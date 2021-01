«2 MINUTES OF FAME» με το WHAT’S UP της COSMOTE

Τις 9 ιδέες νέων ανθρώπων από όλη την Ελλάδα, που ξεχωρίζουν μέσα από την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο και αξιοποιούν την τεχνολογία για ένα καλύτερο αύριο, προβάλει το WHAT’S UP της COSMOTE, μέσα από την ενέργεια «2 MINUTES OF FAME», που έχει ως στόχο να δώσει βήμα στη νεανική δημιουργικότητα.

Καλλιτέχνες, start-uppers, σχεδιαστές, εφευρέτες, νέοι με ανησυχίες ξεχώρισαν μέσα από τη σχετική δράση του WHAT’S UP, που δέσμευσε χρόνο στην τηλεόραση για να αναδείξει τις δικές τους ιδέες και προτάσεις.

Για τις ανάγκες της καμπάνιας «2 MINUTES OF FAME», δημιουργήθηκαν συνολικά 3 βίντεο, το καθένα με 3 ιδέες.

Το πρώτο βίντεο παρουσιάζει την Αngelika Darkling, που φτιάχνει ρούχα από βιοδιασπώμενο latex, τον Αnber και την ομάδα του, που κουρεύουν άστεγους, φυλακισμένους κι ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και το startup Οwiwi, που βοηθά τις επιχειρήσεις να προσλάβουν τα κατάλληλα άτομα και τους νέους να ανακαλύψουν τις δεξιότητές τους, μέσα από ένα ψυχομετρικό test με τη μορφή video game.

Στο δεύτερο βίντεο πρωταγωνιστούν η Prom Racing, μια ομάδα φοιτητών που σχεδιάζει και κατασκευάζει αγωνιστικά μονοθέσια και συμμετέχει με αυτά στον παγκόσμιο διαγωνισμό Formula Student, η Phee, που μετατρέπει τα φύκια που στοιβάζονται σε παραλίες σε βιώσιμα αντικείμενα και το startup ΚΥΤΙΟΝ, που ασχολείται με τη γεωργία ακριβείας, μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Τέλος, στο τρίτο βίντεο της καμπάνιας φιλοξενούνται η ομάδα «Διαβάζω για τους άλλους», που ηχογραφεί βιβλία και οργανώνει ζωντανές αναγνώσεις για όσους δεν μπορούν ή δεν ξέρουν να διαβάζουν, η Οqullar, που μέσα από Augmented Reality εφαρμογή για το κινητό «φέρνει στο χώρο του καταναλωτή» ότι θέλει να αγοράσει, για να δει αν του ταιριάζει και η PTA Rehab, που δημιουργεί 3D printed νάρθηκες από βιοδιασπώμενο υλικό, σχεδιασμένους με βάση τις ανάγκες ανθρώπων με κινητικά προβλήματα.

Το WHAT’S UP της COSMOTE ακούει τις ανάγκες των νέων και λειτουργεί ως καταλύτης στη διάδοση των ιδεών τους, δίνοντας τους την ευκαιρία να μιλήσουν για αυτές. Μέσα από την ενέργεια «2 MINUTES OF FAME» αναδεικνύει τη δύναμη που έχουν τώρα, για να αλλάξουν το αύριο όλων.

Όλα τα βίντεο του «2 MINUTES OF FAME» είναι διαθέσιμα εδώ: whatsup.gr/2minutes.