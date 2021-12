Οι φιναλίστ του Φωτογράφου Αγριας Ζωής του ’21

Ο διαγωνισμός Wildlife Photographer of the Year καλεί το κοινό να ψηφίσει για την αγαπημένη του εικόνα από μια ομάδα φιναλίστ που προκρίθηκαν στον φετινό διαγωνισμό. Η ψηφοφορία για το Βραβείο των Αναγνωστών είναι ανοικτή έως τις 2 Φεβρουαρίου 2022. Οι διοργανωτές μοιράστηκαν μια χούφτα από τους υποψηφίους παρακάτω. Ο διαγωνισμός Wildlife Photographer of the Year διοργανώνεται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου