ότι «θα ληφθούν μέτρα ώστε να μην ξανασυμβεί» το περιστατικό.

Should be coming back online now. Looks like we may have accidentally increased verbosity of network traffic.

Apologies, we will take measures to ensure this doesn’t happen again.

— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2021