Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 27 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου

EPA/Peter Foley

Νεοϋορκέζοι φίλοι τoυ λυρικού θεάτρου συμβιβάστηκαν με το αναγκαστικώς υπαίθριον των (όχι και τόσο ζεστών πλέον) καιρών: συνέρρευσαν στην Times Square και παρακολούθησαν μέσω γιγαντοοθονών την πρεμιέρα του έργου «Fire shut up in my bones» από τη Metropolitan Opera.